Es ist die erste Integration eines externen Mobilitätsanbieters für Free Now: Ab sofort können die E-Scooter von Voi über die App gesucht, gebucht und abgerechnet werden. Das von Daimler und BMW fusionierte Spinoff Free Now hatte bereits vor anderthalb Jahren angekündigt, neben den konzerneigenen Marken wie Mytaxi oder dem Mietwagen-Angebot Ride weitere Fahrzeugklassen und Mobilitätsangebote einzubeziehen. Die Idee: eine multimodale Plattform. Mit dem 2018 gegründeten Startup aus Schweden macht Free Now nun den Anfang – und will weitere Drittanbieter diesen Sommer auf die Plattform holen.

„Wir starten jetzt in Hamburg und wollen schnellstmöglich auch München und Berlin integrieren“, sagt Freenow-Deutschlandchef Alexander Mönch gegenüber Gründerszene. Für die anderen Städte steht der genaue Zeitpunkt noch aus. Voi ist europaweit neben Tier Mobility, Circ (Bird ist seit 2020 neuer Inhaber) und Lime mit der größten Anbieter für elektrische Stehroller. Rund 20.000 Fahrzeuge seien europaweit im Dienst, so Claus Unterkircher, DACH-Chef bei Voi. „Wir sind in vielen Städten, in denen auch Free Now aktiv ist, der stärkste Anbieter“, so Unterkircher zu Gründerszene. Gerade in Hamburg sei man gut aufgestellt. Voi hatte erst diese Woche eine weitere Kooperation mit Blablacar in Frankreich bekanntgegeben und bietet nun auch über deren Plattform seine Roller an.

Das im August 2018 gegründete Unternehmen beschäftigt europaweit 450 Mitarbeiter, in Deutschland rund 50. Durch die Corona-Einschränkungen wurden die Roller zeitweise komplett eingezogen. Trotz Kurzarbeit und zeitweise 100-prozentigem Umsatzausfall, seien aber keine Mitarbeiter in Deutschland gekündigt worden, betont Unterkircher. Seit der Lockerung der Einschränkungen fährt das Startup die Flotten nun schrittweise wieder in den Städten aus.

Wie die Integration von Voi bei Free Now abläuft

Das komplette Angebot von Voi ist mit der eigenen Marke bei Free Now eingebunden. Roller-Suche, Buchung und Bezahlung läuft ebenfalls in der gleichen App ab. Free Now erhält eine variable Leistungsvergütung von dem E-Scooter-Anbieter, heißt es von dem Unternehmen. Voi profitiere hingegen von einem größeren Kundenstamm. Umgekehrt werde man die Taxi- und Mietwagen-Angebote von Free Now in der Voi-App vorerst nicht bei sich eingliedern, so Unterkircher auf Nachfrage von Gründerszene. Die Kooperationspartner beraten noch über sogenannte Bundle-Angebote. Gemeint sind Rabatte, wenn der User etwa vom Taxi auf den Roller umsteigt. Ansonsten gelten für den Endkunden die gleichen Kosten für die E-Scooter, die je nach Stadt zwischen 15 bis 25 Cent pro Minute liegen.

Im November vergangenen Jahres musste Free Now laut eines Medienberichts zwei Absagen von anderen E-Scooter-Anbietern für eine Kooperation hinnehmen. Free Now hat im Ausland zudem das Joint Venture Hive aufgebaut, ebenfalls ein E-Scooter-Verleih. Hierzulande wurden im Frühjahr 2019 testweise Roller aufgestellt. Die Fahrzeuge sind unter anderem in Lissabon, Wien, Paris, Athen, Warschau und Breslau aktiv im Einsatz.

„Wir haben in Deutschland gesagt, dass wir hier nicht der First-Mover sein wollen“, sagt Freenow-Chef Mönch zu Gründerszene. Man schaue sich weitere Städte an, auch in Deutschland, ob es sinnvoll sei, zu expandieren. „Der Fall Voi zeigt, dass wir die Plattform Free Now nicht als geschlossene reine Daimler-BMW-Spielwiese sehen“, sagt Mönch. Das Gegenteil sei der Fall: Alle Services, die sich ergänzen, sollen darauf angebunden werden können.

Auch ein Wettbewerber ist an den Konzern angebunden

Der Voi-Wettbewerber und E-Scooter-Anbieter Tier Mobility ist bei der intermodalen Plattform und Konzernschwester Reach Now angebunden. Erst kürzlich hat Tier Mobility die ehemaligen E-Mopeds von Coup auf die Straße gebracht. Laut Daimler-Unternehmensseite sind die Roller in 15 deutschen Städten verfügbar. Reach Now ist die Neufirmierung von Moovel.

Der größte Wettbewerber Uber hat auf seiner Plattform ebenfalls E-Scooter von Jump angebunden. Daneben bietet der US-Wettbewerber hierzulande auch Fahrräder unter derselben Marke an. Für Mönch steht fest: Es wird nicht allein bei E-Scootern bleiben. „Am Ende muss es unser Anspruch sein, Menschen für jede Mobilitätsanfrage eine Lösung zu bieten“, so Mönch. Sowohl Fahrräder als auch E-Mopeds seien als nächstes denkbar.



