Der britisch-niederländische Essenslieferdienst Just Eat Takeaway wird den US-amerikanischen Rivalen Grubhub übernehmen. Der Zusammenschluss kombiniert zwei der erfolgreichsten Lebensmittel-Lieferdienste in den USA und in Europa. Weltweit zählen die beiden Unternehmen über 70 Millionen aktive Kunden und kamen 2019 gemeinsam auf 593 Millionen Bestellungen. Insidern zufolge wählte Grubhub den Vorschlag von Just Eat aus Gründen der Rechtssicherheit: Kartellrechtliche Bedenken hatten der zuvor angedachten Akquisition durch den amerikanischen Konkurrenten Uber im Wege gestanden. Uber sei außerdem besorgt gewesen, nachdem ein am Dienstag in der New York Times veröffentlichter Artikel die harschen Gebührenpraktiken von Grubhub offenbarte.

Just Eat Takeaway – das im April dieses Jahres gerade erst seine eigene Fusion im Wert von 7,8 Milliarden US-Dollar von den Aufsichtsbehörden genehmigt bekommen hatte, nachdem der britische Dienst Just Eat mit dem Amsterdamer Takeaway fusioniert war – hat die Übernahme von Grubhub in den USA für einen Unternehmenswert von 7,3 Milliarden US-Dollar vereinbart und will komplett in eigenen Aktien zahlen. Matt Maloney, CEO und Gründer von Grubhub, wird dem Vorstand von Just Eat Takeaway beitreten und die Geschäfte der Gruppe in Nordamerika leiten. Jitse Groen, CEO und Gründer von Just Eat Takeaway, wird das kombinierte Geschäft weltweit führen. [Mehr bei CNBC, Techcrunch, Handelsblatt und Wall Street Journal]

Tesla-Chef Elon Musk teilte seinen Mitarbeitern in einem Memo mit, dass es an der Zeit sei, mit dem Tesla Semi in Serienproduktion zu gehen, woraufhin die Tesla-Aktie auf über tausend Dollar kletterte und das Unternehmen zum wertvollsten Autohersteller der Welt aufsteigen ließ, vor Toyota und Volkswagen. Tesla stellte den Semi im November 2017 vor, damals mit der Absicht, die Lkws bereits 2019 an Kunden auszuliefern. Wann genau die Produktion nun beginnen soll, ging aus dem Schreiben allerdings nicht hervor. [Mehr bei CNBC und Handelsblatt]

Spin startet sein Scooter-Sharing-Geschäft in Deutschland: Die Ford-Tochter begann den E-Tretroller-Verleih am Mittwoch in Köln. In den kommenden Wochen folgen Dortmund und Essen und zu einem späteren Zeitpunkt sollen unter anderem auch Paris, Lyon, London und Manchester zu den Standorten gehören. Spin ist bereits in 25 US-amerikanischen Städten aktiv. [Mehr bei Techcrunch]

Zwei Tage nachdem IBM ähnliche Ankündigungen machte, gab Amazon nun bekannt, dass es die Verwendung seiner Gesichtserkennungssoftware durch die Polizei für ein Jahr verbietet. Technologieunternehmen stehen zunehmend unter Druck, auf die Ermordung von George Floyd durch einen Polizisten in Minneapolis zu reagieren. Amazon erhofft sich durch das Verbot strenge Richtlinien, um den ethischen Einsatz von Gesichtserkennungstechnologie zu regeln. „Wir hoffen, dass dieses einjährige Moratorium dem Kongress genügend Zeit gibt, um angemessene Regeln umzusetzen”, sagte Amazon in einer Erklärung. [Mehr bei The New York Times]

Twitter testet eine neue Funktion auf Android-Geräten: Benutzer werden aufgefordert, Artikel zu öffnen, bevor sie sie retweeten können. Ziel sei es dabei, die User aufzufordern, den Artikel erst zu lesen, bevor sie ihn weiter verbreiten. Dadurch sollen „informierte Diskussionen” gefördert und „gesündere Gespräche” auf der Plattform angeregt werden, so das Unternehmen. Gleichzeitig gab der Twitter- und Square-Chef Jack Dorsey bekannt, den 19. Juni, bekannt als Juneteenth, künftig zu einem Firmenfeiertag zu machen. Der Tag erinnert an das Ende der Sklaverei in den USA. [Mehr bei Techcrunch und Wall Street Journal]

Eine überparteiliche Gruppe von US-Gesetzgebern hat am Mittwoch eine Gesetzesvorlage vorgelegt, mit der Halbleiterherstellern 25 Milliarden US-Dollar zur Verfügung gestellt werden sollen, um den Bau von Chipfabriken in Amerika voranzutreiben. Während einige US-Firmen wie Intel und Micron Technology noch Chips in den USA herstellen, hat sich der Schwerpunkt der Branche nach Asien verlagert, wo Taiwan Semiconductor Manufacturing mehr als die Hälfte des Gesamtmarktes ausmacht. [Mehr bei Bloomberg]

