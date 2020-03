Dieser Text erschien zuerst am 5. November 2019. Weil er besonders viele Leserinnen und Leser interessiert hat, veröffentlichen wir ihn an dieser Stelle erneut.

Nagellack besteht in der Regel aus chemischen Substanzen wie Nitrocellulose und Formaldehyd. Die Stoffe sollen krebserregend wirken, können die Organe schädigen und verursachen einen unangenehmen Geruch. Das Berliner Startup Gitti will eine neue Formel entwickelt haben, die sich hauptsächlich aus natürlichen Inhaltsstoffen zusammensetzt.

Anzeige

Ihr Nagellack bestehe zu 55 Prozent aus Wasser, erzählt Gitti-Gründerin Jennifer Baum-Minkus im Gespräch mit Gründerszene. Den Rest machen unter anderem Tonmineralien, Konservierungsstoffe und Farbpigmente aus. Die Eigenschaften wie Haltbarkeit und Deckkraft sollen denen von chemischen Lacken ähneln, so die CEO. Nur der beißende Geruch falle weg und das Auftragen sei umständlicher: Kundinnen dürften vier Stunden nach dem Nägelbemalen ihre Hände nicht mit heißem Wasser waschen, weil sich sonst die Lackverbindung wieder auflöst.

Üblicherweise muss Nagellack als Gefahrengut transportiert und gelagert werden, weil er explosiv ist. Bei Gitti ist das nicht so. Ein Labor in Frankreich mischt die Farben an und füllt sie von Hand ab. Noch ist der Gitti-Vorrat allerdings begrenzt. Einmal im Monat bietet das Startup eine limitierte Stückzahl im Onlineshop an. Die erste Kollektion im April über mehrere Hundert Fläschchen sei innerhalb von zwei Stunden ausverkauft gewesen, sagt die Gründerin. „Im Oktober haben wir weitaus mehr als 1.000 Nagellacke an einem Tag verkauft und wir wachsen rapide.“ Eine Flasche kostet 17,90 Euro. Wie hoch der Umsatz ist, will Baum-Minkus aber nicht sagen.

Ave + Edam: Eine Ex-Rocket-Managerin vertreibt jetzt personalisierte Hautcremes Erst Rocket, dann Stahlkonzern und nun Hautcremes – Franziska Leonhardt hat ein Beauty-Startup gegründet. Sie glaubt an die Personalisierung in der Kosmetikbranche.

Gitti baue seine Community über Instagram auf, Werbung schalte das Startup nicht, beschäftige auch noch keinen Vertriebler. Um eine der neun Farben kaufen zu können, müssen sich Kundinnen auf der Website registrieren. Aktuell arbeitet das Startup daran, seine Produktion skalieren und dauerhaft Artikel im Onlineshop als auch im Einzelhandel anbieten zu können. Baum-Minkus glaubt, dass es im Frühjahr soweit sein werde. „Es ist keine Finanzierungsthematik, sondern wir sind zu schnell gewachsen“, so die Gründerin. Im Sommer habe Gitti ein Wandeldarlehen bekommen, an dem sich unter anderem die ehemalige Glossybox-CEO Caren Genthner und Mister-Spex-Gründer Mirko Caspar beteiligten.

Die Idee für den Nagellack auf Wasserbasis kam der 35-Jährigen vor zwei Jahren. Sie kündigte spontan ihren Job bei Coca-Cola und feilte rund eineinhalb Jahre an der Zusammensetzung von Gitti. Noch vor dem Markteintritt habe die Gründerin „von jemandem aus Berlin ein Angebot bekommen, für nicht wenig Geld, das Startup abzukaufen“. Den Namen des Interessenten will sie nicht sagen, die Firma sei aber bekannt. Einen sechsstelligen Betrag hätte Baum-Minkus für Gitti bekommen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von water-based💧vegan 🌱nail color (@gittiberlin) am Jun 11, 2019 um 12:00 PDT

Bild: Gitti