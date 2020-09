Auf die Frage, warum so viele Landwirte auch nach Feierabend ihren Rechner anschmeißen würden, um mit virtuellen Traktoren über Äcker zu fahren, fällt Thomas Frey ein Busfahrer ein, der einmal über seine Leidenschaft für den „Bussimulator“ sprach. Während der tagsüber dem Alltagsstress der anderen Verkehrsteilnehmer und Fahrgäste ausgesetzt war, konnte er sich nach Feierabend gemütlich seiner Lieblingstätigkeit widmen: dem Busfahren. In völliger Entspannung, ohne die Konsequenzen des echten Lebens. Ähnliches trifft wohl auch auf viele Fans der „Landwirtschaftssimulator“-Reihe zu, die Frey als Kreativdirektor verantwortet.

Anzeige

Denn viele der Spieler kommen aus der Branche, haben entweder direkt oder indirekt mit der Landwirtschaft zu tun. Auf bis zu 50 Prozent schätzt Benedikt Dahme den Anteil. Auch bei Dahme ist das so. Sein Großvater war Landwirt, nun führt der Onkel den Betrieb weiter. Was der 33-Jährige jedoch nicht sucht, wenn er den „Landwirtschaftssimulator“ anwirft, ist Erholung vom Alltagsstress. Denn Dahme fährt nicht gemütlich mit dem Traktor über den Acker, sondern ist einer der erfolgreichsten E-Sportler der Farming Simulator League (FSL).

Klischee, Klischee...: 6 Vorurteile über E-Sport – und warum sie Quatsch sind Pickelige Versager, die einem Pseudo-Sport frönen, der nichts abwirft – das ist die stereotypische Meinung über E-Sportler. Aber stimmt das auch?

Im Interview mit Business Insider verrät Thomas Frey, was der E-Sport für sein Spiel bedeutet. Benedikt Dahme gibt Einblicke in das vielleicht schnellste Heuballen-Stapeln der Welt und Stefan Mügge vom Sponsoren John Deere erklärt, warum das Thema Gaming auch für einen Hersteller von landwirtschaftlichen Großmaschinen nicht zu unterschätzen ist.

Spielplatz und Weiterbildungstool zugleich

„Was man schon immer wieder hört, ist, dass der Landwirtschaftssimulator ein sehr entspanntes Spiel ist, wo man nicht so viel Stress hat“, sagt Thomas Frey. Als sogenannte Casual-, also Gelegenheits-Simulation, verfüge das Spiel über eine geringe Hemmschwelle, sei bereits für Kinder und Jugendliche zu handhaben. Landwirten biete es neben dem Spaßfaktor die Chance, andere Maschinen und Fahrzeuge auszuprobieren, denn „viele Landwirte können sich nicht immer den größten, neuesten Schlepper leisten“.

Doch fernab von den jungen und alten Spielern, die den „Landwirtschaftssimulator“ als Spielplatz oder als Weiterbildungstool nutzen, hat das Schweizer Unternehmen Giants Software vor einigen Jahren die Farming Simulator League (FSL) ins Leben gerufen. „Als wir angekündigt haben, dass wir Traktoren mit E-Sport verbinden wollen, hat das anfänglich für viel Verwunderung gesorgt“, sagt Frey zu Business Insider.

Verwunderung über sein außergewöhnliches Hobby ist auch Benedikt Dahme bekannt. „Am Anfang habe ich noch einige Lacher abbekommen“, räumt er im Interview mit Business Insider ein. „Aber seitdem ich das im E-Sport mache, ist das Belächeln zum Bestaunen geworden.“

Zwei bis drei Stunden Training täglich, vier bis fünfmal die Woche

Neben Respekt und Anerkennung geht es auch in der FSL mittlerweile um echtes Geld. Zwar werden die Spieler der Teams – die mit Namen wie Krone, John Deere und Horsch sehr eindeutig ihren jeweiligen Sponsoren zugeordnet werden können – nicht so reich wie südkoreanische „League of Legends“-Spieler, die teils Preisgelder in Millionenhöhe einfahren. Doch für ein Hobby ist das Spielen in der „Landwirtschaftssimulator“-Liga sehr gut bezahlt.

100.000 Euro teilen die acht besten Teams der an diesem Wochenende (19. und 20. September) stattfindenden Finalspiele der Liga-Weltmeisterschaft unter sich auf. Dem Gewinnerteam stehen 33.000 Euro zu. Das Geld behalten die Spieler. Und was machen die damit? „Wir sind halt Gamer, wir werden das meiste Geld in unser Hobby investieren“, sagt Dahme, der im echten Leben als Projekt-Koordinator bei einem Sondermaschinenbauer arbeitet.

Anzeige

Um sich die Preisgelder zu sichern und gegen die internationalen Teams bestehen zu können, müssen die E-Sport-Landwirte viel trainieren. „Man trainiert so viel wie es die Zeit zulässt. Wir machen das nicht hauptberuflich, sondern als Hobby nebenbei, da bleibt eigentlich nur die Zeit am Abend. Aktuell ist es schon so, dass wir vier bis fünfmal pro Woche abends mit zwei bis drei Stunden Training täglich dabei sind“, sagt Benedikt Dahme – in der Szene als sippi3 bekannt – zu Business Insider.

Vom Computer aufs Feld

Stundenlanges Training an vielen Tagen in der Woche können sich die Spieler jedoch nicht immer erlauben, weil auch im echten Leben die Ernte eingefahren werden muss. So berichtet Dahme etwa, dass man in der „Landwirtschaftssimulator“-Szene die kürzliche Getreideernte stark gemerkt habe – „da war deutlich weniger los“. Nach dem Turnierwochenende kommt dann der Mais – auch da wird man merken, „dass wir nicht so viel Zeit im Spiel verbringen können, wie beispielsweise im Winter.“

Erst vor ein paar Tagen habe Dahme seinem Onkel auf dem Feld geholfen, habe für ihn Gülle ausgefahren. Teamkollege Fabio „FlexoFabio“ Auerbacher würde seinem Cousin immer wieder auf dessen Schweinemast helfen. Warum verbringen die Semi-Profi-Spieler ihre Freizeit nicht lieber mit „Counter-Strike“ oder „League of Legends“? „Das hat einfach damit zu tun, welche Spiele man sowieso schon spielt. Ich und meine Freunde spielen schon seit 2011 den Landwirtschaftssimulator. Wir verbringen da extrem viel Zeit drin“, sagt Dahme. Auch könne er mit seinen 33 Jahren auf dem Niveau, auf dem er den „Landwirtschaftssimulator“ spielt, niemals „mit den 20-Jährigen mithalten“, die in diesen E-Sportarten dominieren. Die hätten ganz andere Reaktionsgeschwindigkeiten.

Gaming-Debatte: E-Sport ist Sport – sagt der ehemalige Athletiktrainer der DFB-Elf Der olympische Sportbund hat Gaming nicht als Sportart anerkannt. Dabei ist E-Sport physisch und mental anspruchsvoll, meint der ehemalige DFB-Coach Benjamin Kugel.

Eigentlich geht es jedoch wohl um eines: „Wir können im Spiel die Liebe der Männer zu den Traktoren ausleben.“ Und, nebenbei, Geld und Anerkennung damit verdienen.

Vor dem Viertelfinalspiel sagte Benedikt Dahme zu Business Insider, dass er sich nicht so sehr auf das Spiel freue. Das gegnerische Team Krone sei zu unberechenbar. Die Sorgen sollten sich als unbegründet herausstellen, denn John Deere konnte beide Spiele im „Best-of-Three“-System für sich entscheiden (nachzuschauen unter diesem Link, ab Stunde 1 und 33 Minuten). Somit ist John Deere fürs Halbfinale qualifiziert, in dem sich das Team gegen Grimme durchsetzen muss.

Jeweils zu dritt fahren die E-Sportler dann an Bord unterschiedlichster Traktoren und sonstiger landwirtschaftlicher Fahrzeuge über Felder, mähen Getreide ab, verarbeiten das dann zu Heuballen und bringen diese dann wiederum in virtuelle Lagerhallen. Nach fünfzehn Minuten gewinnt das Team, dass die meisten Ballen in sein Lager gebracht hat. Wer als erster zwei Spiele für sich entscheidet, geht siegreich vom Platz. Auf großen Turnieren der FSL wird das ganze live kommentiert – auf verschiedenen Sprachen. Übertragen wird das Ganze, das ist so üblich im E-Sport, auf der Streaming-Webseite Twitch.

Die Liga als Marketing-Tool

„Der Landwirtschaftssimulator ist ein weltweites Phänomen“, meint Thomas Frey. Ein Phänomen, von dem auch das weltweit führende Unternehmen in der Herstellung von Landtechnik, John Deere, profitieren möchte.

Für die, wie auch für Thomas Frey, sei die FSL ein Marketing-Tool. Auch, weil das Unternehmen wisse, „dass ein Großteil der Spieler in der Landwirtschaft tätig ist – seien es Kinder oder Bekannte von unseren Kunden“, wie Stefan Mügge vom US-Traktorenbauer zu Business Insider sagt. Das Ziel sei es, dem jungen Spieler von heute zu vermitteln, dass er sich als Landwirt von morgen am besten für John-Deere-Maschinen und -Fahrzeuge entscheiden sollte.

Mügge spielt selbst, hat viele Landwirte – sowohl virtueller, als auch realer Natur – in der Bekanntschaft. Auch er meint, dass die Bauern das Spiel vor allem dann spielen würden, wenn auf dem echten Acker nicht so viel los ist. „In der Erntezeit sitzen die auf dem Schlepper, außerhalb der Saison wird die Ernte dann praktisch nochmal nachgespielt.“ Wie der Busfahrer, der erst nach Feierabend seine Erfüllung im Job findet. Dank völliger Entspannung, ohne die Konsequenzen des echten Lebens.

Deutscher E-Sportler: Dieser 24-Jährige wird fürs Zocken bezahlt Er zockt das Onlinespiel League of Legends bis zu 14 Stunden am Tag: Sermend Alhmawendi ist erfolgreicher E-Sportler. Im Podcast gibt er einen Einblick in die Szene.

Benedikt „sippi3“ Dahme bereitet sich indes darauf vor, gemeinsam mit Fabio „FlexoFabio“ Auerbach, Manuel „Nullstein“ Zeiler und Markus „gerch“ Steinmüller gegen die von anderen Landwirtschaftsunternehmen gesponserten Teams zu bestehen. Und 33.000 Euro mit nach Hause zu nehmen.