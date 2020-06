Guten Morgen! Während ihr geschlafen habt, ging andernorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

Facebook-Chef Mark Zuckerberg wurde von einer weiteren Gruppe unter Druck gesetzt, auf seinem Netzwerk strengere Grundsätze im Kampf gegen die Verbreitung von Rassismus und Gewaltverherrlichung zu erwägen. In der vergangenen Woche störten sich bereits seine eigenen Mitarbeiter an seiner Vorgehensweise und protestierten mit einem virtuellen Streik. Zuckerberg hatte daraufhin am Freitag mit einem Beitrag auf seinem Facebook-Profil auf die Mitarbeiter-Revolte reagiert und verkündet, dass die eigenen Regeln auf dem Prüfstand stünden. Dabei ging es auch darum, ob die Diskussion und die Androhung von Gewalt seitens des Staates weiterhin auf Facebook in der momentanen Form erlaubt sein wird.

Einen Tag später wandten sich über 160 Wissenschaftler, wovon Dutzende von der Chan-Zuckerberg-Initiative finanziert werden, an Zuckerberg. In einem am Samstag veröffentlichten Brief monierten die Forscher, Facebook habe US-Präsident Donald Trump „sowohl Fehlinformationen als auch aufhetzende Aussagen auf Facebook verbreiten lassen” und die eigenen Richtlinien gegen die Anstiftung zu Gewalt nicht befolgt. In ihrem Schreiben beklagen die Forscher speziell Zuckerbergs Entscheidung, Trumps Beitrag, in dem es heißt: „Wenn die Plünderungen beginnen, beginnen die Schießereien”, nicht als Verstoß gegen das Verbot von Gewaltverherrlichung auf der Plattform zu kennzeichnen. [Mehr bei Bloomberg und The Guardian]

Anzeige

Auf Gründerszene: Noch vor Beginn der Corona-Krise verabschiedeten sie sich aus ihren Startups – jetzt sind sie bereit für ihr Comeback: Wir schauen uns an, welche Projekte die bekannten Gründer Robert Ermich, Lara Hämmerle und Elias Atahi ins Leben gerufen haben. [Mehr bei Gründerszene]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht:

Alexis Ohanian, der Gründer und frühere CEO von Reddit, trat am Freitag von seiner Position im Vorstand des Unternehmens zurück, als die US-Bürger mit landesweiten Protesten gegen die Brutalität der Polizei tobten. Ohanian ruft die von ihm gegründete Firma dazu auf, seine Position mit einem schwarzen Vorstandsmitglied zu besetzen und erklärte nun seine Entscheidung. „Ich wollte der Geste so viel Bedeutung wie möglich geben, weil ich das Gefühl habe, es dir und ihr zu schulden”, sagte Alexis Ohanian auf Instagram Live zu seiner Frau Serena Williams über sie und ihre gemeinsame Tochter Alexis Olympia. [Mehr bei CNBC und Techcrunch]

Amazon-Chef Jeff Bezos gab in einem neuen Post auf Instagram bekannt, dass er „zahlreiche widerliche, aber nicht überraschende Antworten” in seiner E-Mail-Inbox finde, seitdem er am Freitag seine Unterstützung für die Black Lives Matter (BLM)-Bewegung öffentlich zum Ausdruck gebracht hatte. [Mehr bei CNBC]

SpaceX hat zwar erst vor knapp einer Woche erfolgreich Astronauten in die Umlaufbahn befördert, jetzt möchte CEO Elon Musk trotzdem dringend vermeiden, dass sich die Arbeitnehmer auf ihren Lorbeeren ausruhen: Laut CNBC forderte Musk seine Angestellten in einer E-Mail auf, sich ab sofort auf die Mission zu konzentrieren, Menschen zum Mond und zum Mars zu schicken. „Die höchste Priorität von SpaceX ist nun Starship”, schrieb Musk und verlangte, die Fortschritte bei der Entwicklung der Starship-Rakete der nächsten Generation „dramatisch und sofort” zu beschleunigen. [Mehr bei CNBC]

Nachdem bekannt wurde, dass kartellrechtliche Bedenken einer Uber-Akquisition im Wege stehen könnten, hat der amerikanische Essenslieferdienst Grubhub nun laut Insidern zwei neue Interessenten: die niederländische Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway und das in Berlin ansässige Unternehmen Delivery Hero. Just Eat Takeaway hat eine Marktkapitalisierung von mehr als sechs Milliarden US-Dollar, nachdem der britische Lieferservice Just Eat Anfang dieses Jahres mit dem Amsterdamer Takeaway fusioniert war. Delivery Hero hat einen Marktwert von fast 17 Milliarden US-Dollar. Die amerikanischen Aufsichtsbehörden würden eine europäische Akquisition aller Voraussicht nach schneller genehmigen als den Uber-Deal. [Mehr bei CNBC und Techcrunch]

Wegen neuer Vorwürfe gegen den Erben der Samsung-Gruppe, Jay Y. Lee, wird ein südkoreanisches Gericht bereits heute (Montag) entscheiden, ob Lee nach mehr als zwei Jahren Freiheit zurück ins Gefängnis muss. Ihm werden Verdacht auf Manipulation von Aktienkursen, Verstöße gegen Prüfungsregeln und weitere Straftaten im Zusammenhang mit der umstrittenen Fusion zweier Konzerntöchter vorgeworfen. [Mehr bei Reuters]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Im Silicon Valley läuft vieles anders für Gründer, als wir es in Deutschland gewohnt sind. Die staatliche Unterstützung, zum Beispiel, bleibt großteils aus. Bei uns lest ihr, wie es momentan für deutsche Gründer an der Westküste aussieht. [Mehr bei Gründerszene]

Einen guten Start in die Woche!

Eure Gründerszene-Redaktion

Bild: Justin Sullivan/Getty Images