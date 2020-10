Guten Morgen! Während ihr geschlafen habt, ging andernorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

Trotz Milliardenverluste in den letzten Tagen, bleiben die großen amerikanischen Tech-Firmen die Gewinner in der Corona-Krise. Facebook, Apple, Amazon und Alphabet haben am Donnerstag in den USA ihre Zahlen für das dritte Quartal bekanntgegeben. Alle lagen über den Erwartungen der Wall-Street-Analysten.

Der Online-Marktplatz Amazon hat eine Gewinnsteigerung von 37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verkündet. Im Gegensatz zu traditionellen Kaufhäusern hat Amazon stark von der Corona-Krise profitiert – ein Trend, der sich in der Weihnachtssaison noch verstärken dürfte.

Auch Google-Mutter Alphabet hat die Erwartungen der Wall Street übertroffen und im vergangenen Quartal einen Gewinn von 11,2 Milliarden US-Dollar gemacht. Besonders das Werbegeschäft, das in der Corona-Krise zunächst stark zurückgegangen war, hat sich erholt und wächst wieder. Googles Video-Plattform Youtube hat besonders gut abgeschnitten und ist im Vergleich zum Vorjahr um 32 Prozent gewachsen.

Facebook musste eine Abnahme an täglichen Nutzern in den USA und Kanada vermelden: Im dritten Quartal hatte das soziale Netzwerk nur noch 196 Millionen User, die sich jeden Tag einloggten, im zweiten Quartal waren es noch 198 Millionen. Trotzdem konnte das Unternehmen seinen Umsatz leicht steigern.

Apples iPhone 12 bleibt hinter den Erwartungen zurück. Im Vergleich zum Vorjahr nahmen die iPhone-Verkäufe um 21 Prozent ab. Dafür boomt das Geschäft mit iPads und Macs. Der Gesamtumsatz des Unternehmens lag mit knapp 65 Milliarden US-Dollar leicht über den Erwartungen der Analysten.[Mehr bei Reuters, Handelsblatt, Techcrunch, CNBC und CNBC]

Auf Gründerszene: Die Corona-Krise trifft zwar viele Unternehmen hart, aber gerade für Startups bietet sie auch viele Chancen. Das sagt zumindest Investor Rainer Märkle, der seit zwölf Jahren für Holtzbrinck Ventures verantwortlich ist, das sich gerade in HV Capital umbenannt hat. HV Capital hat außerdem einen neuen Fonds ins Leben gerufen, der mit 535 Millionen Euro Startups unterstützen soll. Im Gespräch mit Gründerszene erzählt Märkle, woher das Geld kommt und an wen es gehen könnte. [Mehr bei Gründerszene]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht:

Seit längerem ist eine Reform der Regeln für Kapitalbeteiligungen von Mitarbeitern in deutschen Startups im Gespräch. Jetzt werden die Pläne konkreter. Am Donnerstag sagte Jörg Kukies, Staatssekretär im Finanzministerium, dass ein Gesetzesentwurf schon in einigen Tagen präsentiert werden könnte. Die Reform soll die deutsche Startup-Szene stärken und internationale Geldgeber anziehen. [Mehr bei CNBC und Bloomberg]

Apples neues Abonnement Apple One ist ab heute erhältlich. Der Service bündelt vier Apple-Anwendungen: Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade und iCloud. Der monatliche Preis für eine Einzelperson beträgt 14,95 Euro, ein Familienangebot für bis zu sechs Personen kostet 19,95 Euro pro Monat. [Mehr bei The Verge und CNBC]

Nachdem Netflix seine Abonnement-Preise in den USA angehoben hat, stieg der Aktienkurs am Donnerstag um fünf Prozent. Der Streamingdienst profitiert auch von der Corona-Pandemie, da in vielen Ländern weiterhin die Empfehlung gilt, zuhause zu bleiben. Trotz zunehmender Konkurrenz durch Angebote wie Disney+, Apple TV+ und HBO Max, bleibt Netflix weltweiter Marktführer. [Mehr bei Reuters und CNBC]

Ein weiterer Gewinner der Corona-Krise ist der Videokonferenz-Anbieter Zoom. Am Donnerstag wurde das Unternehmen mit 139 Milliarden US-Dollar bewertet. Gründer Eric Yuan hat sein Vermögen in den letzten drei Monaten von elf auf 21 Milliarden US-Dollar fast verdoppelt. Millionen von Menschen arbeiten weiterhin im Homeoffice und halten virtuelle Meetings über Zoom ab. [Mehr bei Forbes]

Das Reise-Startup Getyourguide beschafft sich 114 Millionen Euro an frischem Kapital in Form von Wandelanleihen. Mit dem Geld möchte CEO und Mitgründer Johannes Reck sein Unternehmen, das seit Mai 2019 ein ‚Einhorn‘ – ein Startup mit Milliardenbewertung – ist, durch die Corona-Krise bringen. Das Unternehmen möchte an seiner Technologie arbeiten, solange es Einschränkungen im Tourismus gibt. [Mehr bei Handelsblatt]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Die Unternehmenskommunikation wird immer wichtiger, auch für Startups. Aber wie kommuniziert man richtig und wer kommuniziert mit wem? Boris Radke war für die Kommunikation bei Zalando und Prosiebensat.1 verantwortlich, mittlerweile ist er Director Corporate Affairs bei Omio. Auf Gründerszene verrät er fünf PR-Tipps für Gründer. [Mehr bei Gründerszene]

