Das israelisch-amerikanische Startup Gong wurde 2015 von CEO Amit Bendov (links) und Chief Product Officer Eilon Reshef (rechts) gegründet.

Das Startup Gong hat während des ersten Halbjahres 2020 seinen Umsatz verdreifacht und erreicht nun eine Bewertung von 2,2 Milliarden Dollar. Im Dezember 2019 hatte der Entwickler von Verkaufssoftware 65 Millionen Dollar eingesammelt. Das Geschäft boomte, das Geld der Investoren hat Gong immer noch nicht ausgegeben. Deswegen gab es auch vorerst keine konkreten Pläne für weitere Finanzierungsrunden. Doch Investoren traten an Gong heran und die Firma schaffte es, weitere 200 Millionen Dollar in unter zwei Wochen einzusammeln. Das in San Francisco ansässige Unternehmen hat nun insgesamt 334 Millionen Dollar aufgebracht.

Einen IPO erhofft sich Gong innerhalb der nächsten drei Jahre. „Die Leute wollen vor einem Börsengang des Unternehmens einsteigen“, sagt CEO Amit Bendov, der zuvor das Business-Intelligence-Startup Sisense geleitet hat. Coatue führte die Series-D-Finanzierung an, die Gongs Bewertung von 750 Millionen Dollar nach der vorherigen Runde auf 2,2 Milliarden Dollar bringt. Weitere Investoren sind Index Ventures, Salesforce Ventures, Thrive Capitalund bestehende Investoren wie Sequoia und Battery.

Gong verwendet Künstliche Intelligenz und natürliche Sprachverarbeitung zur Analyse und Aufzeichnung von Gesprächen, die in E-Mails, Videokonferenzen und Telefongesprächen geführt werden. Die Software verarbeitet diese Daten dann und analysiert zum Beispiel, welche Kunden an Produkt-Updates interessiert sind, welche Geschäftsbereiche gefährdet sind oder was erfolgreiche Vertriebsmitarbeiter tun, um Geschäfte abzuschließen. [Mehr bei Forbes]

Auf Gründerszene: Im letzten Jahr ist das Reisestartup Getyourguide zum Unicorn aufgestiegen – das sind junge Firmen, die mit mehr als einer Milliarde Euro bewertet werden. Eine Finanzierungsrunde, die mehr als 433 Millionen Euro einbrachte, machte es möglich. Wie kann die Berliner Firma den Erwartungen der Investoren, gerade jetzt in der Corona-Krise, gerecht werden? Wir haben Mitgründer Tao Tao gefragt. [Mehr bei Gründerszene]

Tencent hat es geschafft, seinen Umsatz im zweiten Quartal um 37 Prozent zu steigern. Der chinesische Tech-Konzern hat während der Corona-Pandemie besonders von Smartphone-Spielen wie „Honour of Kings“ und „Peacekeeper Elite“ profitiert und seine Gewinne im Vergleich zum Vorjahr um 29 Prozent gesteigert. Außerdem: Der Konzern, der auch den Messengerdienst Wechat besitzt, glaubt nicht, dass ein US-Verbot dem Unternehmen außerhalb der USA schaden wird. [Mehr bei Handelsblatt und Reuters]

Der Computernetzwerk-Ausstatter Cisco hat weiter mit Umsatzeinbußen zu kämpfen. Dies verrieten die Zahlen fürs zweite Quartal, die am Mittwoch bekannt gegeben wurden. Obwohl viele Tech-Firmen der Corona-Krise trotzen, hat das US-Unternehmen einen Umsatzverlust von neun Prozent im Vergleich zum Vorjahr vermeldet. Das Geschäft mit teurer Hardware wird seit Jahren durch Cloud-Dienste von Amazon, Microsoft und Google geschwächt. [Mehr bei CNBC und Bloomberg]

Die Fahrdienste Uber und Lyft überlegen, ihr Angebot in Kalifornien einzustellen. Sowohl Lyft-Präsident und Mitgründer John Zimmer als auch Uber-CEO Dara Khosrowshahi haben dies am Mittwoch in den USA verkündet. Der US-Staat hatte gefordert, dass beide Unternehmen ihre Fahrer als Angestellte anstatt als unabhängige Auftragnehmer einstufen. Lyft verkündete außerdem ein Umsatzminus von 61 Prozent im letzten Quartal. [Mehr bei CNBC, CNBC, The Verge und Reuters]

Amerikanische Internet-Unternehmen wollen gemeinsam verhindern, dass die Präsidentschaftswahl in den USA im November von Falschmeldungen und äußeren Einflüssen sabotiert wird. Facebook, Google, Twitter und Microsoft sind Teil der Koalition, die am Mittwoch sagte, sie wolle auch mit Regierungsbehörden, wie zum Beispiel dem FBI, zusammenarbeiten. [Mehr bei New York Times]

Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump hat einen Antrag an ein Gericht gestellt, um eine Klage von verschiedenen Social-Media-Unternehmen abzuweisen. Die Klage, die unter anderem von Twitter und Facebook eingereicht wurde, richtet sich gegen eine Präsidentenverfügung, mit der Trump Online-Plattformen besser kontrollieren möchte. Nachdem Twitter einen Tweet des Präsidenten mit einem Hinweis auf falsche Informationen markiert hatte, drohte Trump damit, Social-Media-Unternehmen zu schwächen. [Mehr bei Reuters]

Microsoft verkündete am Mittwoch, dass am 10. September das Smartphone mit dem Namen „Surface Duo“ auf den Markt kommt. Das Android-Handy hat zwei Bildschirme und kann zusammengeklappt oder als ein großer Bildschirm verwendet werden. Bislang ist das Gerät nur in den USA verfügbar – das Unternehmen hat sich noch nicht dazu geäußert, ob und wann es in anderen Ländern gelauncht wird. [Mehr bei Handelsblatt und CNN]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Mitarbeiter der Smartphone-Bank N26 standen kurz davor, einen Betriebsrat zu wählen, als sie von den Gründern gestoppt wurden. Die Führungsriege hat vor Gericht eine einstweilige Verfügung erstritten. Das Argument: Die Initiatoren der Wahlveranstaltung hätten kein ausreichendes Corona-Hygienekonzept vorgelegt. [Mehr bei Gründerszene]

