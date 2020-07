Guten Morgen! Während ihr geschlafen habt, ging andernorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Mehrere Internetunternehmen, darunter Facebook, Google und Twitter, werden vorerst keine Anfragen zu Nutzerdaten aus Hongkong mehr bearbeiten. Der Grund ist ein neues nationales Sicherheitsgesetz, das der Stadt von China auferlegt wurde und am 1. Juli in Kraft getreten ist. Mit dem Gesetz hat China weitreichende Möglichkeiten, gegen Oppositionelle vorzugehen. Für gewöhnlich geben soziale Netzwerke Nutzerdaten an staatliche Behörden weiter, wenn zum Beispiel ein Strafverfahren vorliegt. Jede Anfrage wird dabei separat bearbeitet.

Hongkong ist im Gegensatz zu Chinas Festland für seine Redefreiheit und freien Internetzugang bekannt – und somit ein Dorn im Auge der chinesischen Regierung. Als Reaktion auf das neue Gesetz wurden bereits viele Social-Media-Konten gelöscht. Facebook und Twitter sind in China nicht erlaubt, können aber in Hongkong genutzt werden.

Google und weitere Internet-Firmen wollen das Gesetz nun von Menschenrechtsexperten prüfen lassen, bevor weitere Entscheidungen getroffen werden. [Mehr bei Washington Post, Wall Street Journal und The Verge]

Fit bleiben während der Corona-Krise? Das geht am sichersten in den eigenen vier Wänden. Nicht nur Workout-Apps, sondern auch Fitnessspiegel sind auf dem Vormarsch. Firmen wie Mirror und Vaha könnten mit ihren Produkten auch langfristig Erfolg haben.

Die vier größten Tech-Firmen der USA sind jeweils mehr als eine Billion US-Dollar Wert. Apple führte mit einer Bewertung von 1,64 Billionen US-Dollar, Microsoft folgte mit 1,61 Billionen. Amazons Geschäft ist durch die Corona-Pandemie stetig gewachsen, der Konzern wurde mit 1,52 Billionen bewertet. Alphabet ist das neueste Mitglied im Billionen-Club mit 1,02 Billionen US-Dollar. [Mehr bei CNBC]

Die Aktie von Softbank erreicht einen Höchststand. Mit einem Anstieg von 3,8 Prozent erreichte Softbank ein Intraday-Hoch, das das japanische Tech-Konglomerat zum letzten Mal im März 2000 erlebt hat. [Mehr bei Bloomberg]

Das US-Finanzministerium hat am Montag eine Liste von Firmen und Startups veröffentlicht, die im Zuge des Corona-Hilfsprogramms „Paycheck Protection Program“ (PPP) Gelder erhalten haben. Auch das Rollerverleih-Unternehmen Bird steht auf der Liste, hat aber nach eigenen Angaben nie Gelder beantragt oder erhalten. Diverse Kleinunternehmen, die Teil von Amazons „Delivery Service Partner“-Programms sind, haben Gelder erhalten, obwohl Amazon stark von der Corona-Krise profitiert hat. [Mehr bei CNBC und Techcrunch]

Nachdem Tiktok in Indien nicht mehr erlaubt ist, will Instagram Reels nun den indischen Markt erobern. Reels ist ein direkter Konkurrent zu Tiktok und hat bereits Nutzer in Deutschland, Brasilien und Frankreich. Indien hat diverse chinesische Apps verboten – Tiktok hat durch die Entscheidung 200 Millionen indische User verloren. [Mehr bei Techcrunch]

Microsoft hat laut eines Medienberichts Interesse an einer Übernahme der Gaming-Sparte von Warner Bros. Warner hat beliebte Franchise-Games wie Harry Potter und Batman herausgebracht und besitzt Entwicklungsstudios in den USA, Kanada und Großbritannien. Microsoft könnte mit der Übernahme seine eigene Xbox-Abteilung stärken. [Mehr bei The Information]

Nach Teslas überraschend guten Zahlen im zweiten Quartal, stieg die Aktie am Montag um 13 Prozent auf ein Rekordhoch. Außerdem rechnet die Investmentbank JMP Securities damit, dass Tesla bis 2025 einen Jahresumsatz von 100 Milliarden Dollar schafft. [Mehr bei Reuters und CNBC]

Wer ein E-Auto fährt, kennt das Problem: Das Angebot an den Ladestationen und die vielen unterschiedlichen Tarife sorgen für Verwirrung. Kann das Problem die Elektromobilität in Deutschland zurückwerfen?

