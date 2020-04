Der Deutsche und sein Auto: 250 Millionen Euro wurden laut Statista im vergangenen Jahr allein hierzulande für KFZ-Pflegemittel ausgegeben. Diesen Markt haben auch Gerhard Pletschacher und Dustin Weidenhiller im Blick. Mit Gentle-Monkeys entwickelten die beiden Gründer extragroße Nassreinigungstücher, die nahezu alle glatten Oberflächen in und an einem Fahrzeug reinigen, polieren und versiegeln sollen. Und das ganz ohne Wasser. Die feuchten Viskose-Tücher seien nicht nur für das Auto geeignet, sondern auch für Fahrrad, Motorrad, Camper oder Boote.

Anzeige

Ihre Gründungsgeschichte erzählen Pletschacher und Weidenhiller so: 2017 sei Gerhard Pletschacher nach 30 Jahren Pause zum ersten Mal wieder Motorrad gefahren und habe sich bald darauf „unsterblich in eine Harley Davidson verliebt“. Er gab ihr einen Namen, Emmy sollte sie heißen. Um ihr die angemessene Pflege angedeihen zu lassen, habe er unzählige Pflegeprodukte erworben. Und sei am Ende frustriert gewesen: hohe Kosten, schlechtes Ergebnis. In einem Gespräch mit dem Youngtimer- und Motorrad-Enthusiasten Dustin Weidenhiller machte er seinem Unmut Luft.

Dieses Gespräch bezeichnen beide heute als die Geburtsstunde der Gentle-Monkeys. Noch im selben Jahr hätten sie in Zusammenarbeit mit einem auf die KFZ-Reinigung spezialisierten Chemieunternehmen begonnen, großflächige Nassreinigungstücher zu entwickeln. Sie sollen alle glatten Oberflächen am Fahrzeug reinigen, pflegen und versiegeln und dabei noch nachhaltig sein.

„Hotzenblitz“: Schon 20 Jahre vor Elon Musk baute eine deutsche Firma E-Autos in Serie Alle kennen Tesla, haben vom E-Golf gehört und von elektrischen Tretrollern. Eigentlich begann die E-Mobilität in Deutschland aber schon sehr viel früher.

Im Januar 2018 setzen sich die beiden Unternehmer nach eigenen Angaben daran, ihre Geschäftsidee zu verfeinern: Produkt und Marke werden designt, passende Zulieferer werden gesucht. Danach wird getestet – viel, wie die beiden Gründer betonen – und passende Mikrofasertücher werden entwickelt. Gegen Ende des Jahres geht die Webseite der Gentle-Monkeys online. Im Januar 2019 starten die beiden Gentle-Monkeys-Gründer zudem eine Kampagne auf Kickstarter, um das Geld für die Produktion der ersten Produkte zusammen zu bekommen. Mit Erfolg: 232 Unterstützer helfen dem Projekt über die angestrebte Marke von 20.000 Euro. Im Mai des gleichen Jahres versendet das Team die ersten Pakete.

300.000 Euro aus der eigenen Tasche investiert

Insgesamt 300.000 Euro haben die beiden Gründer nach eigenen Angaben bereits selbst investiert. Für den großen Markteintritt und um sich mit ihrem ab 19 Euro – für 20 Nasstücher samt Mikrofasertuch – erhältlichen Produkt gegen bestehende Wettbewerber wie Cairbon, Optimum oder Lupus zu positionieren, suchen sie weiteres Kapital und einen erfahrenen Partner. Deswegen haben sie sich für die Vox-Show „Die Höhle der Löwen“ beworben. Ihr Angebot an die Jury: zehn Prozent Firmenanteile für 150.000 Euro.

Stolz sind Pletschacher und Weidenhiller vor allem auf ihre Technologie: Durch das Auftragen der Emulsion der Nasstücher auf die zu reinigende Oberfläche sollen Staub- und Schmutzpartikel zunächst gelöst und mit einer Schutzschicht ummantelt werden. Zugleich werde die Oberfläche durch spezielle Inhalte der Emulsion geschützt. Es entstehe so eine doppelte Hülle zwischen Oberfläche und Schmutz. Anschliessend könne der Schmutz schonend mit dem Mikrofasertuch beseitigt werden. Weil bei all dem kein Druck nötig sei, soll es auch keine Kratzer im Lack geben.

Mit dem Aufpolieren der Flächen mit der sauberen Seite des Mikrofastertuches soll dem Fahrzeug zudem ein sichtbarer Glanz verliehen werden, versprechen die Gentle-Monkey-Gründer. Die spezielle Rezeptur der Nasstücher hinterlasse dabei eine dünne Polymerschicht. In Verbindung mit Sauerstoff härte diese aus und schütze die behandelte Oberfläche nachhaltig.

Umrüstung: Startup baut Verbrenner zu E-Autos um – für weniger als 10.000 Euro Der Umstieg auf E-Mobilität ist für viele Autofahrer zu teuer. Das französische Startup Phoenix Mobility will das ändern, indem es Verbrenner zu E-Autos umbaut.





Bild: Gentle-Monkeys