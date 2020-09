Die Pre-Seed-Runde liegt gerade mal zwei Monate zurück – jetzt folgt das nächste Investment für Everdrop. Das Reinigungs-Startup aus München setzt mit seinen Putzpillen auf eine nachhaltige und plastikfreie Produktion. Wie Gründerszene vorab erfuhr, ist unter anderem der bekannte Frühphasen-Investor Holtzbrinck Ventures eingestiegen. Außerdem sind Roman Kirsch, Gründer von Lesara und Investor bei Fitvia, sowie Chris Wichert, Gründer von Koio, neu dabei. Es sei ein hoher siebenstelliger Betrag zusammengekommen, sagt Everdrop-Mitgründer David Löwe.

Zuletzt hatten die Münchner eine sechsstellige Finanzierung erhalten. Bereits beteiligt sind Flaconi– und Zenloop-Gründer Björn Kolbmüller und Paul Schwarzenholz, Kartenmacherei-Gründer Christoph Behn sowie die Lillydoo-Gründer Sven Bauer und Gerald Kullack. „Wir haben mit dem Thema Nachhaltigkeit eine gute Performance hingelegt und wachsen schnell. Das hat Holtzbrinck gesehen“, sagt Löwe.

Das Münchner Startup produziert mit lokalen Partnern plastikfrei verpackte Putzmittel zum Selberanmischen. Das Ziel: anfallenden Haushaltsmüll reduzieren. Nach eigenen Angaben hat das Startup schon rund 1,5 Millionen Plastikflaschen eingespart und über 100.000 Bestellungen abgewickelt. Bekanntheit erlangte das Startup über Instagram. Hier haben die Münchner derzeit 60.000 Follower.

Weitere Produkte und der Wettbewerb

Mit dem frischen Kapital werden die Europa-Expansion weiter vorangetrieben und drei weitere Produkte gelauncht, so Löwe. Außerdem stehe man in Gesprächen mit dem Einzelhandel. Erste Testläufe sollen zeigen, wie die Produkte im Regal angenommen werden. Die Reinigungspillen kommen in der Küche, im Bad und für andere Oberflächen zum Einsatz. Die Produkte sollen biologisch abbaubar sein. Seit Juli vertreibt Everdrop auch Waschmittel in Pulverform.

Der Berliner Wettbewerber Ecotab bietet eine vergleichbare Produktpalette. Das Startup ist wie Everdrop 2019 gegründet worden, im Februar 2020 mit seinen Produkten online gegangen und hatte zuletzt im März dieses Jahres einen mittleren sechsstelligen Betrag eingesammelt. Ein weiterer Mitstreiter ist das Unternehmen Biobaula. Auch der US-Wettbewerber Blueland hatte angekündigt, bald nach Deutschland zu kommen.

