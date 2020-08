Das Jahr 2019 war ein ganz besonderes in der Geschichte des Reisestartups Getyourguide: Mit einer Finanzierungsrunde über 433 Millionen Euro wurde die Berliner Firma zehn Jahre nach ihrer Gründung zum Unicorn – einem Startup, das mit mehr als einer Milliarde bewertet wird. Allerdings auch eines, das nur ein Jahr später besonders stark von der Corona-Pandemie getroffen wurde.

Anzeige

Wie geht man als Unternehmen, auf dem große Erwartungen der Investoren lasten, mit einer solchen Situation um? Was sagt man mehr als 600 Mitarbeitern, um sie zu beruhigen? Und inwieweit hat die Pandemie die gesamte Startup-Szene verändert? Wir haben Mitgründer Tao Tao in der leeren Berliner Firmenzentrale getroffen und mit ihm über diese Fragen gesprochen.

Tao, als Reisestartup seid ihr von den Folgen der Corona-Pandemie besonders betroffen. Wie habt ihr die Krise bislang erlebt?

2020 war bislang ein Jahr der Höhen und Tiefen. Im Februar hatten wir das Business gegenüber dem Vorjahr verdoppelt. Dann kam der Einbruch auf fast null tägliche Buchungen – und das innerhalb von wenigen Wochen. Weil wir auch ein Büro in Italien haben, wurde uns die Dringlichkeit der Lage im Hinblick auf die Mitarbeiter schnell bewusst und wir haben als eines der ersten Unternehmen in Deutschland alle Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt.

Und wie habt ihr unternehmerisch reagiert?

Wir haben in einem Verfahren über zwei bis drei Wochen recht schnell überlegt, wie wir mit der Lage umgehen wollen. Dabei kamen drei wesentliche Punkte heraus: Den Fortbestand des Unternehmens wahren, weiterhin stärker kundenorientiert werden zu wollen und alle Stornierungen zu akzeptieren, sowie auf Entlassungen zu verzichten.

Das kostet alles Geld, aber ihr hattet ja keinen Umsatz.

[vmbed type=“gsplus“]

[/vmbed]

Wir haben zum einen mit Kurzarbeit gearbeitet. Und zum anderen mit freiwilligem Gehaltsverzicht im Gegenzug zu mehr Aktienoptionen. Uns war klar, dass wir unser Produkt auch in dieser Zeit verbessern müssen. Wir haben zum Beispiel die Suche oder die Discovery Engine neu weiterentwickelt. Aber wir haben die Zeit auch nutzen können, um neue Attraktionen hinzuzufügen.

Stichwort Mitarbeiterbeteiligung: Seid ihr mit den Möglichkeiten und der Gesetzgebung zufrieden?

Das ist einfach zu beantworten: nein. Fast alle Startups nutzen zwar die Möglichkeiten, aber die sind sehr schlecht und nicht kompetitiv etwa im Vergleich zu den USA. Richtige Beteiligungen sind aus steuerlichen Gründen schlichtweg nicht realistisch, virtuelle Shares aber deutlich weniger attraktiv für Mitarbeiter. Das ist eine schlimme Situation: Mitarbeiter investieren mit dem gleichen Risiko in die Firma wie Investoren, müssen aber deutlich schlechtere Bedingungen in Kauf nehmen. Das ist im internationalen Wettbewerb auf Dauer nicht tragbar.

Kassensturz: Was bringt es, am Startup beteiligt zu sein? 5 Mitarbeiter berichten Mitarbeiterbeteiligungen gelten als Wundermittel, um Talente trotz geringer Löhne anzuwerben. Doch nicht immer werden die finanziellen Versprechen eingehalten.

Lebt das Geschäft jetzt bereits wieder auf? Die aktuellen Schlagzeilen suggerieren ja, dass wieder gereist wird.

Wir haben Glück, dass die Erholung früher kam, als zunächst befürchtet. Die Deutschen mussten zwar einen starken Nettogehaltsverlust von bis zu 17 Prozent hinnehmen. Aber es gibt bislang keine Anzeichen dafür, dass sich das negativ auf das Reisebudget auswirken wird. Natürlich hat sich das Reiseverhalten verändert, viel findet im Moment innerdeutsch statt. Hamburg und München zum Beispiel sind beliebte Reiseziele bei unseren Nutzern. Berlin ist kurzfristig sogar fast schon wieder auf Vorjahresniveau. Allerdings ist fast alles Inlandstourismus, das war in den Vorjahren anders.

Aber das gilt sicherlich nicht für alle Regionen.

Das stimmt, die USA oder Brasilien waren stets beliebte Reiseziele. Dort liegt das Geschäft aufgrund der schlechten Corona-Situation weiterhin brach.

Ist internationales Reisen wichtig für Getyourguide? Attraktionen könnte man ja auch im eigenen Land buchen.

Ja, es ist wichtig. Wir haben einen starken Fokus auf die Top-Reiseziele in der Welt. Dubai würde ohne internationalen Tourismus nicht funktionieren. Es sind sogar die Deutschen, die dort für viel Geschäft sorgen. Für Mallorca zum Beispiel gilt das Gleiche.

Wie wird sich der Reisemarkt generell verändern?

Das wird stark von den Flugpreisen abhängen. Reisekosten setzen sich ungefähr zu jeweils einem Drittel aus Flug, Hotel und Aktivitäten vor Ort zusammen. Die Branche geht derzeit davon aus, dass Ende 2022, spätestens aber Anfang 2023 wieder das alte Normal erreicht sein wird. Wir befinden uns ja noch im Wachstum und haben gegenüber Fluggesellschaften und Hotels deutlich geringere Fixkosten. Deswegen glauben wir, dass wir schon früher auf dem Stand von Ende 2019 sein werden.

Berliner Einhorn: Auto1-Mitgründer spricht über Zahlen und ein zweites Geschäftsmodell Bislang stand die Ankaufplattform Wirkaufendeinauto.de beim Einhorn Auto1 im Fokus. Das soll sich nun ändern, wie Mitgründer Christian Bertermann im Gespräch erklärt.

Zu Beginn der Krise gab es zwei Thesen. Derart gut finanzierte Firmen wie Getyourguide kommen locker durch die Krise, war die eine. Die andere: Viele der Unicorns werden es schwer haben, die Erwartungen der Investoren zu erfüllen. Welche von beiden ist richtig?

Man versucht als Mensch gerne, einfache Erklärungen zu finden. Dies oder das. Als Ökonom schaue ich eher auf die wirtschaftlichen Faktoren. Getyourguide wurde in der Krise 2009 geboren. Damit war zwar kein Einschnitt verbunden. Aber wir haben von den ersten Monaten im Technopark an der ETH Zürich an gelernt, sparsam und diszipliniert zu sein. Deswegen mussten wir uns auch schon Kritik gefallen lassen, wieso wir nicht aggressiver in den Markt gehen. Wir haben immer die Unit Economics im Blick gehabt. Vom Booking.com-Gründer, der lange in unserem Board war, haben wir den Rat bekommen, nicht unsere Defizite zu skalieren. Man kann zwar Fixkosten über Scale kontrollieren. Aber so lassen sich keine Verluste zurückholen. Insbesondere im Reisebereich, wo die Kunden nicht so oft wiederkommen. Und von denen bekommen wir ja mehr Kapital als von unseren Investoren, deswegen sind sie sogar wichtiger. Sobald der Aufschwung kommt, refinanzieren sie uns wieder.

Aber ein pralles VC-Kissen macht auch einige Entscheidungen einfacher.

Absolut. Ab einer gewissen Größe muss man eine Absicherung haben. Da gibt es genug Beispiele, Konzerne wie Siemens machen das auch nicht anders.

ESOP: So beteiligen Startups ihre Mitarbeiter richtig Um gute Mitarbeiter zu gewinnen, beteiligen Startups sie öfter an einem zukünftigen Exit-Erlös. Doch die sogenannten Beteiligungs-Programme sind schwierig umzusetzen.

Mit den unterschiedlichen Maßnahmen – Kurzarbeit, Gehaltsverzicht – habt ihr versucht, die laufenden Kosten möglichst gering zu halten. Eine weitere Maßnahme war, über einen offenen Brief Werbegeld von Google zurückzubekommen. Hat das funktioniert?

Google hat sich recht wenig bewegt, weil sie es auch nicht müssen. Das ist einfach die Realität einer zu großen Marktmacht. Es ist wichtig, diese Problematik gemeinsam mit anderen Unternehmen generell und speziell gegenüber Regierungsvertretern deutlich zu machen. Das kurzfristige Überleben seiner Firma darf man aber nicht daran hängen.

Rund 600 Mitarbeiter arbeiten allein hier im Berliner Umspannwerk für Getyourguide. Gerade sitzt kaum eine Handvoll an Mitarbeitern hier. Wie führt man ein so großes Unternehmen durch eine derartige Krise?

Hauptsächlich mit viel Kommunikation. Wir machen jetzt zum Beispiel doppelt so viele Town-hall-Meetings. Wir arbeiten mit Mitarbeiter-Engagement-Tools wie Peakon, über die wir sicherstellen wollen, dass es viel Feedback in alle Richtungen gibt. Es gibt ja nicht den Mitarbeiter. Das müssen die Manager unterscheiden. Ein Produkt-Team, das voll arbeitet, aber auf Gehalt verzichten muss, hat anderen Sorgen als ein Mitarbeiter, der nur einen Tag arbeitet und eher einen Verlust an Purpose hat. Man muss viel zuhören.

Wie wollt ihr die Zusammenarbeit im Team zukünftig gestalten?

Weiterlesen…