Eine Reihe von Facebook-Angestellten ist in einen „virtuellen“ Streik getreten. Die Mitarbeiter wollen damit ihren Unmut zum Ausdruck bringen, dass CEO Mark Zuckerberg sich weigert, gegen umstrittene Aussagen von US-Präsident Donald Trump auf der Plattform vorzugehen. Twitter hatte Tweets des Präsidenten in der vergangenen Woche Faktenchecks unterworfen oder sie als „gewaltverherrlichend“ markiert. Zuckerberg dagegen betonte, Facebook werde kein „Schiedsrichter der Wahrheit“ sein.

Andrew Crow, der Leiter des Designs für das Facebook-Portal-Videotelefon, twitterte: „Es ist inakzeptabel, eine Plattform bereitzustellen, um Gewalt anzuregen und Desinformation zu verbreiten, egal, wer derjenige ist oder ob es berichtenswert ist.“ Er sei mit Zuckerbergs Position nicht einverstanden und werde daran arbeiten, Veränderungen herbeizuführen.

Der umstrittenste Tweet Trumps besagte: „Wenn die Plünderungen beginnen, beginnen die Schießereien.“ Twitter legte dies als Anstiftung zur Gewalt aus, während Zuckerberg es rein als eine Warnung an Demonstranten interpretierte. Erste Kooperationspartner haben sich wegen dieser Haltung nun schon von Facebook zurückgezogen. So will Talkspace, ein Anbieter von Online-Therapie, künftig nicht mehr mit einer Plattform zusammenarbeiten, die – wie CEO Oren Frank sagte – zu „Rassismus, Gewalt und Lügen“ anrege. [Mehr bei The Guardian, CNBC und Techcrunch]

Sony, Google und Airbnb haben virtuelle Veranstaltungen und Produktvorstellungen aufgrund der anhaltenden Proteste in den USA wegen der Ermordung des Afroamerikaners George Floyd durch die Polizei verschoben. Auch Uber, Lyft und Doordash haben ihren Service in manchen Städten mit Ausgangssperren ausgesetzt. Apple und Amazon reagierten bereits am Wochenende mit Geschäftsschließungen und einem Stopp von Paketlieferungen. Gleichzeitig sprachen sich viele Tech-Unternehmer gegen Rassismus (vollständige Liste) aus, darunter Apple-Chef Tim Cook oder Microsoft-CEO Satya Nadella. Spotify dagegen setzte mit einem Moment der Stille (8:46 Minuten, so lange wie der Todeskampf Floyds) ein Zeichen. [Mehr bei Bloomberg, CNBC und The Verge]

Apple hat seine Preise für iPhones in China reduziert, um die Dynamik aufrechtzuerhalten, die durch die Öffnung der Wirtschaft nach der Pandemie dort entstanden ist. Bei JD.com, einem offiziellen Apple-Händler, sind die Rabatte teilweise noch aggressiver. Apple hat laut der Analyse eines US-Senders im April einen starken Aufschwung in China verzeichnet. [Mehr bei CNBC]

Netease treibt seine Börsennotierung in Hongkong voran. Der Mobile-Gaming-Konzern und Tencent-Rivale, der bereits in den USA an der Börse gehandelt wird, folgt damit dem Vorbild anderer chinesischer, in den USA gehandelter Unternehmen, die eine Zweitnotierungen näher an ihrem Heimatort anstreben. Alibaba hat sein Debüt in Hongkong im vergangenen Jahr erzielt und auch die chinesische E-Commerce-Gruppe JD.com soll die dortige Börse ins Auge gefasst haben. [Mehr bei Wall Street Journal]

Salesforce hat die im Februar verkündete Übernahme von Vlocity für 1,33 Milliarden US-Dollar abgeschlossen. Vlocity-CEO David Schmaier wurde zum CEO eines neuen Geschäftsbereichs namens Salesforce Industries ernannt. Vlocity hat mehrere branchenspezifische CRM-Tools für Medien und Unterhaltung, Gesundheitswesen sowie für Behörden auf der Salesforce-Plattform entwickelt. [Mehr bei Techcrunch]

Danggeun Market, das Startup hinter Karrot, Südkoreas größter Handelsplattform und Netzwerk-App, hat eine Finanzspritze in Höhe von 33 Millionen US-Dollar erhalten. Das besondere Merkmal des „Marktplatzes“ ist, dass User nur die Angebote von Verkäufern in einem Umkreis von sechs Kilometern sehen können und die meisten Transaktionen persönlich abgeschlossen werden. [Mehr bei Techcrunch]

