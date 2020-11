Auch während des Wochenendes ging vielerorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

Zunächst gehypt, später fast verworfen: Facebooks Kryptowährung Libra hat eine wahre „Achterbahnfahrt“ hinter sich. Nun soll die digitale Währung aber doch noch kommen, wie die Financial Times berichtet. Bereits im Januar geht sie an den Start – ,,jedoch in einem begrenzteren Format als bisher angenommen“.

Zunächst soll eine einzelne Münze auf den Markt gebracht werden, die eins zu eins vom US-Dollar unterstützt wird. Andere Währungen sollen folgen. Damit hat die Libra Association ihre ursprünglichen Ambitionen zurückgefahren. Anstatt einen Token auszustellen, wurde beschlossen, eine Gruppe digitaler, von der Regierung unterstützter Währungen auszugeben, mit denen Transaktionen zwischen den verschiedenen digitalen Währungen umgerechnet werden können. Die neuen Pläne müssen aber noch von der schweizerischen Finanzmarktaufsicht genehmigt werden. [Mehr bei Financial Times und The Information]

Auf Gründerszene: Porsche Ventures steigt beim Fitness-Startup Vaha ein. Die Berliner Firma Vaha, die smarte Spiegel für Home-Workouts vertreibt, soll sich eine zweistellige Millionensumme gesichert haben. [Mehr bei Gründerszene]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht und der vergangenen Tage:

Liefery wird überraschend eingestellt. Laut eines Medienberichts macht Hermes seine Liefertochter „aus strategischen Gründen“ dicht, obwohl sich die Firma „zum begehrten Spezialisten für die Expresslieferung im Handel entwickelt“, wie es beim Handelsblatt heißt. Die Leidtragenden sind Kunden wie Hellofresh und Apple. [Mehr bei Handelsblatt]

Tony Hsieh, Mitgründer des Schuhhändlers Zappos, ist am Freitag im Alter von 46 Jahren gestorben. Der Unternehmer soll bei einem Hausfeuer verletzt worden sein. Hsieh half dabei, Zappos zu einem der erfolgreichsten E-Commerce-Startups der frühen 2000er Jahre zu machen, und verkaufte das Unternehmen 2009 für 1,2 Milliarden US-Dollar an Amazon. Auch nach dem Verkauf blieb er weiter bei Zappos und schied erst im August als CEO aus dem Unternehmen aus. [Mehr bei AP]

Quantumscape, ein von Volkswagen und Tesla-Mitgründer JB Straubel unterstütztes Batterie-Startup, ist am Freitag in den USA an die Börse gegangen. Das in San Jose ansässige Batterieunternehmen wurde vor zehn Jahren von Jagdeep Singh, einem Informatiker und Mitgründer der Infinera Corporation, einem Zulieferer von Telekommunikationskomponenten, sowie Tim Holme, einem in Stanford ausgebildeten Maschinenbauingenieur, gegründet. Die Firma arbeitet an der Batteriezelle der nächsten Generation für Elektrofahrzeuge, die Verbesserungen in allen wichtigen Aspekten bringen soll. [Mehr bei Electrek und Spiegel]

Tesla muss sich mit der US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA auseinandersetzen. Diese hat eine Untersuchung wegen Sicherheitsfragen der Vorderradaufhängung eingeleitet. Etwa 115.0000 Tesla-Fahrzeuge sollen betroffen sein. [Mehr bei Reuters]

Globalwafers führt laut eines Medienberichts Gespräche mit Siltronic. Das taiwanesische Unternehmen könnte den deutschen Hersteller von Siliziumwafern Siltronic für 4,5 Milliarden US-Dollar erwerben. Ein Deal könnte bereits im Dezember bekannt gegeben werden und würde einen führenden Akteur in der Branche schaffen. [Mehr bei Bloomberg]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Wegen Corona sollt ihr möglichst viel Zeit daheim verbringen. Da bleibt mehr Zeit zum Lesen. David Löwe, der 2019 das Putzpillen-Startup Everdrop mitgegründet hat, verrät uns seine Buchtipps. [Mehr bei Gründerszene]

