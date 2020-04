Der schönste Tag im Leben – von einem fiesen Fettpölsterchen ruiniert? Unvorstellbar für Modedesignerin Ayse Kök. Die 42-Jährige betreibt in Düsseldorf ein Atelier, in dem sie vor allem Braut- und Abendmode entwirft, schneidert und verkauft – und dabei immer wieder auf ein Problem stößt. Selbst schlanke Frauen würde beim Tragen von Kleidern unschöne Hautlappen am Rücken oder unter den Achseln bilden, also genau dort, wo die Corsage endet. Ihre Lösung: eine Feder, die umhüllt von Stoff die Haut verteilt und so den vermeintlichen Makel behebt. Der „Shaper“ funktioniere auch bei T-Shirts.

Prototyp ihres „Fettpölsterchenglätters“ steht

Bislang fertigt die gebürtige Türkin ihr Produkt unter dem Label „Ayse Byzanz“ in ihrer Heimat, verkauft hat sie jedoch noch keines. Ihr Plan: Brautmodengeschäfte in ganz Deutschland auf ihren „Fettpölsterchenglätter“ aufmerksam machen. Dazu braucht sie Unterstützung von einem Löwen, dem sie für 150.000 Euro zehn Prozent an ihrem Unternehmen anbietet. Kann sie in der TV-Show überzeugen?

Bild: Vox/ Bernd-Michael Maurer