Für Menschen, die ungern kochen, war eine Info in den kürzlich verkündeten, bundesweiten Ausgangsbeschränkungen besonders wichtig: Restaurants dürfen Essen weiterhin liefern oder zum kontaktlosen Abholen bereitstellen.

Anzeige

So manche Pizzeria mit gutem Kundenstamm kann die Corona-Krisenphase mit einem Außerhaus-Service wohl überbrücken. Restaurants, die weder ein Lieferfahrzeug noch genügend Stammkundschaft haben, die zum Abholen vorbeikommen würde, haben es da schwerer. Oder die Betreiber kleiner Geschäfte für Bücher, Blumen oder Mode: Die wenigsten Menschen dürften von selbst auf die Idee kommen, bei solchen Läden telefonisch etwas zum Liefern oder Abholen zu bestellen.

Doch nur so können Einzelhändler und Gastronomen in der Schließphase Umsätze erzielen. Das hat sich auf sozialen Netzwerken herumgesprochen. Unter dem Hashtag #supportyourlocal veröffentlichen die Menschen Fotos von geliefertem oder abgeholtem Essen ihres Lieblingsrestaurants – oder aber Ideen, wie man Kleinunternehmen auch abseits der Gastronomie in größerem Stil unterstützen kann. In zahlreichen Städten sind dafür schon Projekte an den Start gegangen. Eine Auswahl:

Helfen.berlin

Vorigen Freitag startete die Plattform Helfen.berlin. Die Idee: heute zahlen, nach der Krise konsumieren. Betroffene Betriebe – etwa Restaurants, Friseure, Schmuckläden oder auch Clubs – können sich auf der Plattform registrieren und erhalten ein eigenes Profil. Darüber können Unterstützerinnen und Unterstützer Gutscheine im Wert von zehn bis 100 Euro erwerben. Das Geld kommt den Läden in der Krise zugute, eingelöst werden die Gutscheine erst, wenn Café und Co. den Betrieb wieder aufgenommen haben. „Wer sowieso einmal wöchentlich in einem bestimmten Restaurant 50 Euro ausgibt, der kann dieses Budget dem Restaurant nun schon vorzeitig zur Verfügung stellen, damit es die Krise überlebt“, erklären die Macher der Plattform ihr Konzept.

Betrieben wird Helfen.berlin ehrenamtlich von mehreren Berliner Gründerinnen und Gründern, darunter Karsten Kossatz vom Startup Outside Society und Alexander Wolf vom Berliner Wirtschaftsnetzwerk Außergewöhnlich. Die Abwicklung der Gutscheinverkäufe erfolgt über das Startup Atento. Bisher seien 950 Lokalitäten auf der Plattform registriert und Gutscheine im Wert von 85.000 Euro verkauft worden, sagt Kossatz auf Nachfrage von Gründerszene.

Einzelheld

Die Plattform Einzelheld hilft Läden, für die Corona-Phase einen Lieferservice aufzubauen. Gewerbetreibende können auf der Website ihre Waren anbieten, ohne einen eigenen Onlineshop einrichten zu müssen. Ein Blumenladen inseriert auf Einzelheld beispielsweise rote Rosen für 30 Euro oder einen Blumenstrauß für 25. Kunden können die Produkte über die Plattform online bezahlen, der Laden liefert die Blumen anschließend aus. Da die registrierten Geschäfte ihre Produkte selbst ausliefern, ist die Bestellung nur möglich, wenn Kunden in der unmittelbaren Umgebung des jeweiligen Geschäfts wohnen. Wichtig ist laut Website, dass die Lieferung kontaktlos erfolgen muss – also etwa, indem Essen, Blumen oder Mode vor der Haustür der Kundin abgelegt werden.

Corona-Krise: Wie kleine Einzelhändler sich mit Instagram über Wasser halten Lokale Läden brauchen jetzt schnelle Lösungen, um nicht pleite zu gehen. Ihren Verkauf verlagern sie beispielsweise in soziale Netzwerke – oft mit Erfolg.

Hinter Einzelheld stehen die Stuttgarter Software-Startups Iteneo und Entrecode. Ihre gewöhnlichen Arbeitsabläufe hätten sie für ihr Projekt ein paar Tage pausiert, sagen sie: „Alle im Team waren von Anfang an begeistert und haben kurzum entschieden, daraus einen viertägigen Hackathon zu machen“, so Mitorganisatorin Janina Behn. Bislang sind allerdings erst wenige Händler auf Einzelheld registriert.

Please don’t close

Ebenfalls neu gestartet ist die Plattform Please don’t close. Sie unterstützt Händler und Gastronomen in Städten weltweit, darunter Berlin, London, Mailand und New York. Wie man den Betrieben helfen kann, ist offen gehalten: Betroffene Cafés oder Geschäfte können sich auf der Plattform registrieren und selbst angeben, wie sie unterstützt werden möchten. Das Berliner Café Annelies etwa verlinkt seinen Onlineshop, in dem Kundinnen und Kunden „virtuelles Trinkgeld“ in Höhe von zehn oder 25 Euro geben können. Einige Modeläden wiederum verlinken ihren Onlineshop, Yogastudios ihre Onlinekurse.

Rund 70 Berliner Betriebe sind bislang registriert. Hinter Please don’t close stehen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von BCG Digital Ventures, dem Startup-Vehikel des Beratungskonzerns BCG. „Freunde von uns, die kleine Unternehmen managen, haben uns von ihren Liquiditätsproblemen erzählt und wir haben befürchtet, dass mögliche staatliche Hilfen, wenn überhaupt, viel zu spät ankommen werden“, so Mitinitiatorin Erika Arnold gegenüber Gründerszene. „Wir haben an einem Abend mehrere Ideen abgewogen und einen MVP (simpler Prototyp, Anm. d. Red.) programmiert – bei italienischem Wein und Pasta.“ Mit Please don’t close wolle man den Händlerinnen und Gastronomen vor allem Visibilität geben: „Viele Kleinunternehmen versuchen momentan im Alleingang, auf sich aufmerksam zu machen und sind von der zum Teil kleinen Followerschaft in ihren eigenen Kanälen abhängig.“

Pay now, eat later

Das Projekt Pay now, eat later ist eine Idee der vier Hamburger Malte Steiert (Gründer von Foodguide), Patrick Kosmala (Gründer von Taste Tours), Niclas Störmer (Gründer von Urban Guru) und dem Programmierer David Bernhard. Die am Sonntag gelaunchte Plattform funktioniert nach dem gleichen Konzept wie Helfen.berlin: Unterstützerinnen und Unterstützer können Gutscheine bei registrierten Betrieben erwerben – allerdings nur bei gastronomischen. Dabei sind Summen zwischen zehn und 200 Euro möglich.

Anzeige

Anders als beim Berliner Pendant können sich bei Pay now, eat later Restaurants und Cafés aus elf deutschen Städten sowie aus Zürich anmelden. Die Betreiber machen Helferinnen und Helfern aber klar: Ein einzelner Gutscheinkauf bringt niemanden durch die Krise. „Jedes Café, jedes Restaurant und jeder Laden hat eine andere finanzielle Struktur“, schreiben sie auf ihrer Website. „Deshalb können wir nicht garantieren, dass eure Lieblingsläden trotz Gutscheinkauf heil aus der Corona-Krise kommen.“

Wirvonhier

Noch in der Mache ist das Projekt Wirvonhier. Es ist ein Ergebnis des Corona-Hackathons der Bundesregierung, der am vergangenen Wochenende stattfand. Über die gleichnamige App können User durchs Sortiment lokaler Händlerinnen und Händler stöbern. Interessiert man sich für ein Produkt, kann man mit dem Laden in Verbindung treten und individuell vereinbaren, wie man an die Waren gelangt. So zumindest beschreibt es das aus 24 Entwicklerinnen, Designern und Marketing-Leuten bestehende Team auf Linkedin. Für die Händlerinnen und Händler sei die Registrierung in der Anwendung simpel, werben sie: „Jeder Händler soll die Möglichkeit bekommen, auch ohne IT-Kenntnisse auf Wirsindhier sichtbar zu werden.“ Wann die App live geht, ist noch nicht bekannt.

Lokalkauf

Auch Lokalkauf ist ein Resultat aus dem Corona-Hackathon der Regierung. Das Projektteam hat sich eine etwas kompliziertere Anwendung ausgedacht: Per App werden nicht nur Händler mit Kunden verbunden, sondern es wird auch eine dritte Partei eingebunden: Lieferanten. Über die App, die sich noch in der Entwicklung befindet, sollen Einzelhändler, etwa Bäcker und Gemüsehändler, ihre Ware online stellen. Kunden können anschließend Bestellungen aufgeben. Das kontaktlose Abholen und Ausliefern sollen Taxifahrerinnen und Logistikdienstleister übernehmen, die aufgrund der Corona-Krise derzeit nur wenige Aufträge haben. Nach Angaben der Macherinnen und Macher soll Lokalkauf innerhalb der nächsten Tage launchen.

Ebay

Hilfe für Händler kommt auch von Ebay. Vor wenigen Tagen startete der Onlinemarktplatz ein „Soforthilfeprogramm zur Unterstützung kleiner Unternehmen und lokaler Einzelhändler in Deutschland“. Wer für gewöhnlich einen stationären Laden betreibt und nun aufgrund der Corona-Krise Produkte über Ebay verkaufen möchte, bekommt ein halbes Jahr lang einen Gratis-Premiumshop (kostet sonst rund 300 Euro pro Monat) und muss drei Monate lang keine Verkaufsprovision zahlen. Sonstige Ebay-Verkäuferinnen und -Verkäufer sollen bis Ende Juni keine schlechten Bewertungen bekommen, wenn sie Waren aufgrund der Corona-Krise nicht ausliefern können. Zudem können sie die Zahlung der Liefergebühren um 30 Tage aufschieben.

Vorfreude.kaufen

Auch für Gastronomen in Österreich gibt es eine digitale Lösung: Über die Plattform Vorfreude.kaufen können Kundinnen und Kunden Gutscheine für Restaurants erwerben. Allerdings übernimmt das Portal nicht die Kaufabwicklung: Über ein Formular können Interessierte eintragen, welche Summe der Gutschein betragen soll. Das Restaurant lässt der Person anschließend eine Rechnung zukommen. Initiiert wurde die Plattform von Kommunikationsstrategin Nina Mohimi und Designer Sebastian Hofer von der Agentur Virtue.



Bild: Getty Images / Snap Decision