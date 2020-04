Das Familienunternehmen Haniel übernimmt die Mehrheit an Bettzeit, der Firma hinter dem Matratzen-Startup Emma. Das verkündeten die beteiligten Parteien am heutigen Montag. 50,1 Prozent der Firmenanteile gehören nun der Haniel Group, die Bettzeit-Gründer Manuel Müller und Dennis Schmoltzi halten jetzt jeweils 24,95 Prozent. Sie sollen weiterhin als CEOs fungieren. Welche Summe bei dem Verkauf floss, ist nicht bekannt.

Durch den Einstieg von Haniel wolle man das Wachstum des Unternehmens weiter vorantreiben, lässt sich Co-CEO Dennis Schmoltzi in einer offiziellen Mitteilung zitieren. Dies betreffe sowohl das internationale Geschäft als auch die Entwicklung neuer Geschäftsfelder. Haniel ist ein Private-Equity-Unternehmen, das in Firmen aus verschiedenen Industrien investiert – unter anderem aus den Bereichen Rohstoff-Recycling, Verpackungen und Stoffe.

Emma ist bereits profitabel

Im Januar dieses Jahres verkündete Schmoltzi gegenüber Gründerszene, dass das Unternehmen bereits schwarze Zahlen schreibe. Das Unternehmensplus wollte er nicht näher beziffern. Laut Schmoltzi reicht es allerdings, um Forschung, Entwicklung und Expansion zu finanzieren.

Das Matratzen-Startup ist zuletzt stark gewachsen: Die Wachstumsrate im Jahr 2019 belief sich nach Angaben der Firma auf 86 Prozent. Der Umsatz im vergangenen Jahr betrug 150 Millionen Euro. Mehr als die Hälfte der Einnahmen macht Bettzeit im Ausland, wichtige Märkte sind Großbritannien und Frankreich. Zu den insgesamt 21 Ländern, in denen das Startup aktiv ist, gehören auch Mexiko, Brasilien oder China. Aktuell beschäftigt Emma nach eigenen Angaben 350 Mitarbeiter.

Im Zuge der Übernahme hätten die bisherigen Bettzeit-Investoren ihre Anteile an Haniel verkauft, heißt es. Unter anderem der High-Tech Gründerfonds war an dem Startup beteiligt. Eine Finanzierungsrunde sei nicht Teil der Transaktion gewesen, so der Konzern mit Verweis auf die Profitabilität von Emma.

Bild: Emma