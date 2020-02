In dieser Woche zeigen wir unseren Leserinnen und Lesern, wie Startups mit der Zielgruppe Eltern und Kinder Geld verdienen. Manche der Jungfirmen werden regelrecht gehypt, wie unsere Artikel zu Woom und Toniebox zeigen. Außerdem analysieren wir, wie der Markt mit den wohlhabenden und besorgten Eltern eigentlich funktioniert.

Krabbeldecken entwerfen und verkaufen, ohne selbst Kinder zu haben? Für Fabian Bitta und Aline Gallois ist das kein Widerspruch. „Wenn wir Hilfe brauchen, holen wir sie uns bei befreundeten Müttern oder Hebammen“, sagt Bitta im Gespräch mit Gründerszene. Seit anderthalb Jahren betreibt der 24-jährige Düsseldorfer mit seiner Geschäftspartnerin das Startup Emma & Noah, einen Onlineshop für Babytextilien. Im Sortiment: Spucktücher, Schlafsäcke, Bettlaken – erhältlich in gedeckten Farben zu Preisen zwischen 20 und 100 Euro.

Das Geschäft läuft. Knapp über eine Million Euro setzten die Jungunternehmer im vergangenen Jahr um, Tendenz steigend. „Unser klares Ziel ist, dass wir den Umsatz künftig jedes Jahr verdoppeln“, sagt Bitta, dem die Textilbranche trotz seines jungen Alters keineswegs fremd ist. So war er zuvor für das Modelabel Tigha in den USA tätig und heuerte anschließend beim Kinderrucksackfabrikanten Affenzahn an.

Auch seine 29-jährige Geschäftspartnerin Aline Gallois hat schon erste Startup-Erfahrung gesammelt: Zu ihren vorherigen Arbeitgebern gehörten etwa der Billigmodehändler Lesara und Springlane, ein Onlineshop für Kochutensilien. Beide lernten sich während ihres Wirtschaftsstudiums an der Privathochschule WHU im pfälzischen Vallendar kennen.

Die Firma gehörte den Otto-Wilde-Gründern

Trotzdem sind Bitta und Gallois kein typisches Gründerteam. Statt nach ihrem Abschluss selbst mit Investorgeld zu gründen, entschieden sie sich für einen ungewöhnlichen Schritt: Sie übernahmen die vakanten Chefposten eines schon bestehenden Unternehmens, Emma & Noah. Erdacht wurde die Babymarke ursprünglich von Alexander Luik, Julia Wilde und Nils Wilde, besser bekannt als Gründer des Luxus-Grillunternehmens Otto Wilde.

Nachdem Freunde sie immer wieder nach passenden Babygeschenken gefragt hatten, witterte das Trio ein lukratives Nebengeschäft mit jungen, werdenden Müttern, die vor allem online bestellen. Ende 2017 verkauften sie zu Testzwecken eine erste kleine Kollektion aus Private-Label-Produkten auf Amazon. Das Ergebnis: 10.000 Produkte brachte Emma & Noah in den ersten Monaten an den Kunden. Allerdings hätten die Gründer schnell festgestellt, dass ihre Kapazitäten nicht für den Aufbau eines weiteren Unternehmens reichten, sagt Bitta rückblickend.

Er und Gallois hätten damals bereits mit den Machern des Baby-Startups in Kontakt gestanden. Statt selbst eine Firma „im Verbraucherbereich“ zu gründen, habe man sich dann entschieden, Emma & Noah zu übernehmen, sagt Bitta: „Ein optimaler Mittelweg.“ Die Otto-Wilde-Gründer unterstützen die Jungunternehmer weiterhin, auch finanziell. Gemeinsam mit einigen Business Angels floss bisher ein mittlerer sechsstelliger Betrag in das Startup.

Instagram-taugliche Spucktücher

Inzwischen ist Amazon längst nicht mehr der einzige Vertriebskanal für Emma & Noah. Knapp 40 Prozent des Gesamtumsatzes erziele das Unternehmen noch über Amazon, so Bitta. Der Rest verteile sich auf den eigenen Shop, den Online-Großhandel Babymarkt.de – und nicht zuletzt Instagram. „Unsere Textilien sind so designt, dass sie nicht sofort als Babyprodukt auffallen“, sagt Bitta. Quietschbunte Krabbeldecken sucht man bei Emma & Noah tatsächlich vergebens. Stattdessen dominieren gedeckte Blau- und Rosafarben das Sortiment.

Das Kalkül der Jungunternehmer: Die Produkte sollen sich nahtlos in das derzeit auf Social Media angesagte Interieur moderner Familienwohnungen eingliedern. Das wiederum soll junge Mütter zu Schnappschüssen animieren, die sie danach auf Fotoplattformen wie Instagram hochladen. Glaubt man Fabian Bitta, geht die Strategie auf: „Kunden schicken uns sehr viele Fotos mit unseren Produkten in ihrem Alltag und teilen sie in den sozialen Medien. Ein beliebtes Motiv ist zum Beispiel unsere Krabbeldecke im Wohnzimmer.“ Selbst bei Hundehaltern seien die Decken beliebt. Mehr als 21.000 Menschen folgen dem Startup auf Instagram.

Produziert wird in China und der Türkei

Allein sind Bitta und Gallois mit ihren hippen Babytextilien allerdings nicht. Neben bekannten Herstellern wie Petit Bateau und Jacadi bietet beispielsweise auch das Berliner Label Kindsgut entsprechende Produkte an. Das Konzept: Kinderprodukte, die Erwachsenen gefallen. Bei den Followerzahlen auf Instagram liegt das Unternehmen fast gleichauf mit Emma & Noah.

Darauf angesprochen sieht Fabian Bitter die Vorteile seiner Firma vor allem in der Community, die über den eigenen Instagram-Kanal hinausgehe. So sei der Shop etwa auch Anlaufstelle für Fragen während und nach der Schwangerschaft. Auf der Website werden Fragen wie „Kliniktasche – was gehört da eigentlich rein?“ oder „Wie kann ich mein Baby beruhigen?“ beantwortet. Beim Design der Textilien arbeite man mit Hebammen zusammen, produziert werde in China und der Türkei. Nach „ökologischen Standards“, wie Bitta versichert. So komme bei einem Teil des Sortiments bereits Biobaumwolle zum Einsatz, beim Zuschnitt entstehe zudem „möglichst wenig Abfall“.

In den nächsten Monaten wollen die Startups-Chefs ihr Sortiment erstmals erweitern, etwa um Strampler und Socken. Ob sich Fabian Bitta und Aline Gallois so jedoch von der Konkurrenz absetzen können? Immerhin beim Namen liegen Gallois und Bitta mit ihrem Unternehmen vorne: Emma und Noah gehörten 2019 zu den beliebtesten Vornamen für Babys.



Bild: Emma & Noah