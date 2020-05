Seit mehr als 20 Jahren beschäftigt sich Nandine Meyden mit Etikette. Unzählige Regeln gilt es im zwischenmenschlichen Miteinander zu beachten, und auch bei der digitalen Kommunikation drohen unangenehme Patzer. Gründerszene hat mit der Trainerin und Autorin mehrerer Etikette-Bücher über Grundlagen wie die richtige Ansprache und Verabschiedung gesprochen – aber auch darüber, welche Herausforderungen sich in Videocalls ergeben.

Frau Meyden, anders als in Deutschland beginnen E-Mails im englischsprachigen Raum oft mit ein paar persönlichen Worten oder Fragen, zum Beispiel zum Wetter oder den Kindern. Ich bin mit meinem Anliegen an Sie gleich vorgeprescht. War das richtig?

Nandine Meyden: Ja, das sind einfach kulturelle Unterschiede. Die Deutschen sind nicht die Weltmeister im Smalltalk. Und auch wenn wir jetzt besonders höflich sein wollen und deswegen zu Beginn der E-Mail etwas Nettes schreiben würden: Das mögen die meisten Menschen hierzulande nicht so gern – es sei denn, Sie kennen den anderen. Um unseren Fall zu nehmen: Hätten Sie mir jetzt erst mal etwas übers Wetter erzählt, hätte ich das wahrscheinlich befremdlich gefunden. Wenn wir aber in Zukunft mehrfach miteinander telefoniert haben, und ein paar persönliche Worte gefallen sind, dann sieht das Ganze schon wieder aus. Wir müssen uns dahingehend einfach an das Persönliche herantasten.

Gilt das auch für die Anrede? Mit dem höflichen „Sehr geehrte/r Frau/Herr“ statt einem einfachen „Hallo“ anzufangen kommt wahrscheinlich besser an.

Das würde ich nicht unbedingt sagen. Das hängt vielmehr sehr davon ab, in welcher Kultur ich mich bewege. Wenn ich mit einem sehr jungen, informellen Unternehmen zu tun habe, und ich suche nun nach einem Kontakt, der ebenfalls in einem Startup arbeitet, von dessen Website ich weiß, das es jung unterwegs ist, dann kann es befremdlich rüberkommen, wenn ich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit „Sehr geehrte/r …“ anschreibe. Was ich aber immer empfehle: Im Zweifelsfall – wenn ich unsicher bin, wie die Firma tickt –, dann immer auf die höflichere Version mit „Sehr geehrte/r …“ setzen. Es ist immer leichter, von einer sehr formellen Anrede auf eine informelle zu wechseln als umgekehrt – zumal es einem die Menschen weniger übel nehmen, wenn man sie besonders höflich anspricht. Es ist zudem einfach peinlich, wenn ich jemanden anschreibe mit „Hallo, Herr Müller“, er aber konsequent mit „Sehr geehrte Frau“ zurückschreibt. [vmbed type=“gsplus“][/vmbed]

Inwiefern hat das auch mit dem Status des Gegenübers zu tun?

Die Frage ist: Bin ich beispielsweise Dienstleister, der etwas verkaufen möchte? Dann ist es besonders wichtig, höflich und korrekt zu sein. Oder handelt es sich um Kollegen, die ich vielleicht gar nicht persönlich kenne, aber trotzdem wegen eines, sagen wir, tollen Förderprogramms ansprechen möchte, weil ich es ihnen empfehlen will? Dann kann ich auch sagen: „Hallo, Kollegen, schaut mal, vielleicht interessiert euch das ja“. Dann bin ich eher in der Geberrolle, was die Situation verändert.

In der Hinsicht kann ich die Rolle des anderen und meine eigene also abwägen und danach handeln. Bei der Verwendung von Titeln gibt es aber wahrscheinlich keinen Spielraum.

Im Zweifelsfall immer den Titel nennen. Es gibt ganz viele Menschen, denen ihr Titel nicht wichtig ist. Dann gibt es aber ebenso viele, denen er etwas bedeutet – auch wenn sie das natürlich nicht sagen würden. Doch wie peinlich ist es, wenn mich jemand in einer Mail darauf hinweist, dass er „übrigens nicht Herr Müller, sondern Dr. Müller“ ist? Dadurch lässt sich ein Stück Beziehung zum anderen zerstören. Also: im Zweifel den Titel immer verwenden, zumal es ja auch nicht weh tut. Es sind nur drei Tasten mehr – D, R und ein Punkt, fertig.

Wie sieht’s beim Professoren-Titel aus?

In der direkten Anrede – egal ob mündlich oder schriftlich – verwendet man immer nur einen Titel oder akademischen Grad, und zwar immer den, der am Anfang steht. Im Fall von Herrn Professor Dr. Dr. Müller also nur „Herr Professor Müller“.

Professor lässt sich in der weiblichen sowie männlichen Form verwenden.

In einer Mail schreibt man „Professor“ in der direkten Anrede immer aus, „Dr.“ kürzt man ab.

Vom Höflichen zum „Saloppen“: In der Startup-Szene wird schnell geduzt, wo nichts gegen spricht, wie Sie vorhin sagten. Wie gilt es zu reagieren, wenn ich meine/n Gesprächspartner/in duze, er oder sie aber zurücksiezt?

In dem Fall gilt es, ebenfalls zu siezen, ob wir wollen oder nicht. Im Zweifelsfall immer lieber beim Sie bleiben. In einem Startup, das ich beraten habe, haben mich die jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern lange gesiezt und mir dann doch irgendwann das Du angeboten.

Und es ist okay, dass die Jüngeren den Älteren heute das Du anbieten? Früher war es ja mal andersherum.

Im Geschäftsleben hat es wenig mit dem Alter zu tun, wer wem das Du anbietet. Dabei geht es vielmehr um die Beziehung zueinander. Der Ranghöhere bietet die informelle Anrede an, also auch das Du. Im Privatleben geht es nach Alter, wobei auch hier gilt, dass eine Generation Unterschied dazwischen liegen sollte. Sonst macht es keine Bedeutung. Denn ob jemand 30 und 35 ist oder 30 und 40, spielt keine Rolle. Aber ob jemand 20 oder 50 ist, schon. Zumal das auch am Äußeren erkennbar ist.

Zurück zur E-Mail-Kommunikation. Manche Menschen bekommen 400 Mails pro Tag und finden gar nicht die Zeit, auf jede zu antworten, weswegen eine Rückmeldung schon mal dauern kann. Wie sehr darf ich den anderen nerven?

Das hängt von der Dringlichkeit der Antwort ab. Wenn ich ein Mal nachfrage, und es kommt nichts, dann greife ich im Zweifel immer zum Telefonhörer. Zuerst frage ich dann höflich nach, ob der andere die Mail auch wirklich bekommen hat. Denn ich möchte, will und darf den Menschen nicht von vornherein unterstellen, dass sie keine Zeit oder keine Lust hatten, meine Nachricht zu beantworten. In dem Gespräch kann ich dann noch mal betonen, warum das Anliegen und die entsprechende Antwort so wichtig für meine Arbeit sind.

Was ist, wenn wiederum meine Antwort hat auf sich warten lassen? Was ist dann besser: sich dafür entschuldigen oder sich lieber für die Geduld bedanken?

Auch das würde ich sehr situativ entscheiden. Ich finde es immer gut, wenn man es in irgendeiner Weise kenntlich macht, dass einem klar ist, dass es deutlich länger gedauert hat mit der Antwort. Damit der andere nicht denkt, man sei eine komplette Schnarchtüte. Ob ich dem anderen für seine Geduld danke, würde ich abwägen. Wer schon mal in der Deutschen Bahn gesessen und bei einer Verspätung den Satz „Wir bedanken uns für Ihre Geduld“ gehört hat, weiß, dass Verständnis nicht selbstverständlich ist – und dann nervt so ein Satz einfach nur. Zumal das Unternehmen das Verständnis einfach voraussetzt. Also muss ich mir als Antwortender die Frage stellen, ob ich annehmen kann, dass der andere die Geduld hatte, auf meine Antwort zu warten. Oder schnauben sie nur empört, wenn sie so etwas lesen? Oder sage ich lieber: „Ich bitte um Entschuldigung, dass es so lange gedauert hat“. Das Ganze würde ich darüber hinaus auch wieder davon abhängig machen, in welcher Beziehung ich zum anderen stehe.

Inwiefern spielt die Beziehung zueinander auch bei der Abschiedsformel eine Rolle? „Herzliche Grüße“ könnte mitunter „too much“ wirken.

In dem Fall gilt es abzuwägen. Es gilt zu überlegen, ob „Liebe Grüße“ im geschäftlichen Bereich passt. Ich kenne viele meiner Kunden seit Jahren, teilweise sogar Jahrzehnten, und die schreiben natürlich auch mal „Liebe Grüße in den Norden“ oder Ähnliches. Aber das kann ich nicht bei jedem machen. Im Zweifel gilt: stick to the rules! Also „freundliche Grüße“.

„Mit freundlichen Grüßen“ gibt es nicht mehr, oder?

Nein, das ist altbacken.

Wie steht es um ein „Hochachtungsvoll“ ?

Nein, niemals! Das steht höchstens bei einem Strafzettel von der Polizei drunter oder bei Schreiben von irgendwelchen Finanzbehörden. „Hochachtungsvoll“ ist kein normaler Gruß.

Wie sieht die Abschiedsgruß im Englischen aus?

Die Anrede bestimmt die Grußform im Englischen. Ist Ihnen der Empfänger nicht bekannt, verwenden Sie…

… „Yours truly“ oder „Sincerely“ im US-amerikanischen Raum; in Großbritannien sowie dem Rest der Welt gilt „Yours sincerely“. „Yours faithfully“ ist wie „Mit freundlichen Grüßen“ (siehe oben) veraltet.

Kennen Sie den Empfänger, empfiehlt sich…

„Kind regards“ als höflichere Variante und „Best regards“ oder „Best wishes“ als weniger förmlichen, guten Mittelweg. „Take care“ oder „All the best“ sind Alternativen.

Manches Gespräch findet aber auch gar kein Ende. Wie kann ich jemand abwimmeln?

Dann lässt sich beispielsweise über einen Satz wie „Bitte melden Sie sich nicht, wir tun es bei Interesse“ regeln. Oder auch: „Sehr geehrte/r Herr/Frau x, wir haben Ihre drei E-Mails bekommen, zurzeit sehen wir keinen Bedarf für eine Zusammenarbeit. Wir haben aber Ihre Kontaktdaten gespeichert und kommen im Bedarfsfall gerne auf Sie zurück“. Und dann muss auch gut sein.

Seit Corona beschäftigen wir uns noch mit einer anderen Herausforderung: Videocalls. Was gilt es dabei zu beachten?

Am besten zwischendurch direkt in die Kamera gucken. Denn das Unterbewusstsein empfindet den fehlenden Blickkontakt als verstörend, und das lässt sich auch nicht ausschalten. In der New York Times stand ein Artikel zu dieser „Zoom Fatigue“, also der Müdigkeit, die diese Form von Gespräch mit sich bringen kann.

Wer möchte, kann die Kamera auch mal auslassen. Wer das immer tut, verhält sich seltsam, aber es spricht nichts dagegen, hin und wieder ein Standbild von sich zu zeigen – schon allein, weil sich die Datenmenge so reduzieren lässt.

Wer seine Wohnung nicht zeigen möchte, wählt einfach einen virtuellen Hintergrund aus.

Wenn Kind, Katze oder Hund durchs Bild laufen: kein Problem. Das sorgt für einen gewissen Charme und lässt den ein oder anderen Kollegen oder die Kollegin in einem neuen Licht erscheinen.

Wie oft bekommen Sie Mails, bei denen Sie denken „Och nee, nicht schon wieder dieser oder jener Fehler“? Sprich: Ist E-Mail-Kommunikation wirklich schwer oder tun wir uns nur schwer damit?

Ich finde nicht, dass es schwer ist. Ich glaube, die meisten Leute denken einfach nicht nach. Was mich nervt, ist zum Beispiel die Ansprache etwa auf Ebay-Kleinanzeigen. Die Form der Nachrichten, die mir dort geschickt werden: kein Hallo, kein Gruß, kein irgendetwas, nur ein „Letzter Preis?“. Das ist einfach unverschämt. Ansonsten: Eine E-Mail kann alles sein, von sehr sehr formell bis hin zu völlig informell. Die meisten Menschen machen sich nur zu wenig bewusst, dass unsere Sprache überwiegend gestaltet wird durch die Satzmelodie, den Tonfall und natürlich auch Mimik und Gestik. Man muss sich bewusst sein, dass all das, was wir mit Sprache ausdrücken, in einer E-Mail nicht herüberkommt. Das heißt: Man braucht manchmal einfach mehr Worte. Wir unterschätzen, wie viel der zwischenmenschlichen Kommunikation digital verloren geht.

Würden sich an der Stelle Smileys eignen, um eine Aussage wie „Sie hören wieder von mir“ freundlicher klingen zu lassen?

Im beruflichen Kontext wäre ich eher vorsichtiger. Auch hier gilt: Je besser ich Menschen kenne, desto mehr kann ich mich auf informelles Terrain bewegen. Aber wenn ich Menschen nicht kenne, und wenn ich einen Erstkontakt suche – und wir reden hier über die Gründerszene, also über junge Menschen, die möglicherweise Kontakt zu Menschen suchen, die eher im Alter ihrer Eltern sind, die sie noch nie persönlich gesehen haben, und die unter Umständen auch darauf angewiesen sind, dass sie ernstgenommen werden –, dann muss ich mir einfach überlegen: Passt das, wenn ich in dieser ersten E-Mail mit Hallo anfange, den anderen duze und noch mal drei Smileys verwende? Ich rate: erst mal den Ball flach halten.

