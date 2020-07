Wie geht es eigentlich der deutschen Startup-Szene nach Monaten der Krise? Diese Frage lässt sich natürlich nicht pauschal beantworten, jedes Unternehmen musste in den vergangenen Wochen andere Herausforderungen bewältigen. Einige wuchsen so schnell wie noch nie, andere fürchteten täglich die Pleite.

Um zu erfahren, wie es einzelnen Startups derzeit geht, haben wir in der Gründerszene-Redaktion einen Fragebogen entwickelt. Auch Pascal Blum, Gründer des Berliner Roller-Startups Unu, hat unsere Fragen beantwortet. Unu produziert und verkauft elektronische Scooter, ist mit rund 23 Millionen Euro finanziert, beschäftigt 120 Mitarbeiter und zählt nach eigenen Angaben mehr als 12.000 Kunden.

Pascal, welche Auswirkungen hatte und hat die Corona-Krise für euer Unternehmen?

Da wir eine internationale Lieferkette und Partner haben und in Asien produzieren, kam es zu Verzögerungen in der Produktion und bei unseren Zulieferern. Die Situation hatte auch Auswirkungen auf den Zertifizierungsprozess mit externen Partnern wie dem TÜV, weil die Testlabore mehrere Monate geschlossen waren.

Waren oder sind eure Angestellten in Kurzarbeit?

Ein Großteil unseres Teams hat sich bereit erklärt, in Kurzarbeit zu gehen. Erste Mitarbeiter sind bereits aus der Kurzarbeit zurück und wir planen weitere Teams in den kommenden Monaten wieder in Vollzeit zu nehmen.

Arbeiten eure Angestellten noch im Homeoffice?

Noch sind die meisten im Homeoffice. Das klappt bisher sehr gut, deswegen dürfen unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bis mindestens Ende 2020 frei entscheiden, ob sie von zu Hause oder an einem Ort ihrer Wahl arbeiten wollen – solange dies mit dem Team vereinbar ist. Nur ein kleiner Teil unseres Teams arbeitet im Headquarter. Gerade arbeiten wir an verschiedenen Szenarien, damit auch wieder mehr Menschen gleichzeitig im Büro aufhalten können.

Könnt ihr euch vorstellen, künftig komplett auf ein eigenes Büro zu verzichten?

Da wir unsere Roller hier in Berlin vor Ort entwickeln, können wir uns das derzeit nicht vorstellen. Doch selbst unsere Ingenieure haben während Corona neue Wege gefunden, um aus der Ferne zu arbeiten: ein Ingenieur hat beispielsweise die Rolle des Zustellers übernommen. Mit seinem Roller liefert er Hardware-Setups an seine Kollegen, die über ganz Berlin verstreut sind. Jetzt, nach einiger Zeit der Isolation, hören wir aber auch von vielen Teammitgliedern, dass sie das reale Miteinander vermissen und gerne ins Büro zurückkehren würden. Das ehrt uns, da wir großen Wert auf unsere Unternehmenskultur legen – und sehen, dass es dem Team genauso geht.

Welche Tools und Tricks haben eurem Team in den vergangenen Wochen geholfen?

Es hat geholfen, dass wir schon immer flexibel und digital aufgestellt waren. Slack, Zoom, die G Suite und Projektmanagement Tools wie Asana tragen aber einen wesentlichen Teil dazu bei, dass momentan alles glatt über die Bühne läuft und Prozesse und Arbeitsweisen für alle transparent bleiben. An- und Abwesenheiten tracken wir mit Personio und alle Verträge unterzeichnen wir mit HelloSign.

Was hat in den vergangenen Wochen nicht funktioniert?

Aktivitäten wie das gemeinschaftliche Mittagessen, Crew Rides in und um Berlin, Teamevents oder Feierabend-Runden lagen erstmal auf Eis. Diese Woche konnten wir dank der neuen Bestimmungen jedoch zum ersten Mal wieder ein Picknick mit kleiner Party im Park am Gleisdreieck direkt neben unserem Büro veranstalten.

Wie bist du als Führungskraft mit der Krise umgegangen?

Da es nicht die erste Krisensituation war, die wir meistern musste, konnte ich hier zum Glück schon auf einen kleinen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Es ist extrem wichtig, in diesen Zeiten ausreichend und auch transparent zu kommunizieren. Deshalb haben wir regelmäßig All-Hands Calls, Feedbacks und Fragerunden mit dem gesamten Team veranstaltet. Darüber hinaus hilft mir tägliches Meditieren und Sport, um gut mit dem Druck in diesen Krisenzeiten umgehen zu können.

Foto: Unu