Es sind harte Zeiten für Fitnessstudios und Startups, die ihren Service um bestehende Sportangebote herum aufgebaut haben. Und dennoch: Sportkurs-Plattformen wie Gympass und Flatrate-Anbieter wie Classpass und Urban Sports Club, haben aus der Krise eine Tugend gemacht. Denn ohne Corona wäre die Digitalisierung der Sportangebote nicht so schnell vorangekommen.

Doch viele Sportarten können nicht online angeboten werden. Am meisten zu leiden haben die Sportstudios und Trainer. Die Startups versuchen sie zu unterstützen. Trotz kleiner Erfolge haben die Plattformen jedoch mit pausierten Mitgliedschaften, Kurzarbeit und der Politik zu kämpfen.

Heimtraining: Fitness-Studios geschlossen – so reagieren Urban Sports Club und Classpass Schwimmbäder, Gyms und Yogaschulen sind geschlossen. Ausgerechnet Startups könnten ihnen helfen, denn: Flatrates und Onlinekurse werden zur Überlebensstrategie.

„Vor Corona war es so, dass wir auf die Fitnessketten zugehen mussten und es schwer war, digitale Kurse zu vermitteln,“ sagt Ralf Aigner, Gympass-Geschäftsführer für Deutschland, gegenüber Gründerszene. Seit der Einschränkungen im März kämen immer mehr Studios auf ihn zu, um mit Online-Alternativen Umsatzausfälle zu kompensieren. Der B2B-Anbieter von Wellness- und Sportangeboten für Arbeitnehmer bietet nach eigenen Angaben mittlerweile täglich rund 180 Live-Kurse an. Daneben gibt Gympass seinen Mitgliedern Zugang zu 20 externen Fitness-Apps, wie dem Workoutplaner 8fit oder den Fitness-Konzepten von Neou. Dadurch habe man zumindest ein Viertel der Mitglieder von digitalen Angeboten überzeugen können, sagt Aigner.

Bei Urban Sports Club geht es zumindest online aufwärts

Trotzdem habe die Häfte der Butzer ihre Mitgliedschaft pausiert. Von den Firmenkunden, die ihren Mitarbeitern das Angebot zur Verfügung stellen, seien hingegen nur drei abgesprungen, sagt Aigner – aus wirtschaftlichen Gründen. Über die Gesamtzahl der Kunden und derzeitigen Ausfälle möchte sich keines der Sport-Flatrate-Unternehmen konkret äußern.

Beim Wettbewerber Urban Sports Club, der sich vor allem auf die Kursvermittlung für Endkunden spezialisiert hat, dürften die Ausfälle deutlicher zu spüren sein. Denn die Verträge können monatlich gekündigt werden und Einzelpersonen tun das schneller als ganze Betriebe, die Firmenkunden sind. Allerdings bietet auch Urban Sports Club B2B-Services, etwa Tarif-Vergünstigungen für Mitarbeiter einer Firma gegen eine Pauschale. Doch trotz der Ausfälle geht es zumindest in Sachen Onlinekurse auch für die Münchner aufwärts.

Classpass fährt ein anderes Modell als die Konkurrenz

Das Angebot ist rapide gewachsen: 1.088 Sportpartner von Urban Sports Club bieten mittlerweile Trainings per Livestream an, seit dem 17. März wurden 53.535 Online-Workouts angeboten. So sei es zu 143.302 Buchungen durch 23.092 Mitgliedern gekommen, heißt es von Urban Sports Club. Das Startup hat zudem sein Angebot um Live-Kochen und Kurse für Eltern mit Kindern erweitert. Auf ein ähnliches Konzept setzt der US-Wettbewerber Classpass.

Mittlerweile seien 2.500 Studios mit Onlinekursen über die Sportflatrate Classpass verfügbar, sagt Deutschlandchef Markus Büchtmann gegenüber Gründerszene. Man habe alle Mitgliedskonten in den betroffenen Gebieten pausiert, sodass es nur sehr wenige Kündigungen gegeben habe. Verbleibende Kunden können mit ihren vorhandenen Credits an Livekursen teilnehmen oder neue kostenpflichtig nach Bedarf hinzubuchen. Das Startup setzt derzeit auf das Modell, pro Kurs einer Teilnahmegebühr zu fordern. „Wir bieten jetzt 50.000 Kurse pro Woche an, und die Reservierungen für diese Kurse nehmen jede Woche stetig zu“, sagt Büchtmann. Um die Partner zu unterstützen, verzichtet Classpass bis zum 1. Juni 2020 auf die Provisionen für Onlinekurse. Die gesamten Einnahmen gingen dadurch direkt an die Studios und Fitnesstrainer, die aufgrund von Corona nicht persönlich Kurse abhalten können.

Bleiben Studios weiter geschlossen?

Mit der Kampagne #GesundheitBrauchtFitness, die unter anderem vom Deutschen Industrieverband für Fitness und Gesundheit (DIFG) und Urban Sports Club an die Bundesregierung gerichtet wurde, versucht die Branche eine schrittweise Öffnung der Studios zu erwirken. Daneben hat auch der Arbeitgeberverband deutscher Fitness- und Gesundheits-Anlagen (DSSV), der größte Arbeitgeberverband für die Fitnesswirtschaft auf EU-Ebene, eine Forderung an die Regierung gestellt. Etwa 10.000 Betriebe sind hier organisiert. Ihre Kampagne zielt darauf, dass der Betrieb der Studios unter strengen Hygiene-, Belüftungs- und Abstandsauflagen wieder aufgenommen werden müsse. Nicht nur aus wirtschaftlichen, sondern auch aus gesundheitlichen Gründen. Das Gesundheitsrisiko durch den Ausfall von Bewegung steige, so der Tenor der Forderungen.

Die Bundesländer sind uneins darüber, wie die schrittweise Öffnung der Sportstätten vollzogen werden soll. Auf Bundesebene konnte man sich diesen Mittwoch lediglich darauf einigen, den Trainingsbetrieb im Breiten- und Freizeitsport unter freiem Himmel wieder zu erlauben. Die Entscheidung über die Vorgehensweise bei Fitnessstudios und ähnlichen Betrieben liegt weiterhin bei den Ländern. Wann die Studios bundesweit wieder öffnen können, bleibt ungewiss.

Obwohl die Onlinekurse bei allen Anbietern für die kurze Zeit vergleichsweise gut angenommen werden, reicht das Angebot ohne die Fitnessstudios und Sportstätten nicht aus, um rentabel wirtschaften zu können. Gympass und Classpass haben bereits auf Kurzarbeit gedrosselt, einige Mitarbeiter verzichten auf Gehalt. Urban Sports Club will sich derzeit noch nicht zu personellen Veränderungen äußern. Um schlimmere Entwicklungen abzuwenden, müssen aus Sicht der Startups die Studios bald wieder öffnen.



