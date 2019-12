Auch während des Wochenendes ging vielerorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

Die Schweiz hat Libra eine deutliche Absage erteilt. Bundespräsident Ueli Maurer sagte in einer Pressekonferenz zum Jahresende, die Kryptowährung von Facebook sei in ihrer jetzigen Form gescheitert. Weil der internationale Druck zu groß sei, könne die Schweiz Libra derzeit nicht bewilligen.

Noch Mitte des Jahres war die Schweizer Reaktion positiv ausgefallen gewesen: Als ein Konsortium um den Facebook-Konzern ankündigte, die Digitalwährung in Genf ansiedeln zu wollen, sah das Finanzministerium dies als positives Zeichen für den Standort Schweiz. Doch inzwischen hat sich die Stimmung gewandelt – zuviel Kritik von internationaler Seite hat das Projekt zum Scheitern verurteilt.

Trotzdem glaubt Maurer weiter an digitale Zahlungssysteme. „Das heutige Bankensystem wird nochmals durchgeschüttelt werden“, sagte er. Künftig werde es für gewisse Transaktionen keine Bank mehr brauchen. [Mehr bei NZZ]

Im Gründerszene-Podcast haben wir mit Sophie Chung gesprochen, die seit 17 Jahren in der Medizin arbeitet – erst als Ärztin, jetzt als Gründerin. Ihre Firma Qunomedical bucht Behandlungen und Klinikaufenthalte für Patienten. [Mehr bei Gründerszene]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht und der vergangenen Tage:

Nach dem Verkauf von Autoscout24 steigt nun der US-Investor Elliott teilweise bei Scout24 aus. Der Fonds halbiert seinen Anteil an dem Portal nahezu. Die Aktien stiegen daraufhin auf ein Rekordhoch. [Mehr bei Handelsblatt]

Spotify folgt in die Fußstapfen von Twitter: Auch der Musikstreamingdienst hat sich entschieden, politische Werbung künftig auszusetzen, da die entsprechenden Tools für deren Überprüfung fehlen. Facebook dagegen erlaubt die Werbung nach wie vor ungefiltert. [Mehr bei Wall Street Journal]

Elon Musk wartete zum Jahresende mit einem Schwung guter Nachrichten auf: Tesla wird ab Montag die ersten Auslieferungen seiner in Shanghai gebauten Model 3-Autos starten. Außerdem wird Disney Plus demnächst in die Liste der verfügbaren Streaming-Dienste in Tesla-Autos aufgenommen. SpaceX will sein Raumschiff Starship, mit dem Menschen zum Mond und zum Mars gebracht werden sollen, zum ersten Mal in zwei bis drei Monaten ins All schicken und die Boring Company hofft, dass der erste kommerzielle Tunnel für den Hyperloop in Las Vegas im Jahr 2020 voll funktionsfähig sein wird. [Mehr bei Bloomberg, Techcrunch, Bloomberg und Reuters]

Teslasuit – bekannt für seinen haptischen Ganzkörper-Feedback-Anzüge – hat einen Handschuh vorgestellt, mit dem Nutzer virtuelle Texturen fühlen und biometrische Daten erfassen können. Das Gerät soll bis in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 ausgeliefert werden können. Wie der Teslasuit ist der Teslasuit-Handschuh für Training, medizinische Rehabilitation und andere professionelle Anwendungen gedacht. [Mehr bei The Verge]

Apple wird von einem New Yorker Arzt verklagt, der behauptet, dass das Unternehmen ihm Lizenzgebühren für die Apple Watch schuldet. Laut des Kardiologen verstößt die Apple Watch gegen sein Patent für eine Methode zur Erkennung eines unregelmäßigen Herzschlags. [Mehr bei Bloomberg]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Ralf Dümmel und Frank Thelen investierten in ihr Münchner Startup Air up: Darüber vermarktet Lena Jüngst eine Flasche, die Wasser mit Aroma „beduftet“. Zum Jahreswechsel hat Gründerszene sie um Antworten auf einige hypothetische Fragen gebeten. [Mehr bei Gründerszene]

