Schon mal online nach einem Rucksack gesucht und dabei auf einer Seite gelandet, die Markenware zu Spottpreisen anbietet? Dabei könnte es sich um einen der zahlreichen betrügerischen Händler handeln, die Webshops großer Unternehmen nachbauen und darüber billig hergestellte Produktfälschungen verkaufen. Die Macher des Münchner Startups Authorized.by wollen Verbrauchern helfen, nicht auf solche Seiten hereinzufallen.

Was macht das Startup?

Ein Siegel für den Onlinehandel. Es soll zeigen, dass die Händler die angebotene Markenware verkaufen dürfen und dass es keine Plagiate sind. Authorized.by-Mitarbeiter überprüfen dazu die Identität von Händlern und Marken. Dies geschieht zum Beispiel mithilfe von Adress- und Handelsregisterdaten. Nach der Überprüfung können die Partner des Händlers über die Plattform des Startups ihre Vertriebsbeziehungen bestätigen. Verbraucherinnen und Verbraucher sehen diese im Siegel. Zu vergleichen ist das Authorized.by-Siegel mit Kennzeichnungen im stationären Handel. Dort werben etwa Elektronikgeschäfte mit dem Zusatz „Autorisierter Apple-Händler“. Das bedeutet, dass der Laden die Produkte des iPhone-Herstellers mit dessen Zustimmung verkauft – und sich damit im Idealfall gut auskennt.

Wer nutzt das Produkt?

Das Startup nennt Firmen wie den Armaturenhersteller Hansgrohe, die Luxusuhren-Marke Patek Philippe und das Münchner Sporthaus Schuster als Referenzen. Während Authorized.by vielen Verbrauchern noch unbekannt sein dürfte, gehören Trusted Shops aus Köln, Tüv Süd oder EHI hierzulande zu den wichtigsten Siegel-Anbietern für den E-Commerce. Sind ihre Logos auf einer Seite zu sehen, handelt es sich um seriöse Läden, so das Versprechen. Weil sich manche Onlineshops ihre eigenen, nicht extern geprüften Labels ausdenken, ist in der Fachliteratur allerdings bereits die Rede von einer „Siegel-Willkür“.

Wer steht dahinter?

Felix Nottensteiner gründete die Authorized.by GmbH 2016, damals noch unter dem Namen Stayble Market. Nottensteiner, 38, war in seiner Jugend als Fernsehschauspieler unter anderem in der RTL-Heimatserie Peter und Paul zu sehen und später als Synchronsprecher und Moderator tätig. Außerdem studierte er BWL. „Mit diesen Jobs habe ich mein Studium und meinen Lebensunterhalt finanziert“, so Nottensteiner zu Gründerszene. „Es war eine sehr spannende Zeit, aber auch eine, die irgendwann vorbei war.“ Der Ex-Jungdarsteller gründete 2008 den Kamin- und Ofen-Onlineshop Feuerdepot, verkaufte ihn 2015 aber an einen Schornstein-Fachhändler. Aus dieser Erfahrung und mit den Erlösen aus dem Verkauf habe er Authorized.by gestartet, erzählt er.

Wirft das Konzept Geld ab?

Profitabel arbeite Authorized.by noch nicht, erziele aber erste Umsätze, so Nottensteiner. Eine Basisversion der Plattform ist kostenlos für Händler und Marken, einige Features dagegen kostenpflichtig. An ihnen verdient das Startup.

Wo soll’s hingehen?

„Wir möchten jetzt in die Skalierungsphase eintreten“, kündigt Nottensteiner an. So soll das Authorized.by-Team bis Ende 2020 von derzeit 14 auf bis zu 35 Personen wachsen. Aus 350 bisher auf der Plattform vertretenen Marken sollen dann rund 2.000 geworden sein. Helfen könnte dabei ein Investment in ungenannter Höhe des Tüv Saarland. Die Prüfer haben laut Handelsregister kürzlich rund ein Viertel der Unternehmensanteile an Authorized.by übernommen (via Startupdetector) – als erste Gesellschafter nach Nottensteiner.

Schon kurz nach der Finanzierung bezeichnet sich Authorized.by als „Member der Tüv Saarland Gruppe“. Diese Information soll künftig auch aus dem Siegel ersichtlich sein, wünscht sich der Gründer. Der Name des neuen Partners solle nach Möglichkeit auf seine junge Firma abstrahlen.

