Epic Games verklagt Apple, nachdem das beliebte Spiel Fortnite am Donnerstag aus dem App Store entfernt wurde. Apple warf dem Spieleentwickler vor, gegen seine Zahlungsrichtlinien zu verstoßen, daher wurde das Spiel umgehend von der Plattform genommen. Das amerikanische Unternehmen, das seinen Sitz in Raleigh, North Carolina, hat, antwortete prompt mit einer Klage.

Am Donnerstag hatte Epic Games ein Update seines Spiels für iPhones und iPads hochgeladen, welches den Usern die Möglichkeit gibt, In-App-Käufe direkt an Epic zu bezahlen. So werden die Bezahlsysteme von Apple umgangen, was für die Nutzer mit günstigeren Preisen verbunden ist. Für gewöhnlich behält Apple 30 Prozent aller Einnahmen durch In-App-Käufe. Seit einiger Zeit wird diese Praxis kritisiert, auch weil es den App-Entwicklern die Möglichkeit nimmt, alternative Zahlarten anzubieten. Der Musik-Streamingdienst Spotify reichte deshalb bereits Beschwerde bei der Europäischen Kommission ein. Auch Epic-CEO Tim Sweeney kritisiert Apples Monopol-Stellung immer wieder und twitterte zuletzt, dass der Konzern absichtlich Methoden nutze, die gegen ein faires Wettbewerbsrecht verstoßen.

Auch Googles Play Store verbannte die Android-Version von Fortnite, da auch hier dieselben Richtlinien gelten, gegen die Epic Games verstoßen hat. Google erhebt ebenso wie Apple eine Gebühr von 30 Prozent auf alle In-App-Käufe. [Mehr bei Reuters, Techcrunch, The Verge, Handelsblatt und CNBC]

Auf Gründerszene: Alles fing an in einer Garage mit einem kleinen Onlineshop für Gewürze: Vor sieben Jahren haben Stefan und Anne Lemcke ihr Startup Ankerkraut gegründet. Nun haben sie 20 Prozent ihrer Firma verkauft – für eine Summe im zweistelligen Millionenbereich. Im Gespräch mit Gründerszene erzählt das Ehepaar, wie der Exit ablief. [Mehr bei Gründerszene]

Softbank gibt Wework eine neue Finanzspritze in Höhe von 1,1 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen mit Sitz in New York bietet flexible Coworking-Flächen für Selbständige und Unternehmen an und wurde von der Corona-Krise hart getroffen. Die Bewertung von Wework, die einmal bei 47 Milliarden Dollar lag, fiel um mehr als 90 Prozent auf 2,9 Milliarden Dollar. Das japanische Technologieunternehmen Softbank hat insgesamt bereits zehn Milliarden in Wework investiert. [Mehr bei Bloomberg]

Amazon haftet für die Qualität der Produkte, die durch Dritte auf der Marketplace-Plattform angeboten werden. Dies entschied nun ein Gericht in Kalifornien und hob damit ein Urteil von 2019 auf. Konkret geht es um eine Frau, die durch eine defekte Laptop-Batterie Verbrennungen dritten Grades erlitt und gegen Amazon geklagt hatte. [Mehr bei The Verge und CNBC]

In Kalifornien wurde außerdem geurteilt, dass Uber und Lyft keinen Aufschub bekommen, um Einspruch gegen die gerichtliche Verfügung gegen beide Unternehmen einzulegen. Beide Fahrdienste müssen bis zum 20. August ihre Fahrer in Kalifornien als Angestellte einstufen und nicht länger als selbständige Auftragnehmer, wie es bislang der Fall ist. Beide Unternehmen überlegen, ihr Geschäft in dem US-Staat umzustrukturieren oder ganz einzustellen. [Mehr bei Reuters und CNBC]

Einem Medienbericht zufolge will Apple einen neuen Abonnement-Service auf den Markt bringen, der News, Musik und weitere Dienste bündelt. Das Angebot mit dem Namen Apple One soll im Oktober, etwa zeitgleich mit dem neuen iPhone, erscheinen. [Mehr bei Bloomberg und CNBC]

Die App Citizen – eine Sicherheits-App, die Nutzer normalerweise über kriminelle Aktivitäten in ihrer Nähe informiert – wird jetzt zur Corona-Warn-App in den USA. User können ihren Gesundheitsstatus posten und werden benachrichtigt, wenn sie mit jemandem, der die App nutzt, in Kontakt gekommen sind. So soll das Infektionsrisiko gemindert werden. Im Falle einer möglichen Ansteckung bekommt man einen kostenlosten Covid-19-Test nachhause geschickt. [Mehr bei Bloomberg, Forbes und CNBC]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: In klassischen Unternehmen gibt es in der Regel Betriebsräte, die die Interessen der Mitarbeiter gegenüber der Geschäftsführung vertreten. In der Startup-Szene sind sie eher eine Ausnahme. Das zeigt auch der aktuelle Fall der Smartphone-Bank N26, deren Gründer die Bildung eines Betriebsrates vorerst gestoppt haben. Wir erklären, welche Rechte ein Betriebsrat hat und wann sich überhaupt einer bilden darf. [Mehr bei Gründerszene]

