Facebook baut seine Pläne rund um die geplante digitale Währung Libra um: Unter dem Druck der Aufsichtsbehörden hat das US-Unternehmen beschlossen, seinen Nutzern neben den Libra-Token auch digitale Versionen staatlich unterstützter Währungen, einschließlich des US-Dollars und des Euros, anzubieten. Libra könnte so größtenteils ein Zahlungsnetzwerk mit anderen Münzen werden. Zusätzlich dazu plant Facebook auch die Einführung einer digitalen Geldbörse, mit der Benutzer Einkäufe tätigen und Geld versenden und empfangen können. Der Start dieser soll sich aber von Juni auf Oktober verzögern.

Um das Momentum der Kryptowährung wieder aufzubauen, hat die Libra-Vereinigung neue Mitglieder aufgenommen, nachdem acht der ursprünglich 28 Partner abgesprungen waren. Die neuen Mitglieder sind der Software-Anbieter Shopify und die Handelsplattform für Kryptowährungen Tagomi Trading LLC. [Mehr bei The Information und Bloomberg]

Auf Gründerszene: N26 wird deutlich teurer: Die Berliner Smartphone-Bank erhöht ihre Gebühren teilweise um bis zu 66 Prozent und will mehr Geld einnehmen. Die Kosten für Bezahlkonten bleiben bisher aber unberührt. [Mehr bei Gründerszene]

Google hat seine für Mai geplante Entwicklerkonferenz in Kalifornien wegen des Coronavirus abgesagt. Auch Facebooks Entwicklerkonferenz findet in diesem Jahr nicht statt. Bereits gestern gab Google zudem bekannt, seine Cloud Next 2020-Veranstaltung nur per Livestream übertragen und keine Besucher zulassen zu wollen. [Mehr bei CNBC]

SpaceX bekommt Konkurrenz: Der chinesische Eigentümer von Volvo Cars hat angekündigt, als erstes privates Unternehmen des Landes Satelliten bauen und ins All schießen zu wollen. Die Zhejiang Geely Holding Group begann am Dienstag mit dem Bau eines Produktions- und Testzentrums in Taizhou. [Mehr bei Bloomberg]

Apple-Zulieferer Foxconn geht davon aus, dass der durch den Coronavirus ausgelöste Arbeitskräftemangel in China bis Ende März nachlassen wird. Sollte sich die Epidemie nicht verschlimmern, erwartet der iPhone-Zulieferer, Ende des Monats wieder seine volle saisonale Kapazität zu erreichen. [Mehr bei Wall Street Journal]

Wework hat das Putzstartup Managed by Q wie angekündigt an einen Rivalen verkauft. Eden erwarb die Firma und zahlte dabei nur einen Bruchteil dessen, was Wework im vergangenen Jahr ausgegeben hatte. Wework hatte 220 Millionen US-Dollar bezahlt, bekam jetzt aber nur noch 25 Millionen. [Mehr bei Techcrunch]

Atrium, ein Legal-Startup für Rechtssoftware, wird geschlossen und entlässt seine rund 100 Mitarbeiter. Es wird einen Teil seiner Investments, die sich über 75,5 Millionen US-Dollar beliefen, an seine Investoren zurückzahlen. [Mehr bei Techcrunch]

Tesla-Chef Elon Musk hat öffentlich seine Unterstützung für Twitter-Chef Jack Dorsey kundgetan. Dorsey wird von einem Investor unter Druck gesetzt, der ihn von der Chefposition verdrängen will. „Ich möchte nur sagen, ich unterstütze Jack als Twitter-CEO“, twitterte Musk. „Er hat ein gutes Herz.“ [Mehr bei The Verge]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: In einem Kommentar erklärt unser Chefredakteur Alex Hofmann, warum er glaubt, dass Angst für die Tech-Szene viel schädlicher ist als das Coronavirus selbst. Grund zur Panik bestehe gerade bei Startups nicht, ist seine Meinung. [Mehr bei Gründerszene]

