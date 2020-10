Guten Morgen! Während ihr geschlafen habt, ging andernorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

Facebook hat in den USA Klage gegen zwei Unternehmen eingereicht, die sich an einer internationalen „Data Scraping“ -Operation beteiligt hatten. Betroffen waren das soziale Netzwerk selbst, Instagram, Twitter, Amazon, Linkedin und Youtube. Bei den zwei in der Klage genannten Unternehmen handelt es sich um die israelische Firma Brandtotal Ltd. und Unimania Inc, ein in Delaware (USA) eingetragenes Unternehmen.

Die Firmen sollen Daten von Facebook-Nutzern für „Marketing Intelligence“ -Zwecke gesammelt haben und gegen die Nutzungsbedingungen von Facebook verstoßen haben, wie das soziale Netzwerk mitteilte. [Mehr bei Techcrunch]

Anzeige

Auf Gründerszene lest ihr heute: Wer gründet, kommt heute nicht mehr um einen professionellen Social-Media-Auftritt herum. Für viele Firmen ist Instagram der wichtigste Social-Media-Kanal. Aber wie kann man auf der Plattform organisch wachsen und baut sich dort eine eigene Community auf? [Mehr bei Gründerszene]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht:

Der Chef und Gründer des US-Softwarekonzerns Palantir hat dem Handelsblatt nach dem Börsengang der Firma eines seiner seltenen Interviews gegeben. Alexander Karp sprach über den Standort Deutschland und die Regulierung von Internetfirmen. [Mehr bei Handelsblatt]

Die US-Online-Gaming-Plattform Roblox strebt an die Börse. Laut mit dem Anliegen vertrauter Personen steht aber noch nicht fest, ob die Firma einen traditionellen Börsengang oder eine Direktnotierung wählen wird. [Mehr bei CNBC]

Braintrust, ein Netzwerk für freiberufliche Tech- und Designtalente, hat in einer Finanzierungsrunde 18 Millionen US-Dollar eingesammelt. Zu den Kunden des Startups mit Sitz in San Francisco gehören Nestlé, Pacific Life, Deloitte, Porsche, Blue Cross Blue Shield und Taskrabbit. [Mehr bei Techcrunch]

Amazon hat am Donnerstag umfassende Daten zur Verbreitung des Coronavirus unter seinen Mitarbeitern veröffentlicht. Zum ersten Mal wurde bekannt, dass in diesem Jahr mehr als 19.000 Arbeiter an dem Virus erkrankt sind. Zu Beginn der Pandemie äußerten Lagerarbeiter Bedenken, dass der weltgrößte Onlinehändler nicht genug unternahm, um sie vor Krankheit zu schützen. [Mehr bei CNBC]

Nasa schickt eine 23 Millionen US-Dollar teure Titantoilette zur Internationalen Raumstation (ISS). Astronauten auf der ISS werden die Toilette testen, bevor die Nasa eine aktualisierte Version in ihrem Orion-Raumschiff installiert, das bereits 2023 eine Besatzung zum Mond fliegen soll. [Mehr bei The Guardian und Business Insider]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Sieben Jahre nach Gründung des Frühphasen-VCs Cherry Ventures gelang es dem Team um Filip Dames, mit Sophia Bendz die erste Frau in ihre Partnerriege holen. Ein Monat nach Arbeitsbeginn bei ihrem neuen Arbeitgeber blickt Bendz auf die ersten Wochen als Cherry-Partnerin zurück. [Mehr bei Gründerszene ]

Einen schönen Freitag!

Eure Gründerszene-Redaktion

Bild: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images