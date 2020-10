Eigentlich hatte das Berliner Unternehmen Getyourguide gehofft, ohne Entlassungen durch die Corona-Krise zu kommen. Doch nun musste der Anbieter für Reiseaktivitäten Dutzende Angestellte entlassen. Rund 90 Mitarbeiter sind betroffen, wie Gründerszene exklusiv erfuhr. Das entspricht knapp einem Sechstel der Belegschaft.

Ein Sprecher von Getyourguide bestätigte auf Nachfrage die Kündigungen. „Der derzeitige Status der Erholung des Reisemarktes zeigt, dass wir unser Unternehmen an die aktuelle Realität anpassen müssen“, so der Sprecher. „Wir befinden uns an einem Wendepunkt und mussten uns diese Woche leider von Teilen der Belegschaft trennen.“ Nach Gründerszene-Informationen sind verschiedene Abteilungen der Firma von den Entlassungen betroffen. Die Entscheidung wurde am heutigen Dienstag in einem firmenweiten Zoom-Meeting verkündet. Zuvor waren die betroffenen Angestellten per E-Mail über ihre Entlassung informiert worden.

Getyourguide, das noch im Jahr 2019 Unicorn-Status erlangte, also mit mehr als einer Milliarde Euro von Investoren bewertet wurde, traf die Corona-Krise wie viele andere Reise-Startups extrem hart. Im März 2020, zu Beginn der Pandemie, sanken die Umsätze der Firma auf Null. Getyourguide musste seinen Kunden Entschädigungen zahlen und blieb gleichzeitig auf seinen hohen Marketingkosten für das erste Quartal des Jahres sitzen. Vor allem Google zeigte sich diesbezüglich unnachgiebig, was Gründer und CEO Johannes Reck wiederholt öffentlich anprangerte.

Gründer im Gespräch: Wie kann Getyourguide die Krise überstehen, Tao Tao? Mit Kurzarbeit und freiwilligem Gehaltsverzicht hat Getyourguide auf die Pandemie reagiert. Mitgründer Tao Tao im Gespräch über die Perspektiven des Milliardenunternehmens.

Noch im Mai präsentierte Reck auf einem digitalen Forum der Gründermesse Bits & Pretzels seine Strategie für „Zero Business, Zero Layoffs“ (engl. Kein Geschäft, keine Kündigungen). Ein Großteil der Belegschaft ging in Kurzarbeit, das Startup plante keine Entlassungen. Im Sommer sah es zwischendurch wieder gut aus für Getyourguide, die Buchungen zogen schneller an als erwartet und das Unternehmen erwirtschaftete nach eigenen Angaben wieder mehr als 40 Prozent des Umsatzes vom Vorjahr.

Doch der Beginn einer zweiten Corona-Welle, nicht nur in anderen europäischen Ländern, sondern auch in Deutschland, trifft Getyourguide offenbar erneut heftig – und zwingt die Geschäftsführer nun doch zu Entlassungen.

Bild: Getyourguide