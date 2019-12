Auch während des Wochenendes ging vielerorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

Sundar Pichai wird in seiner neuen Position als CEO von Alphabet ein Gehalt von zwei Millionen US-Dollar und Aktienzuschüsse in Höhe von mehreren hundert Millionen US-Dollar verdienen, teilte der Vorstand am Freitag mit.

Pichai, der seit 2015 CEO von Google ist, einem Tochterunternehmen von Alphabet, hatte die Beförderung an die Spitze der Muttergesellschaft Anfang des Monats erhalten. Die Google-Mitgründer Larry Page und Sergey Brin waren zurückgetreten und hatten den Platz für ihn frei gemacht. Pichai erhält mit seinen neuen Aktien aber keine zusätzlichen Stimmrechte und Page und Brin halten die Kontrolle über den Vorstand. [Mehr bei CNBC]

Anzeige

Auf Gründerszene beschreibt unser Kolumnist Don Dahlmann, wie die 2010er Jahre die Grundlage für den Wandel schufen, den die 20er Jahre bringen werden, wie die Mobilität sich nachhaltig verändern wird und wie Startups davon profitieren können. [Mehr bei Gründerszene]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht und der vergangenen Tage:

Apple hat laut eines Medienberichts ein geheimes Team, das an einer Satellitentechnologie arbeitet, mit der der iPhone-Hersteller Internetdienste direkt auf Geräte strahlen und drahtlose Netzwerke umgehen könnte. [Mehr bei Bloomberg]

Teslas geplante „Giga-Fabrik“ hat die nächste Hürde genommen: Der Elektroautobauer hat sich mit dem Land Brandenburg über den Kauf eines Grundstücks geeinigt. [Mehr bei FAZ]

Rocket Internet und United Internet lösen ihre Überkreuzbeteiligung auf. Die Konkurrenten gehen damit wieder getrennte Wege. [Mehr bei Handelsblatt]

Techunternehmen müssen sich verstärkt mit Regulierungen auseinandersetzen. So überprüft die US-Börsenaufsicht unter anderem den Umgang der New Yorker Börse mit Einhorn-Aktien wie Slack am ersten Handelstag. Google dagegen wurde am Freitag mit einer weiteren Kartellstrafe in Europa belegt, als die französische Regulierungsbehörde das Unternehmen mit einer Geldstrafe von 167 Millionen US-Dollar abstrafte. Der Vorwurf: Google habe seine Marktposition missbraucht, indem es bestimmte Werbetreibende unfair blockierte. [Mehr bei Wall Street Journal und Wall Street Journal]

Ripple hat in einer Finanzierungsrunde 200 Millionen US-Dollar eingenommen. Das Startup konzentriert sich auf die Verbesserung grenzüberschreitender Zahlungen und anderer geldübertragender Aktivitäten mithilfe von XRP, eine Kryptowährung, die ihre eigene Blockchain hat. [Mehr bei Techcrunch]

Keine Bescherung auf der Internationalen Raumstation (ISS): Ein unbemannter Flug des Raumschiffes „Starliner“ ist gescheitert und damit erreichen die Weihnachtsgeschenke nicht mehr rechtzeitig die Astronauten auf der ISS. [Mehr bei Quartz und Handelsblatt]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Daniel Sobhani leitet das erfolgreiche Fitness-Startup Freeletics. Doch was würde der erfolgreiche Manager heute machen, wenn es nach seinen Eltern gegangen wäre? Wir lassen in unserem Neujahrsfragebogen noch einmal einige der spannendsten Persönlichkeiten der Gründerszene zu Wort kommen. [Mehr bei Gründerszene]

Einen guten Start in die Woche!

Eure Gründerszene-Redaktion

Bild: Ron Jenkins/Getty Images