Guten Morgen! Während ihr geschlafen habt, ging andernorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

Nach einer 16-monatigen Untersuchung der Wettbewerbspraktiken bei Apple, Amazon, Facebook und Google hat der Unterausschuss für Kartellrecht des US-Kongresses seine Ergebnisse und Empfehlungen veröffentlicht. Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass die vier „Big Tech“-Unternehmen „Monopolmacht“ besitzen, und schlägt vor, dass der Kongress das Kartellgesetz dementsprechend ändert, so dass Geschäftsteile abgetrennt werden könnten. Die Republikaner haben jedoch bereits Einwände gegen einige der Vorschläge im Bericht erhoben.

Facebook war außerdem in den Nachrichten, da es den QAnon-Verschwörern sämtliche Accounts abgestellt hat. Außerdem löschte die Plattform einen Kommentar des US-Präsidenten Donald Trump, der die Gefahren einer Corona-Infektion erneut herunterspielte. Damit reagiert Facebook auf die Kritik, zu wenig gegen Fake News zu tun. [Mehr bei CNBC, Spiegel und n-tv]

Anzeige

Auf Gründerszene: Davon träumen viele Gründer: Das eigene Produkt in den Regalen bei DM, Rossmann und Co. zu sehen. Wir haben mit Fernsehinvestor Ralf Dümmel darüber gesprochen, wie das auch ohne großes Budget und Kontakte tatsächlich klappen kann. [Mehr bei Gründerszene]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht:

Tiktok ist unter amerikanischen Jugendlichen inzwischen beliebter als Instagram. Laut eines Berichts des Finanzdienstleisters Piper Sandler rangiert die Kurzvideo-App nach Snapchat an zweiter Stelle. Eine Befragung ergab, dass 34 Prozent der Teenager Snapchat als ihre bevorzugte soziale App ansehen, gefolgt von 29 Prozent, die Tiktok angaben und 25 Prozent, die für Facebooks Instagram stimmten. Im Frühjahr waren die Plätze von Tiktok und Instagram noch vertauscht gewesen. [Mehr bei CNBC]

Apple hat eine neue Produktveranstaltung für den 13. Oktober angekündigt. An diesem Termin sollen die neuen iPhone-Modelle vorgestellt werden. Bereits im September hatte Apple seine neue Apple Watch Series 6, das iPad Air und das iPad der 8. Generation präsentiert. Das iPhone war bei dieser Veranstaltung nicht erwähnt worden, doch Apple hatte zuvor schon kommuniziert, dass sich die Markteinführung der neuen Smartphones durch die Pandemie um einige Wochen verzögern werde. [Mehr bei The Verge]

SpaceX wird demnächst sein Starlink-Breitband-Satellitensystem in Teilen Nordamerikas testen, wie Firmenchef Elon Musk nach dem jüngsten Raketenstart des Unternehmens über Twitter verkündete. SpaceX hatte am Dienstag weitere 60 kleine Satelliten ins All geschickt und die Gesamtzahl damit auf fast 800 erhöht. Über das Satellitennetzwerk soll Internet auch in wenig besiedelten Regionen zur Verfügung stehen. Außerdem hat das Startup einen Auftrag über knapp 150 Millionen US-Dollar von einer US-Behörde erhalten. [Mehr bei Bloomberg und Techcrunch]

Cisco muss 1,9 Milliarden US-Dollar an ein Unternehmen in Virginia zahlen, das der Firma vorgeworfen hat, Cybersicherheitspatente kopiert zu haben. Ein US-Richter bestätigte nach einer einmonatigen Verhandlungsdauer, dass Cisco vier Patente von Centripetal Networks verletzt hat und ordnete die Zahlung an. [Mehr bei Reuters]

Momentus, ein Startup, das den Transport von Satelliten und Fracht im Weltraum bereitstellt, befindet sich laut eines Medienberichts in Gesprächen, über eine Fusion mit einer sogenannten „Special Purpose Acquisition Company“ (SPAC) an die Börse zu gehen. IPOs über solche „Blankoscheck“-Unternehmen, die als Unternehmen ohne eigene wirtschaftliche Tätigkeit an die Börse gehen, werden in den USA immer beliebter. [Mehr bei Bloomberg]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Sieben Jahre war Christoph Hardt Berater bei McKinsey. Mit 32 wollte er sich dann seinen Jugendtraum erfüllen und ein Startup gründen. Sein Berliner Startup Comatch wurde mit der Vermittlung von Beraterinnen und Beratern erfolgreich. Im Gründerszene-Podcast erzählt er uns, wie er seinen gut bezahlten Job kündigte und auf Ideensuche ging. [Mehr bei Gründerszene]

Einen schönen Mittwoch!

Eure Gründerszene-Redaktion