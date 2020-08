Guten Morgen! Während ihr geschlafen habt, ging andernorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Steckt Facebook-Chef Mark Zuckerberg hinter den Plänen von US-Präsident Donald Trump, die chinesische Videoapp Tiktok in den USA zu verbieten? Ein Medienbericht rätselt, ob ein Gespräch Zuckerbergs mit dem Präsidenten im vergangenen Jahr den Ausschlag gegeben haben könnte. Damals spach der Facebook-Chef darüber, welche Bedrohung seiner Meinung nach von chinesischen Technologieunternehmen für die Redefreiheit ausgehen könnte.

Ein Facebook-Sprecher betonte allerdings, dass Zuckerberg zu keinem Zeitpunkt ein Regierungsverbot von Tiktok verlangt hätte. In einem Mitarbeitermeeting soll Zuckerberg sogar gesagt haben, dass ein solches Verbot langfristig einen „wirklich schlechten Präzedenzfall“ schaffe. Er schien sich Sorgen zu machen, dass ein Tiktok-Verbot dazu führen könnte, dass andere Länder Facebook für ihre Bürger schließen würden.

Tiktok hat – wie bereits gestern angekündigt – am Montag eine Klage in den USA eingereicht, um gegen die Verordnungen von Trump vorzugehen. Dieser will Transaktionen mit der chinesischen App unterbinden und das Mutterunternehmen Bytedance zum Verkauf des USA-Geschäfts zwingen. An solch einem potenziellen Deal zeigen sich inzwischen auch Investoren von Bytedance interessiert. So sollen die Finanzinvestoren General Atlantic und Sequoia Capital eine Beteiligung an dem Videoportal erwägen und damit Microsoft und Oracle Konkurrenz machen. [Mehr bei Wall Street Journal, Wall Street Journal und Handelsblatt]

Auf Gründerszene: Delivery Hero ist gerade einmal neun Jahre alt. Trotzdem ist das Unternehmen bereits Dax-Konzern und gilt als eine der wertvollsten deutschen Firmen. Eine Firmengeschichte. [Mehr bei Gründerszene]

Am Montag wurde eine Flut von Börsengängen eingereicht: So plant Unity Software, ein Rivale von Epic Games, der einen 3D-Gaming-Engine für Videospiele und andere Programme herstellt, einen Börsengang in New York. [Mehr bei Techcrunch und The Verge]

Auch Snowflake, eines der am schnellsten wachsenden Cloud-Software-Unternehmen im Silicon Valley, dessen Umsatz sich im ersten Halbjahr mit 242 Millionen US-Dollar mehr als verdoppelt hat, plant einen IPO und hat die Unterlagen abgegeben. [Mehr bei CNBC und Techcrunch]

Eine direkte Listung plant dagegen Asana, ein von Facebook-Mitgründer Dustin Moskovitz geführtes Unternehmen für Unternehmenssoftware. Es reichte die Unterlagen für solch eine direkte Börsenlistung ebenfalls am Montag in den USA ein. [Mehr bei CNBC und Bloomberg]

Googles Cloud-Abteilung investiert 100 Millionen US-Dollar in Amwell, ein Unternehmen, das Technologien für virtuelle Arztbesuche entwickelt. Das Unternehmen hat einen Börsengang beantragt. Die Investition von Google wird eine gleichzeitige Privatplatzierung zum IPO-Preis sein. [Mehr bei CNBC]

Ancestry.com ist vom US-Finanzinvestor Blackstone für 4,7 Milliarden US-Dollar aufgekauft worden. Ancestry.com ist die weltweit größte Plattform, über die Kunden Ahnenforschung betreiben können. [Mehr bei Handelsblatt]

Xwing plant kurze regionale Flüge mit autonomen Frachtflugzeugen. Dabei setzt das US-Unternehmen auf die Entwicklung einer speziellen Software, die den pilotlosen Flug mit bestehenden Flugzeugen ermöglichen soll. Es entwickelt keine neuen Fluggeräte. Nach einer Finanzspritze über zehn Millionen US-Dollar und mehreren erfolgreichen Testflügen möchte die Firma 2022 mit regionalen Flügen über unbewohntem Land starten. Eine Behördengenehmigung steht jedoch noch aus. [Mehr bei Techcrunch]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Die halbgare Privatisierung der Deutschen Bahn verhindert ihren Fortschritt, schreibt unser Kolumnist Don Dahlmann. Dass die Deutsche Bahn ein Staatsunternehmen ist, das auf Effizienz und Ertrag getrimmt wurde, ist seiner Meinung nach ein Irrweg, der dringend beendet werden muss. [Mehr bei Gründerszene]

