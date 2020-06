Ferry Heilemann digitalisiert die Logistik-Branche. So lauteten die Schlagzeilen im August 2018. Nicht einmal zwei Jahre später ist Schluss damit, zumindest für Heilemann, er zieht sich als CEO beim Startup Forto (vormals Freighthub) zurück. Wir haben mit im darüber gesprochen…

… warum er bei Forto weggegangen ist:

Forto mache ihm nach wie vor Spaß, sagt Heilemann, und auch während der Corona-Krise habe das Startup sein Geschäft deutlich ausbauen können. Gleichzeitig habe er aber gemerkt, dass er nicht mehr zu 100 Prozent bei der Sache sei. „Das Thema Klima wurde immer wichtiger für mich“, sagt Heilemann im Gespräch. Seine freie Zeit habe er häufig dafür verwendet, im letzten Jahr rief er die Initiative Leaders for Climate Action mit ins Leben. „Wenn man in der Startup-Welt nicht mehr voll committed ist, dann geht das aus meiner Sicht nicht. Dann muss man sich auch eingestehen, dass man nicht mehr der beste CEO für das Unternehmen ist.“

… ob es Streitigkeiten unter den Gründern gegeben habe, wie es gerüchteweise zu hören war:

„Dass wir im Gründerteam Differenzen haben und nicht immer alles rund läuft, ist klar“, sagt Heilemann. Etwa für die Strategientwicklung habe das Trio auch mit einen Business Coach zusammengearbeitet. „Aber wir kennen uns lange und haben auch auf der privaten Ebene viel mit einander zu tun, bis hin zu gemeinsamen Urlauben.“ Mitgründer Erik Muttersbach zum Beispiel sei schon bei DailyDeal – der Gutschein-Plattform, die Heilemann mit seinem Bruder gegründet und im Jahr 2011 an Google verkauft hatte – der erste CTO gewesen. Muttersbach wiederum habe Michael Wax schon länger gekannt und ihn mit ins Team geholt. Die Gerüchte könne sich Heilemann nicht erklären.

… wie es bei Forto nun weitergehen soll:

Die beiden verbleibenden Gründer Erik Muttersbach und Michael Wax sollen die Firma zusammen mit dem COO Michael Ardelt führen. „Die drei haben eine echte Passion für LogTech und sind zu echten Experten in dem jungen Thema geworden“, sagt Heilemann. Das sei für die Firma die bessere Lösung. Heilemann bleibe Forto auch erhalten, will in der internen Kommunikation aktiv bleiben und sich mit den Abteilungschefs austauschen – etwa einen Tag in der Woche soll das von seiner Zeit in Anspruch nehmen, „mal mehr und mal weniger“.

… was er an den anderen Tagen in Zukunft machen will:

Ein anderes Vollzeit-Committment werde es erst einmal nicht geben. sagt Heilemann. Auch bei Leaders for Climate Action nicht, obwohl er damit nun etwas mehr Zeit verbringen möchte als bislang. Auch seine Venture-Partnerrolle beim VC Earlybird wolle er nicht signifikant ausbauen. Nachdem er über den Sommer etwas mehr Zeit mit der Familie verbracht hat, wolle er aber überlegen, wie er im Bereich Klimatechnologie etwas aufbauen kann: Eine eigene Firma gründen, Investitionen in dem Bereich machen oder – was er aber für unwahrscheinlich hält – Klima-Aktivismus. Es sei aber noch nichts entschieden und er wolle gründlich überlegen, sagt Heilemann. „Auch, um in ein paar Jahren nicht wieder einen Schritt wie jetzt machen zu müssen.“

… ob ein herkömmliches VC-Modell auch für Investitionen in Klimatechnologie funktionieren kann:

Das müsse man genau überlegen, sagt Heilemann. Aktuell sei das Ziel bei VC-Investitionen, durch schnelle Skalierung den finanziellen Gewinn zu maximieren – und nicht mehr. „Im Bereich ClimateTech geht es nur teils um reine Tech-Modelle“, gibt er zu bedenken, „sondern öfters um die Schnittstelle von Software und Hardware.“ Und: „Die reinen Financial Returns sollten vorübergehend an zweiter Stelle stehen. Dennoch werden wirtschaftlich sehr erfolgreiche Firmen entstehen, da Sustainability der nächste Megatrend sein wird.“ Nur die Rahmenbedingungen seien andere: „Man sollte in längeren Laufzeiten denken und auch wenn anfangs die Erträge vielleicht geringer sind – man wird einen stark positiven Impact auf unsere Erde haben.“



Bild: Forto / Ferry Heilemann