Der ehemalige Profifußballer Marcell Jansen (34) kümmert sich künftig um die Intimpflege von Männern. Jansen ist bei dem Hamburger Kosmetik-Startup Fave Labs von Seriengründer Hauke Windmüller (33) und Benjamin Reiß (38) eingestiegen, wie Gründerszene exklusiv erfuhr. Die ersten Produkte von Fave Labs sollen unter der Marke Groomed Roosters Ende dieses Jahres auf den Markt kommen und von Männern für die Pflege im Intimbereich verwendet werden. Weitere Marken sind nach Aussage der Gründer in Planung.

Die Idee für Fave Labs stammt von Hauke Windmüller und Benjamin Reiß. Bei einem Treffen habe Windmüller ihm von der Idee, eine Kosmetikmarke für Männer zu gründen, berichtet, erzählt Marcell Jansen im Interview mit Gründerszene. Er sei daraufhin als Mitgründer und Investor eingestiegen. „Ich wollte dieses Jahr eigentlich nicht noch etwas gründen, aber die Idee von Hauke war so genial, dass ich das machen musste“, sagt Jansen. Der 34-Jährige ist hauptberuflich Präsident des Hamburger Sportvereins (HSV), hat als Unternehmer aber bereits ein Sanitätshaus eröffnet und sich an einem veganen Restaurant und einer glutenfreien Bäckerei in Hamburg beteiligt. Sein erstes Startup Picue, ein soziales Netzwerk, scheiterte allerdings.

„Es ist auch ein bisschen Egoismus“

Nun also Intimpflege für Männer, weil die drei Gründer hier eine Marktlücke sehen. Jansen berichtet im Gründerszene-Gespräch von vielen Trainingsstunden in seiner Zeit als Profisportler, in denen die Kleidung unter den Armen und zwischen den Beinen auf seiner Haut gerieben habe. Die passenden Pflegeprodukte habe er nicht gefunden.

„Es ist deswegen auch ein bisschen Egoismus, dass ich mit den beiden gründe, weil ich in den vergangenen Jahren nichts für meine Intimpflege gefunden habe“, sagt Jansen. Alle Produkte der neuen Marke sollen deswegen ohne chemische Inhaltsstoffe, vegan, nachhaltig und ausschließlich in Deutschland hergestellt werden. Weitere Details möchte er auf Nachfrage nicht verraten.

Auch über die Höhe des Investments möchte Jansen nicht sprechen. Hauke Windmüller sagt auf Nachfrage, dass Fave Labs bislang nur durch privates Geld der drei Gründer finanziert sei. Benjamin Reiß und Hauke Windmüller sollen das Startup hauptsächlich führen und halten demnach auch mehr Anteile an Fave Labs als Jansen. Laut Handelsregister beträgt ihre Beteiligung jeweils 42,5 Prozent, Marcell Jansen hält mit der MJ Beteiligungs GmbH die restlichen 15 Prozent. Der Ex-Fußballer wird das Startup vor allem nach außen repräsentieren und bei „der Aufklärung helfen“, wie er sagt.

Hier lest ihr das ganze Interview mit Marcell Jansen:

