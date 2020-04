Auch während des Wochenendes ging vielerorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

Eine neue Google-Website zeigt, wo die Menschen die soziale Distanzierung ernst nehmen und wo nicht. Die neue Seite COVID-19 Community Mobility Reports arbeitet mit anonymen Standortdaten, die über die Nutzung von Google-Produkten und -Diensten übermittelt werden. Sie zeigen den Grad des „Social Distancing“ an verschiedenen Standorten auf.

Auf der Website kann man sich die Bevölkerungsdatentrends anhand von sechs Kategorien anzeigen lassen: Einzelhandel und Freizeit, Lebensmittel und Apotheken, Parks, Transitstationen, Arbeitsplätze und Wohngebiete. Die Daten werden die Veränderungen über mehrere Wochen festhalten und decken zunächst 131 Länder ab. [Mehr bei CNBC und Handelsblatt]

Auf Gründerszene geht es heute um Rocket Internet, um das sich in der Berliner Startup-Szene viele Mythen ranken. Wir wollten von Ex-Mitarbeitern wissen, wie es war, dort zu Anfangszeiten zu arbeiten. Rocket-Gründer Oliver Samwer beschreiben manche dabei als „Naturgewalt“, andere als „teils wahnsinnig“. [Mehr bei Gründerszene]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht und der vergangenen Tage:

Airbnb hat seine interne Bewertung um 16 Prozent auf 26 Milliarden US-Dollar gesenkt, wie es in einem Medienbericht heißt. Für Airbnb, das Berichten zufolge neue Gelder beschaffen will, ist die Reduzierung ein Hinweis auf die neue Realität, mit der das Unternehmen durch die Pandemie konfrontiert ist. [Mehr bei Financial Times]

Zoom fügt nach massiver Kritik in der vergangenen Woche neue Sicherheits- und Datenschutzmaßnahmen ein, um sogenanntes „Zoombombing“ zu verhindern. Damit künftig keine fremden Akteure sich mehr in den Videodienst „einschwindeln“ können, werden Passwörter und Warteräume standardmäßig aktiviert. [Mehr bei The Verge]

Apple entwirft und produziert jetzt Gesichtsschutz für medizinische Fachkräfte, wie Apple-Chef Tim Cook am Sonntag in einem Video verkündete. Das Unternehmen will künftig eine Million Gesichtsschutzschilder pro Woche herstellen. Laut Cook kann das neue Apple-Design zu 100 Stück in eine Schachtel gepackt und in zwei Minuten zusammengebaut werden. [Mehr bei Bloomberg]

Tesla soll trotz hervorragender Produktionszahlen im ersten Quartal Vertragsarbeiter aus seinen US-amerikanischen Auto- und Batteriewerken in Kalifornien und Nevada entlassen. Die Kürzungen könnten mehrere hundert Menschen betreffen. Aufgrund der Corona-Pandemie müssen Autohersteller die Produktion neuer Fahrzeuge drosseln. Tesla hat inzwischen jedoch in Teilen auf Beatmungsgeräte umgestellt, ein Prozess, den der Elektroautobauer jetzt in einem Video vorstellte. [Mehr bei CNBC und Techcrunch]

Amazon will seinen Shopping-Tag, den sogenannten „Prime Day“, der normalerweise im Juli stattfindet, aufgrund der Corona-Krise bis mindestens August verschieben. Die Aktion begann im Jahr 2015, um das Geschäft im Sommer anzukurbeln, wenn viele Menschen normalerweise in Urlaub sind. [Mehr bei Reuters]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Langeweile im Homeoffice? Podcasts sind ein guter Zeitfüller. Allerdings gibt es inzwischen so viele, dass man leicht den Überblick verlieren kann. Wir empfehlen euch deshalb zehn Podcasts, die wir besonders gerne hören. [Mehr bei Gründerszene]

