Der ehemalige Google-Ingenieur Anthony Levandowski ist zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt worden. Er soll Geschäftsgeheimnisse von Google im Zusammenhang mit selbstfahrenden Autos gestohlen haben. Außerdem muss Levandowski fast 757 Millionen US-Dollar an Google zurückerstatten und eine Geldstrafe von 95.000 Dollar zahlen. Der 75-jährige Richter, der seit fast fünf Jahrzehnten über Rechtsstreitigkeiten im Silicon Valley wacht, bezeichnete Levandowskis Tat als das „größte Vergehen mit Geschäftsgeheimnissen“, das er je gesehen habe.

Levandowski stieg 2016 bei Waymo – dem Nachfolger von Googles Driverless-Car-Programm – aus und gründete ein Startup für autonome Lkw namens Otto, das kurz darauf von Uber gekauft wurde. Zuvor soll der Ingenieur 33 Downloads getätigt haben, mit deren Hilfe er auf Informationen zugriff, die „von Google angemessen geschützt, von wirtschaftlichem Wert und nicht allgemein bekannt waren“, wie es in der Anklage hieß. Der Ingenieur muss die Strafe erst antreten, wenn die Umstände der Corona-Pandemie sich wieder verbessert haben. Obwohl das Urteil ein weiterer rechtlicher Schlag gegen Levandowski ist, scheint dieser nicht kapituliert zu haben. Laut eines Medienberichts verklagt er nun Uber. [Mehr bei CNBC und Techcrunch]

Disney schreibt in der Corona-Krise rote Zahlen – vor allem Vergnügungsparks und Filmproduktionen leiden. In den Quartalszahlen verkündete der Konzern in den drei Monaten bis Ende Juni 4,7 Milliarden US-Dollar Verlust. Der Umsatz brach um 42 Prozent auf 11,8 Milliarden Dollar ein. Positiv entwickelte sich dagegen der neue Streamingservice Disney+, der inzwischen 60,5 Millionen Abonnenten zählt. [Mehr bei Reuters und Wall Street Journal]

Apples Marketingchef Phil Schiller verlässt den Vorstand. Er war einer der letzten aus der Steve-Jobs-Ära des iPhone-Herstellers. Die Rolle wird künftig von Greg Joswiak übernommen, der zuvor das Produktmarketing betreute. Schiller wird etwas zurücktreten, aber nicht völlig abtreten. Er kümmert sich weiterhin um den App Store und Apple Events. [Mehr bei The Verge]

Der deutsche Investor Christian Angermayer startet einen 125-Millionen-Euro-Fonds für Hightech aus Deutschland. Unter den Geldgebern ist auch Paypal-Mitgründer Peter Thiel. [Mehr bei Handelsblatt]

Booking.com bekommt die Folgen der Pandemie heftig zu spüren. Die US-amerikanische Reisebuchungsplattform hat so viel Geschäft verloren, dass sie über 4000 Mitarbeiter entlassen muss. Das entspricht etwa einem Viertel der Belegschaft. [Mehr bei CNN]

Squares Umsatz ist im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 64 Prozent gestiegen. Der Zahlungsdienstleister hat von einem Anstieg der Online-Geschäftstätigkeit während der Pandemie profitiert. Der Nettoumsatz von Square belief sich in den drei Monaten bis Ende Juni auf 1,92 Milliarden US-Dollar. [Mehr bei Bloomberg]

Weltraumerfolge: Rocket Lab hat es geschafft, die Nutzlastkapazität seiner Trägerrakete auf 300 Kilo zu erhöhen. Dies ist laut Rocket Lab hauptsächlich auf Fortschritte in der Batterietechnologie zurückzuführen. SpaceX gelang es, seinen Starship-Prototyp erfolgreich auf eine Höhe von rund 150 Meter zu schießen. [Mehr bei Techcrunch und Techcrunch]

