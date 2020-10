Dieser Text ist ein Auszug aus dem Buch „Start-up Skills: Der Guide für Entrepreneure und Querdenker“ von Hauke Windmüller und Sebastian Pioch, das am 7. Oktober im Campus Verlag erschienen ist. Hauke Windmüller ist Mitgründer der Ortungs-App Familonet. Sebastian Pioch ist Medien- und Informationswissenschaftler und Professor für Digital Entrepreneurship an der Hochschule Fresenius in Hamburg.

Sebastian Pioch: Das Erlösmodell ist der Teil des Geschäftsmodells, der beschreibt, wie eine Organisation Geld verdient. Bevor ich gleich einige bekannte Erlösmodelle vorstelle, möchte ich gern kurz noch einmal auf die Unterschiede eingehen, die zwischen analogen und digitalen Geschäftsmodellen bestehen.

Es ist nämlich so, dass sich für analoge Geschäftsmodelle zum Teil andere Erlösmodelle eignen als für digitale Geschäftsmodelle. Analoge Produkte werden klassischerweise oft per Direkterlös zum Beispiel am Point of Sale oder im E-Commerce von den Kunden beim Erwerb bezahlt.

Bei digitalen Produkten ist es häufig auch so, dass zum Teil zwischen Kunden und Nutzern unterschieden werden muss. Da fällt mir zum Beispiel Facebook ein. Alle Menschen, die Facebook verwenden und dort mehr oder weniger gehaltvolle Nachrichten posten, sind Nutzer und zahlen für dieses Angebot kein Geld. Facebooks Kunden hingegen sind Unternehmen, die auf der Plattform Werbung schalten, um uns, die Nutzer, zu erreichen. Und für diese Werbekampagnen zahlen diese Unternehmen dann, woraus sich ein Erlösmodell für Facebook ableiten lässt.

Dieses Erlösmodell wird auch als Hidden Revenue bezeichnet und ist eines von 60 Geschäftsmodell-Mustern, das Kollegen der Uni St. Gallen in dem Konzept des Business Model Navigators beschrieben haben. Die meisten dieser 60 Muster sind entweder Erlösmodelle oder dienen der Kundenbindung. Ähnlich wie die israelischen Forscher, die mit der SIT-Methode einen Ansatz zu Ideengenerierung entwickelt haben, ließen sich auch die Schweizer TRIZ-Methode inspirieren. Diesem war es seinerzeit gelungen, in zahllosen Patenten immer wiederkehrende Muster zu erkennen, die man für neue Erfindungen nutzen kann.

Schumpeter hat bereits Anfang des 20. Jahrhunderts festgestellt, dass 80 Prozent aller Innovationen eine Rekombination bereits existierenden Wissens sind. Und so empfiehlt es sich, auch bei der Entwicklung von Erlösmodellen darauf zurückzugreifen, was bereits anderswo erfolgreich war:

1. Affiliation

Dritte für die Zuführung von Kunden nutzen. Entlohnung erfolgt über sogenannte Affiliates, i. d. R. über die Vermittlung eines Kunden oder antei- lige Transaktion.

Beispiel: Amazon Affiliate Program. Online-User können Links zu Amazon- Produkten platzieren und erhalten Werbeprovisionen für qualifizierte Käufe

2. Auction

Ein Produkt oder eine Dienstleistung an den Höchstbietenden verkaufen. So gelingt es den Unternehmen, die höchste Zahlungsbereitschaft des Kunden abzuschöpfen.

Beispiel: Ebay, es ermöglicht Privatleuten und Unternehmen weltweit, eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen anzubieten, die Interessenten ersteigern können.

3. Cross-Selling

Unternehmen ergänzt sein Leistungsangebot um komplementäre Produkte und Dienstleistungen. Ziel ist es, Zusatzverkäufe zu generieren, die im Zusammenhang mit dem Kerngeschäft des Unternehmens stehen.

Beispiel: Ikea. Durch eine Vielzahl von angebotenen zusätzlichen Dienstleistungen und Produkten, wie zum Beispiel Innenausstattung, Wohndekoration, Instore-Restaurants und Autovermietung, steigert das Unternehmen seine Gewinne deutlich.

4. Digitalization

Beschreibt die Möglichkeit, bestehende Produkte oder Dienstleistungen in einer digitalen Variante anzubieten, welche vorteilhafte Eigenschaften gegenüber der physischen Variante aufweist wie zum Beispiel geringere Produktionskosten, höhere Aktualität, größere Reichweite oder schnellere Distribution.

Beispiel: Das Magazin SPIEGEL bietet neben seiner Print-Ausgabe auch eine digitale Version an, die man zum Beispiel auf dem iPad lesen kann. Sie erscheint früher, hat einen späteren Redaktionsschluss, enthält diverse Multimedia-Inhalte und ist im Vergleich zum Heft etwas günstiger.

5. Freemium

Die Basisversion eines Angebots wird gratis offeriert, wohingegen für die Premiumversion ein Aufpreis verlangt wird. Mit der kostenlosen Variante sollen genügend Nutzer gewonnen werden, sodass eine ausreichende Menge zahlt.

Beispiel: Eignet sich besonders für digitale Produkte. So bietet Dropbox etwa nur einen begrenzten Speicher kostenlos an. Wer mehr benötigt, muss dafür zahlen.

6. Hidden Revenue

Hier generiert ein Unternehmen seinen Hauptumsatz nicht durch ein Produkt, das es anbietet, sondern durch die Kommerzialisierung einer Werbefläche, die daran geknüpft ist.

Beispiel: Google ist in der Lage, seine kostenlosen Dienste durch eine Querfinanzierung über Ads aufrechtzuerhalten. Damit wird es Unternehmen ermöglicht, zielgerichtete Anzeigen zu kaufen, die in den Suchergebnissen von Google erscheinen.

Bild: PR