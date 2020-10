Christian Wiens ging es offenbar blendend. Im April, auf dem Höhepunkt der ersten Corona-Welle, ergriff der Getsafe-Gründer die Chance, stolz auf Linkedin zu verkünden: „March was the most successful month in Getsafe’s history with more than 10,000 policies sold!“ Wiens hat vor mittlerweile sieben Jahren das Insurtech-Startup Getsafe gegründet, das Versicherungen wie Haftpflicht und Hausrat verkauft. Und wenn man Wiens glauben kann, dann jagt bei Getsafe gerade ein Höhepunkt den nächsten.

Dieser Artikel ist heute Morgen zuerst auf dem Finanzportal Finance Forward erschienen. Hier geht’s zu den Kollegen.

So ist die Swiss Re kürzlich bei der Heidelberger Firma eingestiegen, wie aus dem Handelsregister hervorgeht und Deutsche Startups zuerst berichtete. Die Finanzierungsrunde soll rund 50 Millionen Euro groß ausfallen. Außerdem beantragt Wiens mit seinem Unternehmen eine eigene Versicherungslizenz bei der Finanzaufsicht Bafin. Er stellt weiter neue Mitarbeiter ein, bei insgesamt mehr als 100 Leuten ist er mittlerweile angekommen.

Das Geschäft läuft gut, einen Fintech-Award konnte das Startup gerade gewinnen – und die Leistung des Teams sei „unglaublich“, schreibt der Gründer. Einer, der Wiens gut kennt, sagt: „Christian ist ein guter Fundraiser.“ Was übersetzt so viel heißt wie: Er kann sein Unternehmen gut verkaufen. Wenn es sein muss, auch ein bisschen zu gut. Denn wer etwas hinter die Kulissen schaut, sieht: Es ist nicht alles so groß, wie der Getsafe-Chef es darstellt.

Es sollte ein Zeichen für die Konkurrenten sein

Erst im vergangenen Jahr verkündete Getsafe vollmundig eine Finanzierungsrunde über 17 Millionen Dollar (15 Millionen Euro), neu eingestiegen war der Wagniskapitalgeber Earlybird. Schon damals berichtete Sven Schmidt im Deutsche-Startups-Podcast, die Finanzierungsrunde sei mit sieben Millionen Euro wesentlich niedriger ausgefallen. Getsafe dementierte die Nachricht zu der Zeit auf Nachfrage.

Tatsächlich lag die Summe der Runde aus dem vergangenen Jahr nach Informationen von Finance Forward bei etwa 8,5 Millionen Euro. Etwas mehr als die Hälfte der verkündeten Summe. Es sollte ein Zeichen für die Konkurrenten sein, um sich größer darzustellen. Wer im Handelsregister die Zahlen überschlug, kam auf eine Unternehmensbewertung von mehr als 50 Millionen Euro. Tatsächlich lag sie wesentlich niedriger.

Anzeige

Getsafe sagt nun, es seien teilweise Gelder aus dem Verkauf des Makler-Geschäftes an Verivox mit in die Runde geflossen. Doch ob dieser Kaufpreis die komplette Lücke schließt, ist fraglich. Der Verkauf war im Herbst 2018 vollzogen worden. Wahrscheinlicher ist, dass Getsafe Gelder aus früheren Finanzierungen mit eingerechnet hat.

Auch in der Pressemitteilung zur Finanzierungsrunde zeigte sich ein Hang zu Übertreibungen. Neuinvestor Earlybird beschrieb Getsafe darin als „AI-powered insurance company“. An welchen Stellen die Künstliche Intelligenz zum Einsatz kommen sollte, blieb unklar. Investoren, die sich die Firma kürzlich detailliert angeschaut haben, kamen zu einem anderen Urteil: Noch sei nicht viel Technologie vorhanden. Der Begriff Künstliche Intelligenz fiel in ihrer Analyse überhaupt nicht.

Vom Unternehmen heißt es dazu, man habe mit Marius Simon „als eines der ganze wenigen Fintechs und Insurtechs einen Founder CTO“. Daher habe Getsafe „nicht nur ein mobile-first Frontend“, sondern das komplette Backend selbst gebaut, mit einem „maximal hohen“ Automatisierungsgrad.

Homeoffice im Oman: Wegen Corona sitzt dieser Insurtech-Gründer in der Wüste Christoph Huebner ist Digitalnomade und Gründer. Corona-bedingt leitet er seine Firma aktuell aus dem Oman. Er liefert Tipps fürs erfolgreiches Remote-Arbeiten.

Auch bei den Zielen nahm Getsafe den Mund schon damals ziemlich voll: Bis zum Ende des Jahres 2019 wolle das Unternehmen 180.000 Versicherungen verkauft haben, hieß es in der Pressemitteilung weiter. Mittlerweile soll die Firma bei 160.000 „aktiven“ Versicherungen angelangt sein. Trotz des „Rekord-Monats“ im März schaffte es die Firma bis jetzt nicht auf die 180.000.

Zu Umsätzen will sich das Unternehmen nicht im Detail äußern. Der durchschnittliche Wert pro Versicherung lag in der Vergangenheit bei etwa 40 Euro, damit dürfte das Prämienvolumen auf Zwölfmonatssicht bei etwa sieben Millionen Euro liegen. Kein schlechtes Ergebnis.

Hohe Abhängigkeit von Check24

Bislang soll Wiens allerdings pro Kunde unprofitabel arbeiten, vor allem aufgrund der Marketing-Kosten, heißt es von dem Investor. Ein wichtiger Wachstumstreiber ist dabei nicht unbedingt die Coronakrise – wie es Wiens indirekt unterstellt – sondern das Vergleichsportal Check24. Dort ist die Firma mit ihren Versicherungstarifen in mehreren Kategorien auf Platz eins gelistet. Zum Beispiel bei den Haftpflichtversicherungen. Auch unter einigen der Investoren soll es Bedenken wegen der hohen Abhängigkeit von Check24 gegeben haben.

Ein Drittel der Kunden komme ohne Marketing zu Getsafe oder gehöre zu den Bestandskunden, die weitere Policen abschließen, entgegnet das Unternehmen. Die Marketingkosten lägen „deutlich“ unter dem Marktschnitt. Genaue Zahlen veröffentliche Getsafe nicht, das sei „Unternehmenspolitik“.

Die aktuelle Finanzierungsrunde zeigt, dass Wiens weiter in der Lage ist, Geld von Investoren einzusammeln – er bleibt ein guter Fundraiser. Die Investoren haben nach dem Börsengang des gehypten US-Startup Lemonade Appetit auf Insurtech-Firmen. Dessen Aktienkurs ist trotz starker Verluste hoch. Seit mehr als einem Jahr ist Lemonade auch in Deutschland aktiv, doch das Geschäft ist hierzulande bislang noch nicht besonders groß. Es ist Platz im Markt für die Insurtechs, von denen es mehrere gibt, und Konkurrenz belebt nicht nur den Wettbewerb, sondern befeuert meist auch großspurige Kommunikation.

Dieser Artikel erschien zuerst bei Finance Forward.

Anzeige

Foto: PR