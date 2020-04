Throwback in die Zeit, als das Coronavirus zwar schon in Europa war, es aber in Deutschland noch keine Kontaktverbote gab. Stellt euch vor, ihr sitzt am Frühstückstisch, trinkt Kaffee und lest wie jeden Morgen die Zeitung. Im Wirtschaftsteil steht ein Artikel darüber, dass italienische Textilkonzerne anfangen, Masken zu produzieren. Dieser Bericht bringt euch auf eine Idee, die die Bekanntheit eures Unternehmens sprunghaft in die Höhe schießen lässt.

Genau so war es bei Tom Illbruck und Fynn Kliemann. Die beiden sind die Inhaber des Textilherstellers Global Tactics, mit der Mission, Mode fair und nachhaltig in Europa herzustellen. Sie produzieren Textil-Kollektionen für Künstler und Vereine — beispielsweise für den Basketballverein Alba Berlin, den Sänger Clueso, die Rapperin Juju und nicht zuletzt für den Musiker und Youtuber Fynn Kliemann selbst.

Damals waren Masken noch nicht gesellschaftlich akzeptiert

Noch mal zurück also in das Deutschland ohne Kontaktverbote. Tom Illbruck liest, dass Masken womöglich ein relevantes Thema werden könnten, greift zum Smartphone und führt drei Telefonate: Eines mit Wolfgang Grupp, der mit seiner Firma Trigema genauso wie GlobalTactics Textilien herstellt, nur in deutlich größeren Dimensionen. Ein fachlicher Austausch: Welche Materialien, welche Tageskapazität hat Trigema? Dann telefoniert Illbruck mit dem Robert-Koch-Institut und zuletzt mit seinem Partner Fynn Kliemann.

Die beiden diskutieren über die Erkenntnisse des Tages. Erstens, fachlich gestützt vom Robert-Koch-Institut: Je nach Material kann ein Mund-Nasen-Schutz durchaus vor Viren schützen. Zweitens, die aufregendste Erkenntnis: Die beiden glauben, günstiger als Trigema produzieren zu können. Aber, drittens: Zu diesem Zeitpunkt sind Masken noch nicht gesellschaftlich akzeptiert.

Masken aus Vliesstoff, der auch in Einkaufstüten enthalten ist

„Wir wussten nicht, ob eine gesellschaftliche Relevanz bei uns je kommen wird und eine Maskenpflicht war noch gar nicht in der Diskussion“, erzählt Illbruck im Gespräch mit Business Insider. Die beiden springen ins kalte Wasser und geben noch in derselben Nacht bei ihren Produktionsstätten in Portugal und Serbien eine Million Masken in Auftrag. Das geht vor allem deshalb schnell und unkompliziert, weil sie mit Global Tactics an den Herstellern beteiligt sind.

Illbruck entscheidet sich nach Rücksprache mit Experten für einen Vliesstoff, aus dem üblicherweise Einkaufstüten gefertigt werden und der –— zu diesem Zeitpunkt — noch wie Sand am Meer verfügbar ist. Der Stoff ist wasserabweisend und filtert 99 Prozent aller abgegebenen Tropfen.

„Wir haben die richtige Entscheidung getroffen und waren Vorreiter“

Die Entwicklungen überschlagen sich: Kliemann und Illbruck haben nur in ganz kleinem Kreis von ihrem Vorhaben erzählt, da meldet sich als erstes der nur wenige Kilometer vom Firmensitz in Kamp-Lintfort entfernte Katastrophenschutz des Kreises Wesel in Nordrhein-Westfalen und bittet um 20.000 Masken. Es folgt das ortsansässige Krankenhaus: Man brauche Masken, um die Mitarbeiter außerhalb von medizinischen und pflegerischen Tätigkeiten schützen zu können. Der Chefeinkäufer schreibt Global Tactics wenige Tage nach der Lieferung einen Brief, in dem er von einem „guten Tragekomfort“ spricht und die Wasserundurchlässigkeit bestätigt — das habe das Krankenhaus selbst getestet.

Illbruck und Kliemann zünden die nächste Stufe: Sie bestellen Stoff für zehn Millionen Masken und starten den Verkauf im Onlineshop von Fynn Kliemann, wo man bis dahin Hoodies, CDs und Taschen bestellen konnte. Zu drei verschiedenen Zeitpunkten bieten sie 50.000 Masken zum Verkauf an — alle drei Male sind sie binnen weniger Stunden ausverkauft. Die einzige Werbung dafür ist ein Post auf Kliemanns Instagram-Account mit 500.000 Followern.

Illbruck spürt, dass die ganze Sache groß wird: „Das fühlt sich schon megageil an … die Menschen sind uns so dankbar. Ich meine — wir haben zur richtigen Zeit die richtigen Entscheidungen getroffen und waren Vorreiter. Das war irgendwie auch unsere Pflicht.“

About You und Rossmann sind an den Masken interessiert

Illbruck und Kliemann sind zwei Unternehmer, die sich gesellschaftlich verantwortlich fühlen. Deshalb spenden sie 100.000 Masken an Flüchtlingscamps. Die Preise für die Masken sollen fair bleiben: 2,20 Euro kostet eine Maske, wenn man sie im Zehnerpack in Fynn Kliemanns Webshop bezieht — Preiserhöhung ausgeschlossen, sagen die beiden. Ab 100 Stück sinkt der Preis signifikant, dann kostet die Maske 98 Cent und die Marge sinkt fast auf null. Solche Sammelbestellungen sind vor allem für Institutionen gedacht, die dringend Masken benötigen, zum Beispiel Altenheime und Kindergärten, die Global Tactics bevorzugt beliefert.

Die Mission von Global Tactics hat sich temporär geändert: Tom Illbruck will jetzt dafür sorgen, dass so viele Masken wie möglich zur Verfügung stehen. Der Onlinehändler About You und die Drogeriemarktkette Rossmann sind auf die Firma zugekommen und wollen die Masken vertreiben — dadurch eröffnen sich wieder neue Zielgruppen. Konsequent: Mit jedem Partner wird eine Preisbindung vereinbart.

