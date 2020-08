Hierzulande fehlt Kapital für Firmen in der Wachstumsphase – so lautet eine häufige Kritik am deutschen Startup-Ökosystem. Christian Angermayer will das ändern – der Deutsche startet einen neuen VC-Fonds für genau diese Startups. Das berichtete das Handelsblatt zuerst. Elevat3 soll der Fonds heißen und insgesamt 125 Millionen Euro umfassen.

Der 42-jährige Angermayer investierte mit seiner Apeiron Investment Group schon in eine Vielzahl von Startups, etwa 40 Firmen aus seinem Portfolio sind bereits an die Börse gegangen. Bekannt ist Angermayer auch durch seine Freundschaft und seine gemeinsamen Investments mit Peter Thiel, wie zum Beispiel in das Fintech Deposit Solutions.

Peter Thiel wird strategischer Partner

Der Paypal-Gründer wird auch bei Elevat3 eine wichtige Rolle spielen. Thiel soll mit seinem Founders Fund dort nicht nur als Investor, sondern auch als „strategischer Partner“ beteiligt sein. Das geht aus Unternehmenspräsentationen hervor, die Gründerszene vorliegen. Einzelne Investmententscheidungen soll Thiel demnach aber nicht treffen.

Das operative Geschäft des Fonds werden Thomas Hanke und Marlon Braumann leiten. Beide haben sich laut Gründerszene-Informationen selbst mit jeweils einer Million Euro an Elevat3 beteiligt. Angermayers Apeiron Investment Group ist mit insgesamt 20 Millionen größter Geldgeber seines Fonds. Wie hoch der Anteil von Thiels Founders Fund ist, ist nicht bekannt.

Lange Zeit schienen europäische Startups für internationale Geldgeber weniger interessant. Das ändert sich – trotz Corona-Krise – langsam. Der US-VC Sequoia etwa, der zuletzt in mehrere hiesige Unternehmen investierte, will in diesem Herbst ein eigenes Büro in London eröffnen. Auch Peter Thiel zeigte mit seinem Founders Fund schon seit längerem Interesse an Startups aus seinem Heimatland: Erst im April führte sein Fonds gemeinsam mit Accel etwa die 62-Millionen-Runde von Trade Republic an.

Fintech ist auch eines der Themen, auf die sich Elevat3 den Unternehmenspräsentationen zufolge fokussieren will. Außerdem setzt der Fonds auf die Bereiche Künstliche Intelligenz, Raumfahrttechnologie, IT-Sicherheit, Blockchain und Biotech. Das Funding soll laut einem Insider erst seit zwei Wochen laufen. 100 Millionen Euro sind demnach bereits zusammengekommen, 125 sollen es insgesamt werden.

Neben Thiel sind unter den Investoren prominente Köpfe wie der Deutsche-Bank-Aufsichtsrat und C-Quadrat-Gründer Alex Schütz, Michael Novogratz, Milliardär und Ex-Hedgefondsmanager, oder der frühere Goldman-Sachs-Vorstand Martin Chavez. Außerdem werden sich die Schweizer Armada Investment AG und die Privatbank Hauck & Aufhäuser beteiligen.

Nur 10 Investments mit dem Fonds

Elevat3 will sich auf insgesamt zehn Beteiligungen beschränken, in die niedrige zweistellige Millionenbeträge fließen sollen. Den Portfoliofirmen wollen Angermayer und seine Investoren mit ihrem Netzwerk und Zugang zu internationalen Märkten helfen. Der VC-Fonds will bei seinen Beteiligungen stets als Leadinvestor auftreten. Anders als bei Presight, Angermayers erstem Fonds: Mit dem beteiligte er sich bisher vor allem als Juniorpartner bei Deals in den USA.



Collage: Gründerszene; Bilder: Getty Images