Der Smartphone-Leihdienst Everphone hat eine Kapitalspritze über 34 Millionen Euro erhalten. Die Series-B-Runde führt ein neuer Investor an, der Berliner Risikokapitalgeber Signals Venture Capital. Mit dem US-VC Alleycorp, der niederländischen NIBC Bank und der Deutschen Telekom steigen zudem drei weitere neue Investoren in das Berliner Startup ein.

Anzeige

Smartphones für Hyundai und Co.

Everphone wurde 2016 vom ehemaligen Check24-Vorstand Jan Dzulko gegründet. Das Unternehmen verleiht hauptsächlich Smartphones an Mitarbeiter von Geschäftskunden. Die entsprechenden Geräte sind datenschutzkonform vorkonfiguriert und beinhalten einen 24-Stunden-Austausch-Service. Auch Tablets sind Teil des Sortiments. Zu den Kunden von Everphone gehören laut Website etwa die Bank of Scotland, der Automobilhersteller Hyundai sowie der Medienkonzern Axel Springer. Nach eigenen Angaben beschäftigt Everphone aktuell rund 40 Mitarbeiter.

Mit dem frischen Kapital will der Gründer das Angebot und den Service von Everphone weiter ausbauen. Corona hat dem Startup laut Dzulko eine steigende Nachfrage beschert. „Derzeit spüren wir eine deutliche Steigerung der Nachfrage im In- und Ausland, weshalb wir die europäische Expansion anstreben“, lässt sich CEO Jan Dzulko in einer Mitteilung zitieren.

Exklusiv: Zeotap sammelt 37 Millionen Euro ein – Bewertung jetzt bei 145 Millionen Das Berliner Daten-Startup bekommt Geld von Investoren, um eine Alternative zu umstrittenen Werbe-Cookies zu etablieren. Zudem stellt der Gründer erste Gewinne in Aussicht.

Potenzial sieht Dzulko vor allem darin, die Trennung zwischen dem beruflichen und privaten Gebrauch zu automatisieren. Künftig könnten sich firmenrelevante Apps und Oberflächen etwa nur zu bestimmten Uhrzeiten öffnen, sagte er dem Handelsblatt. Dem Gründer zufolge ist eine weitere Finanzierung bereits für kommenden Herbst geplant.



Hinweis: Axel Springer ist Gesellschafter der Vertical Media GmbH, dem Medienhaus von Gründerszene. Weitere Informationen zur Vertical Media GmbH gibt es hier.

Bild: Everphone