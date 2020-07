30 Prozent Startup-Gründerinnen – schön, wenn das in Deutschland Realität wäre. Doch davon sind wir weit entfernt. Die Gründerinnenquote liegt hierzulande laut Startup-Monitor bei 15,7 Prozent, andere Studien kommen auf noch niedrigere Zahlen. „Wenn das so weitergeht mit den circa 15 Prozent, drehe ich bald durch“, kommentierte Amorelie-Gründerin Lea-Sophie Cramer den Missstand diese Woche auf Linkedin.

Abschlüsse an Business Schools sind bei angehenden Gründerinnen und Gründern heiß begehrt, versprechen sie doch eine steile Startup-Karriere. Gründerszene zeigt in dieser Woche unter anderem, welche Angebote es in Deutschland gibt, was hinter dem Mythos WHU steckt, warum ein Alumnus eine Eisdiele startete und welche Alternativen es zu teuren MBAs gibt.

Warum ist die Frauenquote in der Szene so niedrig? Schwer zu sagen. Viele haben sich schon an einer Begründung versucht, die Top-These ist mehr oder weniger: Es gibt fast nur männliche Investoren, und die stecken ihr Kapital lieber in Geschäftsmodelle von Männern als von Frauen. Teil eins der These (Es gibt fast nur männliche Investoren) bestätigte sich erst kürzlich in einer Auswertung von Gründerszene: Bei den aktivsten deutschen VCs sitzen auf Partnerebene wirklich fast nur Männer. Teil zwei der These (Die stecken ihr Kapital lieber in Geschäftsmodelle von Männern) wurde teilweise auch schon untersucht. Die Harvard Business School fand etwa heraus, dass sich Investoren eher für männliche Vortragende entscheiden. Die Forschenden ließen einen identischen Pitch von einer Frau und von einem Mann vortragen, 70 Prozent der Zuhörenden fanden den Mann besser.

Anzeige

In der deutschen Gründerszene ist das Stimmungsbild zu diesem Thema gespalten. Amorelie-Gründerin Cramer meint, es liege teils auch an den Frauen, dass Investoren ihnen kein Geld geben: „Die Qualität der Pitches und der Pitchdecks ist bei Männern besser“, sagte sie beim Female Future Force Day. Auch das Beispiel Femtasy spricht gegen die obige These. Das Startup wurde von einer Frau gegründet und bietet erotische Hörspiele für Frauen an. Trotzdem hat es sieben männliche Business Angels an Bord. Die Gründerinnen der Frauen-Gesundheitsberatung Femna und des Periodenunterwäsche-Startups Ooia berichten dagegen von Problemen bei der Investorensuche.

Es gibt also positive und negative Erfahrungen. Der alleinige Ausschlag dafür, dass von allen deutschen Startups nicht einmal 16 Prozent von Frauen gegründet wurden, kann die männlich dominierte Investorenlandschaft deswegen nicht sein.

Bis zu 50 Prozent Frauen im Entrepreneurship-Kurs

Woran liegt es also wirklich, dass die Gründerinnenquote so niedrig ist? Anlässlich unseres dieswöchigen Themenschwerpunkts zu Business Schools habe ich untersucht, ob es womöglich schon im Studium losgeht. Viele Gründer berichten, sie seien während der Unizeit auf die Idee zu ihrem Startup gekommen, hätten dort Investoren gefunden oder Praktika gemacht, die sie später in die Szene katapultierten. Gibt es auf den „Gründer-Unis“ – also Hochschulen, aus denen besonders viele Gründungen hervorgehen – vielleicht kaum Studentinnen? Kommen junge Frauen deswegen seltener mit der Startup-Szene in Berührung als junge Männer? Um das herauszufinden, habe ich die Frauenquoten der Top-Gründer-Hochschulen Deutschlands erfragt. Teils nannten die Institutionen die Frauenquote über alle Studiengänge hinweg, teils auf die gründungsrelevanten Business-Studiengänge bezogen. Die Zahlen sind höher als erwartet:

WHU – Otto Beisheim School of Management, Vallendar Bachelor-Studiengänge:

39 Prozent Frauen Master-Studiengänge:

Entrepreneurship: 41 Prozent Frauen | Master in Finance: 38 Prozent Frauen | Vollzeit-MBA: 48 Prozent Frauen

Center for Digital Technology and Management, München (kurz: CDTM, bietet ein Zusatz-Masterstudium im Fach „Technology Management“ an, das speziell aufs Gründen vorbereiten soll) 42 Prozent Frauen

(kurz: CDTM, bietet ein Zusatz-Masterstudium im Fach „Technology Management“ an, das speziell aufs Gründen vorbereiten soll) Handelshochschule Leipzig (kurz: HHL) Master of Science:

30 Prozent Frauen MBA:

30 Prozent Frauen

(kurz: HHL) Technische Universität München Bachelor-Studiengänge:

35 Prozent Frauen Master-Studiengänge:

35 Prozent Frauen

Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (kurz: RWHT) Allgemeiner BWL-Kurs:

42 Prozent Frauen Entrepreneurship-Kurs „Digital Health Engineering and Entrepreneurial Innovation“:

47 Prozent Frauen

(kurz: RWHT) Karlsruher Institut für Technologie (kurz: KIT) Über alle Studiengänge hinweg:

29 Prozent Frauen Von den für die letzte Entrepreneurship-Klausur angemeldeten Studierenden:

42 Prozent Frauen

(kurz: KIT) Ludwig-Maximilians-Universität München (kurz: LMU) Über alle Studiengänge hinweg:

60,8 Prozent Frauen Frauenanteil an der Startup-spezifischen Lehrveranstaltung „Start with Business Modelling“:

41 Prozent

(kurz: LMU) Universität Mannheim Über alle Studiengänge hinweg:

54,9 Prozent Frauen Entrepreneurship-Kurse:

rund 40 Prozent Frauen



Die eingangs als Wunschgedanke geäußerten „30 Prozent Frauen“ sind an Gründer-Unis also schon heute keine Seltenheit, teils geht die Quote sogar deutlich darüber hinaus. Zwar studieren an keiner der Hochschulen gleich viele Frauen wie Männer. Aber es sind dennoch überall weit mehr als 15,7 Prozent.

„Frauen am KIT haben seltener den Impuls zu gründen“

Irgendwann im oder nach dem Studium muss sich ein Großteil der Frauen also gegen eine Startup-Gründung entscheiden, während sich ihre männlichen Kollegen mit ihren Ideen selbstständig machen. Das unterstreichen auch die Zahlen der LMU München. Zwar liegt die Frauenquote hier insgesamt bei fast 61 Prozent. Doch beim Accelerator-Programm der Universität, in dem jedes Semester 15 Studierenden-Startups gefördert werden, sind nur bis zu 20 Prozent der Teilnehmenden Frauen, wie eine Sprecherin der Hochschule sagt. Auch ein Sprecher des KIT sagt gegenüber Gründerszene, er beobachte, dass sich „nicht genug“ Studentinnen fürs Gründen entscheiden. „Insgesamt haben Frauen offenbar auch bei uns am KIT seltener den Impuls zu gründen als Männer.“

Ich frage mich nun: Wo reißt der Strom ab? An welcher Stelle entscheiden sich Frauen, nicht zu gründen, im Gegensatz zu den Männern?

Alle warten auf euch!

Dabei ist es so schade: Absolventinnen von Gründer-Unis haben eine Top-Ausbildung. Sie haben während des Studiums jahrelang Zeit, wichtige Kontakte zu sammeln und sicher gute Ideen, mit denen sie Firmen gründen könnten. Vorbilder sind auch da, das zeigen Erfolgsgeschichten wie die von von Eva Neugebauer und Juliane Willing von Frischepost (studierten an der WHU), Julia Bösch von Outfittery (CDTM), Linh Nguyen und Tanja Bogumil von Kisura (HHL) oder Monja Mühling von Smartlane (TU München).

Die Zeit, als Frau zu gründen, war wohl nie besser. Alle warten auf euch: Erfolgreiche Unternehmerinnen wie Verena Pausder, Miriam Wohlfarth oder Lea-Sophie Cramer, die sich für junge Gründerinnen einsetzen. Die Medien, deren Wirtschaftsteile diverser werden müssen. Investoren (zumindest die vorwärtsgewandten unter ihnen), die ihre Portfolios mit vielversprechenden Gründerinnen aufwerten möchten. Startup-Eventveranstalter, die dringend weibliche Speaker brauchen. Die Gründer-Unis, deren Frauenquoten noch steigen könnten, wenn ihre weiblichen Alumni beweisen, dass die Startup-Gründung auch als Frau klappt. Die Liste ist lang.

Doch nun sagt selbst, liebe Absolventinnen von Gründer-Hochschulen: Warum gründen so wenige von euch? Was hält euch ab? Welche Hürden stehen euch im Weg? Ich möchte es wissen. Schreibt mir eure Meinung oder Erfahrungen gern per E-Mail an pauline.schnor@gruenderszene.de oder anonym über unser Kontaktformular.

Zahlen & Begründungen: In so wenige Frauen investieren deutsche VCs wirklich Gründerszene hat sich bei Deutschlands größten Wagniskapitalgebern umgehört: Wie sieht die Gründerinnenquote in ihrem Portfolio aus – und wie begründen sie, dass sie so niedrig ist?

Bild: Getty Images / Barry Austin Photography