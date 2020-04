Guten Morgen! Während ihr geschlafen habt, ging andernorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

Als die Google-Mutter Alphabet am Dienstag ihren Gewinn für das erste Quartal 2020 bekannt gab, erwarteten die Anleger das Schlimmste. Denn die Covid-19-Pandemie belastet die Werbe- und Reisebranche stark. Zudem wurden erst vergangene Woche interne Dokumente veröffentlicht, die zeigten, dass Google das Marketingbudget für die zweite Jahreshälfte um bis zu 50 Prozent kürzen möchte. Eine E-Mail an Marketingmitarbeiter kündigte zudem einen Einstellungsstopp für Vollzeit- und Vertragsmitarbeiter an.

Doch die Quartalszahlen der Google-Mutter zeigten, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise möglicherweise doch nicht so schlimm sind, wie befürchtet. So meldete das Unternehmen am Dienstag einen Gewinn von 9,87 US-Dollar je Aktie und einen Umsatz von 41,16 Milliarden – Zahlen, die trotz eines Rückgangs des Geschäfts die Anleger beruhigten und einen starken Anstieg der Aktie auslösten. [Mehr bei CNBC und Bloomberg]

Auf Gründerszene: Die Insolvenzantragspflicht wurde wegen der Corona-Krise vorerst ausgesetzt. Trotzdem könnte es in der Startup-Szene noch zu einer Pleitewelle kommen – ein Großteil der Jungunternehmen sieht sich laut einer Umfrage in ihrer Existenz bedroht. Der Insolvenzverwalter Friedemann Schade macht jedoch Hoffnung. [Mehr bei Gründerszene]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht:

Mark Zuckerberg hat die Pandemie laut eines Medienberichts genutzt, wieder mehr Kontrolle über Facebook zu erlangen und Andersdenkende beiseite zu schieben. Der Chef der sozialen Plattform hat den Verwaltungsrat des Unternehmens neu besetzt und sich selbst damit in eine stärkere Position katapultiert. [Mehr bei Wall Street Journal]

Wirecard steht nach wie vor in der Kritik: Die Sonderprüfung der Wirecard-Bilanz zeichnet ein Bild voller Schwächen. Der Abschlussbericht von KPMG gibt tiefen Einblick in Geschäftsmodell, Abläufe und Vertragsgestaltungen bei dem Aschheimer Zahlungsdienstleister. Belege für eine Bilanzfälschung wurden allerdings nicht gefunden. [Mehr bei Handelsblatt]

Libra, die Kryptowährung, an der Facebook seit vergangenem Jahr arbeitet, hat einen weiteren Unterstützer. Nachdem nach viel Kritik Unternehmen wie Mastercard und Visa absprangen, ist nun das britische Fintech Checkout.com der Libra Association beigetreten. Bereits im März wurde berichtet, dass Facebook sich den Aufsichsbehörden beugt und Libra umgestaltet. [Mehr bei CNBC]

Ubers Management soll laut eines Medienberichts diskutieren, rund 20 Prozent der Mitarbeiter zu entlassen, nachdem das Unternehmen aufgrund der Coronavirus-Pandemie mit einem starken Rückgang seines Hauptgeschäfts zu kämpfen hat. Bei Tripadvisor sind die Würfel dagegen bereits gefallen. Das Reiseportal wird fast ein Viertel seiner Angestellten freistellen. [Mehr bei The Information, Bloomberg und Techcrunch]

Ford hat am Dienstag bekannt gegeben, dass es den Start des autonomen Fahrzeugdienstes auf 2022 verschieben wird, da die COVID-19-Pandemie das Unternehmen zwingt, seine Markteinführungsstrategie zu überdenken. Die Nachricht wurde im Rahmen des Quartalsergebnisses veröffentlicht. Der Autohersteller verzeichnete im ersten Quartal einen Verlust von zwei Milliarden US-Dollar, nachdem er vor einem Jahr noch einen Gewinn von 1,1 Milliarden erwirtschaftet hatte. [Mehr bei Techcrunch]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Wir haben die sechste DHDL-Staffel für euch analysiert und haben nachgezählt, welcher Löwe wie viel zugesagt hat – und welche Abmachungen geplatzt sind. [Mehr bei Gründerszene]

