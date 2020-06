Guten Morgen! Während ihr geschlafen habt, ging andernorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

Facebook, Apple, Amazon und Microsoft konnten sich am Dienstag über neue Höchststände ihrer Aktien freuen. Die US-Technologiebörse Nasdaq markierte insgesamt ein Rekordhoch und das inmitten der Corona-Krise. Tech-Aktien profitieren von einer Sonderkonjunktur. Sie konnten die Entwicklung für sich nutzen, dass viele Mitarbeiter während der Coronavirus-Pandemie plötzlich aus dem Homeoffice arbeiten und sich mehr denn je auf Online-Dienste verlassen müssen. Der kombinierte Marktwert der vier genannten Unternehmen liegt inzwischen bei fast fünf Billionen US-Dollar, wobei Apple mit fast 1,5 Billionen Dollar an der Spitze ist. Facebook ist das einzige Unternehmen der Gruppe mit einer Marktkapitalisierung von weniger als einer Billion Dollar.

Auch Vroom, eine Gebraucht- und Neuwagen-Plattform in den USA, profitierte von dem positiven Klima an der Börse und absolvierte am Dienstag einen erfolgreichen Start. Die Aktien des Unternehmens haben sich am ersten Handelstag mehr als verdoppelt: Sie stiegen um 117 Prozent. [Mehr bei CNBC, Handelsbatt und Financial Times]

Auf Gründerszene: Zurück ins Büro oder weiter aus dem Homeoffice arbeiten? Im Silicon Valley arbeiten Startup-Mitarbeiter noch mindestens bis in den Spätsommer hinein von zu Hause, in Paris muss im Büro Maske getragen werden. Wie soll es in Deutschland weitergehen? In der Gründerszene-Redaktion gibt es unterschiedliche Meinungen. [Mehr bei Gründerszene]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht:

Walmart hat seinen Platz als führender Online-Lebensmittelhändler in den USA an Instacart verloren. Grund könnten Walmarts Probleme während der Pandemie gewesen sein, die Kundennachfrage zu erfüllen. Zwar nahmen die Buchungen bei Instacart im Mai ab, der Dienst blieb aber weiterhin die Nummer Eins. [Mehr bei The Information]

Tesla lässt das Thema Coronavirus nicht los. Nachdem CEO Elon Musk sich lautstark gegen die Behörden auflehnte und Covid-19-Restriktionen teilweise ignorierte, soll die Viruserkrankung in der Tesla-Fabrik in Fremont in Kalifornien ausgebrochen sein. Laut eines Medienberichts gibt es bereits „mehrere Fälle“. Gleichzeitig verdichteten sich Gerüchte, dass Tesla eine neue Fabrik in Großbritannien plane. [Mehr bei Washington Post und Elektrek]

Cloudera soll Gespräche mit einem Private-Equity-Unternehmen über eine Übernahme führen. Die Gerüchte, dass das Cloud-Service-Unternehmen aufgekauft werden könnte, ließen die Aktie kräftig steigen. Das Unternehmen fusionierte erst im vergangenen Jahr mit dem Rivalen Hortonworks im Rahmen eines Aktientausches, bei dem der kombinierte Wert der Unternehmen auf 5,2 Milliarden US-Dollar beziffert wurde. Obwohl durch die Fusion Kostensynergien erzielt wurden, liegt die heutige Marktkapitalisierung von Cloudera unter vier Milliarden. [Mehr bei Bloomberg und CNBC]

Telefónica Deutschland verkauft ihre Funkmasten an die ebenfalls zum spanischen Telefónica-Konzern gehörende Telekominfrastrukturfirma Telxius. Bei dem Deal über 1,5 Milliarden Euro geht es um etwa 10.100 Mobilfunkstandorte, die sich größtenteils auf Hausdächern befinden. [Mehr bei Handelsblatt]

HMCARE, ein Schweizer Startup, das aus der École Polytechnique Fédérale de Lausanne hervorgegangen ist, hat eine Million Schweizer Franken gesammelt, um transparente und relativ umweltfreundliche chirurgischen Masken zu vermarkten. Die Gründer entwickelten die Idee während des Ebola-Ausbruchs 2015 und nach Besuchen in Kinderkrankenhäusern, als sie sahen, wie schwierig es für Verwandte von immungeschwächten Menschen ist, eine menschliche Verbindung herzustellen, wenn zwei Drittel des Gesichts bedeckt sind. [Mehr bei Techcrunch]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Der Hackathon #WirfürSchule ist mit über 6.000 Teilnehmern gestartet. Die Initiatoren Verena Pausder und Max Maendler hoffen dabei auf viele kreative Ideen für Bildungsstätten. Eine Thema ist beispielsweise: Wie lassen sich Präsenzunterricht und Distance Learning künftig vereinbaren? [Mehr bei Gründerszene]

