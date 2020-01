Wenn Jonas Keller präsentiert, dann nie ohne einen Gegenstand. Als er 2017 auf einem Event seinen Weg vom Schulabbrecher zum Geschäftsführer nacherzählen will, entfaltet er zuerst einen handbeschriebenen Papierzettel. Er liest vor:

„Ich möchte mein Abitur mit einem guten Durchschnitt abgeschlossen haben und finde direkt einen Studienplatz, der perfekt zu mir passt. Nach dem Studium habe ich einige Fortbildungen in Personalmanagement gemacht und eine passende Stelle gefunden. Ich arbeite in einem vielfältigen Arbeitsumfeld. Eine gute Arbeit verschafft mir eine Führungsposition. […] Ich habe viel mit Menschen zu tun, mit denen ich Dinge besprechen und beraten muss. Meine Arbeitszeiten sind genau richtig, sodass ich genug Zeit für meine Familie und Hobbys habe. Ich bin in meiner Arbeit glücklich, sicher und zufrieden.“

Das Dokument hat Keller als 16-Jähriger mit seinem Vater auf einem Wochenendseminar verfasst, als Blaupause für seinen Berufseinstieg. Doch daraus wurde so schnell nichts: Kurz vor dem Abitur meldete ihn sein Vater von der Schule ab. Zu oft hatte Keller den Unterricht geschwänzt. Es sei eine seiner „größten Lebensniederlagen“ gewesen, erzählt er in der zehnminütigen Präsentation.

Chef ist Jonas Keller trotzdem geworden, wenn auch über Umwege: So ist er heute CEO der Karlsruher Präsentationsagentur Explain, die Powerpoint-Folien gegen Bezahlung konzipiert und aufhübscht. Drei Millionen Euro hat die Firma damit vergangenes Jahr angeblich umgesetzt. Zu den Kunden gehören Konzerne wie die Deutsche Bahn und Microsoft, doch auf keinen sei er so stolz wie auf Adidas, sagt Keller zu Gründerszene. Im Interview verrät er, wie es zu dem Deal kam, was gute Pitchdecks ausmacht – und was Gründer von Apple lernen können.

Jonas, erinnerst du dich noch an deine erste Präsentation?

Das war in der Schule. Einmal habe ich ein Referat über den portugiesischen Fußballstar Luis Figo gehalten, wofür ich Fotos von seinen besten Spielen ganz altmodisch auf Overheadfolien bedruckt habe. Später musste ich im Religionsunterricht zeigen, was sich aus meinem Lieblingslied „Afrob – Rolle mit Hip Hop“ für das Leben ableiten lässt. Dafür habe ich dann auch das erste Mal Powerpoint benutzt – und ausnahmsweise mal eine Eins bekommen.

Kurz vor dem Abitur war’s allerdings vorbei mit der Schule.

Das stimmt leider. Als ich nach der zwölften Klasse zu Beginn der Sommerferien mit einem soliden 3er-Schnitt nach Hause kam, stand unten auf dem Zeugnis ein kurzer Vermerk: Jonas weist erhebliche Fehlzeiten auf. Tatsächlich hatte ich mehr in Shisha-Bars abgehangen als in der Schule, habe Unterrichtsstunden bei Lehrern geschwänzt, von denen ich dachte, sie würden meine Abwesenheit ohnehin nicht bemerken. Mein Vater fand das allerdings gar nicht witzig: Er hat mich noch in den Ferien von der Schule abgemeldet – und vor die Tür gesetzt.

Wie ging es danach weiter?

Ich habe zuerst in einer Industriefirma gejobbt, später Zivildienst in einer Kindernotaufnahme gemacht. Erst dort bin ich endgültig aufgewacht: Wer einmal die Schreie von Eltern sterbender Kinder hört, vergisst das nicht. Um an die Fachhochschulreife zu kommen, habe ich dann eine Ausbildung zum Mediengestalter in der Präsentationsagentur eines Kumpels angefangen…

…deren Chef du heute bist und die Powerpoints für Dax-Konzerne baut.

Dabei wusste ich anfangs nicht mal, wie man Photoshop schreibt (lacht). Mit der Zeit habe ich mich aber gut in die Materie eingearbeitet, zumal mein damaliger Chef und Ausbilder bereits einen großen Energieversorger als Kunden hatte. Über Google-Anzeigen haben wir stetig neue Kunden und Referenzen bekommen, sodass ich nach 10.000 überarbeiteten Folien das Designhandwerk drauf hatte. Der wirklich große Durchbruch kam dann aber erst 2012 mit Adidas.

Wie kam es zu dem Deal?

Adidas hat eine Agentur gesucht, die sich um die Präsentationen für neue Produkte kümmert. Ich war damals im Vertrieb tätig und bin im Anzug nach Herzogenaurach gefahren, völlig overdressed, wie mir vor Ort klar wurde. Die Typen bei Adidas trugen alle Sneakers. Außerdem waren sie sichtlich irritiert, als ich den Raum alleine und nicht mit einer ganzen Mannschaft betreten habe.



Ein guter erster Eindruck sieht anders aus.

Dachte ich auch. Gott sei Dank hatte ich meinen abgeranzten Adidas-Fußball dabei, den ich noch von einem ehrenamtlichen Flüchtlingsprojekt aufgehoben hatte. So konnte ich sofort mit einer guten Story in den Pitch einsteigen. Ich habe dann einige Beispielfolien von Adidas mit konkreten Vorher-Nachher-Vergleichen an die Wand geworfen und gezeigt, wie eine Zusammenarbeit mit uns so abläuft. Auf der Rückfahrt nach Karlsruhe kam dann schon der Anruf, dass ich überzeugt hatte.

Inzwischen gehören neben Adidas auch Porsche und Microsoft zu euren Kunden. Was zahlen sie denn für eine Präsentation so ungefähr?

Das kommt drauf an. Sollen nur einige Folien aufgehübscht werden? Dann bis zu 10.000 Euro. Muss eine komplett neue Unternehmenspräsentation erstellt werden samt Storylining und Design? Dann können es auch schon mal 50.000 Euro sein.

50.000 Euro? Eine halbwegs ansprechende Powerpoint kann doch heute jeder Werkstudent bauen…

In vielen Unternehmen sind Werkstudenten tatsächlich diejenigen, die über Nacht schnell noch mal über ein paar Folien schrubben, das Layout zurechtrücken und so weiter. Damit ist es aber nicht getan. Außergewöhnliche Powerpoints passen zum Branding des Unternehmens, brillieren durch starke Bilder, klare Schriften und Composings, die in Photoshop erstellt werden müssen. So entstehen fast videoartige Präsentationen, zu denen man gut sprechen kann.

Hast du mal ein Beispiel?

Wir haben mal eine Vertriebspräsentation für den FC Schalke 04 erstellt. Zuvor wurden wir vom Sportvorstand gebrieft, etwa, dass der frühere Manager Rudi Assauer die Spielertransfers einst noch auf dem Bierdeckel gemacht hat. Diese Tradition sollte die Präsentation widerspiegeln. Auf der Titelfolie haben wir zuerst das damalige Nachwuchstalent Max Meyer abgebildet, dann folgte ein fließender Übergang zu einer Folie mit dem Titel „Auf Kohle geboren“. Als Hintergrund haben wir Schwarzweißfotos von einem Zechenturm und alten Spielszenen verwendet. So konnten die Vertriebler bei Sponsoren sofort mit Anekdoten punkten.

Wieso braucht es überhaupt noch Powerpoint? Forscher haben 2017 herausgefunden, dass die Software dem Ansehen von Unternehmen schadet und bei Zuhörern oft weniger Inhalte hängen bleiben als ohne.

Das trifft vielleicht auf Präsentationen ohne richtige Vorbereitung zu. Die Studie wirft für mich eher die Frage auf, ob jedes Meeting, das stattfindet, auch sinnvoll ist. Die Schuldfrage liegt für mich deshalb weniger im Tool.

Aber selbst Amazon-Chef Jeff Bezos hat Powerpoint verboten…

Jeff Bezos möchte, dass in Meetings über Inhalte gesprochen wird und sich niemand hinter Präsentationen versteckt. Das finde ich richtig. Bullshit-Bingo oder „betreutes Lesen“, wie es in vielen Unternehmen praktiziert wird, will niemand mehr sehen. Aber es gibt eben Anlässe, wo abstrakte Informationen konkret erklärt werden müssen. Da ist Powerpoint hilfreich, aber kein Muss. Wir haben etwa schon Präsentationen für Mitarbeiter eines Großkonzerns konzipiert, die dem Vorstand die neue IT-Infrastruktur erklären mussten. Das Medium war dann ein Flipchart.



