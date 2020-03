Zuletzt häuften sich die Meldungen über neue, europäische Venture-Capital-Fonds. Nun gibt es einen weiteren Geldtopf: Mit „Flex Capital“, so der Name des Fonds, wollen bekannte Männer aus der Startup-Szene in mittelständische Technologieunternehmen investieren.

Hinter dem Fonds stehen die Unternehmer Felix Haas, Jan Becker, Andreas Etten und Robert Wuttke, die bereits den Wagniskapitalgeber 10x gemeinsam gegründet haben. Sie schlossen sich für ihren Mittelstands-Fonds mit Christoph Jost (Gründer von Absolventa) und Peter Waleczek (war mal Praktikant bei Absolventa, danach unter anderem Berater bei McKinsey) zusammen. 120 Millionen Euro liegen bereits in dem Fonds. Das Geld soll innerhalb der nächsten fünf Jahre in Chargen von fünf bis 25 Millionen Euro in bis zu zehn mittelständische Firmen fließen.

Die Portfoliounternehmen müssen bereit sein, die Mehrheit ihrer Anteile oder „signifikante Minderheitsanteile“ an Flex Capital abzugeben, heißt es in einer Mitteilung. Zum Zeitpunkt des Investment sollten die Firmen jährlich fünf bis 30 Millionen Euro umsetzen, profitabel sein und „stabil“ wachsen. Man suche „nicht das nächste Facebook, sondern Unternehmen, die wir vielleicht von zehn auf 50 Millionen Euro Umsatz bringen können“, sagte Mitgründer Peter Waleczek dem Handelsblatt.

Das erste Investment hat das Team bereits getätigt. Eine nicht bekannte Summe floss in das Software-Unternehmen Egoditor aus Bielefeld, 2009 gegründet. Die Firma bietet ein Tool an, mit dem sich QR-Codes erstellen lassen. „Software verbinden wir häufig nur mit jungen Startups aus Berlin oder München. Faktisch haben wir aber auch eine enorme Innovationskraft im klassischen Software-Mittelstand“, lässt sich Felix Haas zitieren.

