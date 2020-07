Alles fürs Netzwerk!

Man kann sagen, was man will: Netzwerken funktioniert noch immer am besten in persona. Sind es doch die kleinen Feinheiten, die uns miteinander verbinden. Auch fernab der großen Panels und Hauptbühnen. Dafür in die digitale Welt einzutauchen, ist eine spannende und zukunftsweisende Erfahrung – networken wollen wir dann aber doch lieber ohne verzerrte und abgehackte Video-Calls.



Mit gelockerten Maßnahmen sind die ersten Real-Life-Veranstaltungen bereits wieder möglich. Dabei müssen Events jetzt gut überlegt und geplant sein, damit die Sicherheit aller gewährleistet werden kann. Wenn auch auf Abstand und ohne Handschlag: Was haben wir uns danach gesehnt. Sich in Schale werfen, alte Bekannte wiedersehen und neue Business-Kontakte knüpfen. Virtuell ist vieles möglich, persönliches Miteinander kann es dann aber doch noch nicht gleichwertig ersetzen. Allein der erste Augenkontakt, der uns innerhalb von Millisekunden begreiflich macht, ob wir mit der anderen Person auf derselben Welle schwimmen. Schließlich entscheiden wir abseits von großen Zahlen auch auf persönlicher Basis, wer für Deals überhaupt infrage kommt.

Du stehst in den Startlöchern und dein Sommer ganz im Zeichen des Networks? Dann darf die Summer Edition der Gründerszene Spätschicht in Berlin nicht fehlen!

Startups und Investoren endlich wieder vereint

Eine der ersten Möglichkeiten nach Corona wieder zusammen zu kommen, ist die Summer Edition der Gründerszene Spätschicht am 17. September 2020 in Berlin. Es wartet ein Abend voller Networking mit Berlins Top-Gründern, Investoren und Digitalexperten in der Else. Was kaum einer weiß: Der Club ist nicht nur für seine Partys, sondern auch für einen traumhaften Außenbereich bekannt! Und wo lässt es sich besser über skalierbare Geschäftsideen schnacken als in einer traumhaften Atmosphäre bei eisgekühlten Drinks? Es wird alles andere als ein formeller Business-Abend. Was jetzt noch fehlt? Deliziöses Essen! Deshalb ist der Startup Food Market direkt vor Ort! Hier können neue Produkte ausprobiert und innovative Startups kennengelernt werden, die die Zukunft der Lebensmittelbranche verändern!

Doch keine Sorge, genügend Möglichkeiten zum Austausch sind oberste Priorität! Wer unangenehmes Ansprechen vermeiden möchte, findet beim Speed Networking die erste Chance, um andere Gründer – vielleicht sogar den lang gesuchten neuen Mitgründer – Digitalexperten und gleichgesinnte Innovatoren zu treffen. Das ideale Sprungbrett: einfach und effizient.

Kein Netzwerk-Event ohne Pitches!

Das Speed Networking geht zu flott? Wer noch auf der Suche nach den richtigen Investoren ist, hat in 15-minütigen persönlichen Pitches die Möglichkeit für ein bisschen mehr Präsenz: Eine herausragende Auswahl von VCs wartet vor Ort nur darauf, das nächste Unicorn zu entdecken. Ein besonders leckerer Happen ist die Office Hour mit den Gründerszene Redakteuren. Startups können sich auch dabei vorstellen und Tipps und Tricks zur Orientierung in der Medienwelt erhalten. Und das Beste? Alles coronakonform! Weil die Gesundheit aller im Fokus steht, wird sich bei der Event-Organisation an den Richtlinien des Berliner Senats orientiert.

Es wird Zeit für persönlichen Austausch. Wo geht das besser als bei einem Abend-Event in bester Gesellschaft? Die Gründerszene Spätschicht Berlin – Summer Edition macht den Auftakt, denn der Business-Sommer geht jetzt erst richtig los!

Du bist Feuer und Flamme fürs Netzwerken in entspannter Atmosphäre? Dann bewirb dich jetzt für die Gründerszene Spätschicht – Summer Edition in Berlin!