Wenn es ein Produkt gibt, das derzeit stellvertretend für die Coronavirus-Krise steht, dann ist es wohl Toilettenpapier. Überall auf der Welt: leer gefegte Regale, keine Rolle weit und breit. Heißt: Es müssen Alternativen her. Zum Beispiel die Podusche des Startups Happypo.

„Wir haben unsere Umsätze versiebenfacht“, sagt Gründer Oliver Elsoud gegenüber Gründerszene am Montagmorgen. Aus etlichen Ländern erreiche sie eine große Nachfrage. Ihr eigener Onlineshop gehe „durch die Decke“, aber auch die Verkäufe zum Beispiel bei Amazon in den USA und Großbritannien. Auch im stationären Handel griffen Kunden deutlich häufiger zur Podusche, zum Beispiel im Drogeriemarkt DM. „Wir sind selbstverständlich keine Krisenbefürworter, aber sie kommt uns entgegen“, so Elsoud weiter.

Über absolute Zahlen wollen Elsoud und sein Geschäftspartner Frank Schmischke nicht sprechen. Auf Lager hätten sie aber noch ausreichend Produkte, mindestens für die kommenden Monate. Sie hätten genug eingekauft und dementsprechend auch in absehbarer Zeit keine Lieferschwierigkeiten.

Das aktuelle Angebot von 29,99 Euro statt regulär 34,99 Euro habe nichts mit der Krise und der verstärkten Nachfrage nach dem batterie- und kabellosen Gerät zu tun, erläutert der Gründer.

Nutzen für die Pflegebranche

Der Hamsterkauf von Toilettenpapier sei im Übrigen nur einer der Gründe, auf eine Podusche umzusteigen, so Elsoud, der seine Idee 2017 in der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ vorstellte. Ihr Produkt zeige nicht nur in der Zero-Waste-Bewegung einen Nutzen, schließlich verbraucht jeder Deutsche laut einer WWF-Studie 15 Kilogramm Toilettenpapier im Jahr. Die Podusche empfehle sich auch in der Pflegebranche, die derzeit unter größter Herausforderung stehe.

„Ältere Menschen empfinden es als unangenehm, wenn Fremde ihren Hintern sauber machen. Mit unserem Produkt können sie das selbst übernehmen.“ Auch nach einer Geburt helfe die Podusche, weil Frauen aufgrund von Wunden kein Toilettenpapier nutzen, sondern sich unter der Dusche reinigen sollten. Laut Gründern ein weiterer Pluspunkt: Die Wasserreinigung sei umweltschonender, da sich die Hälfte des Toilettenpapiers einsparen ließe. Auf Amazon scheint die Idee anzukommen: Laut Elsoud ist ihr Produkt das am meisten bewertete von allen „DHDL“-Erfindungen. 2500 Menschen gaben Happypo durchschnittlich 4,5 Sterne.

Über Instagram ruft das Unternehmen seine Follower derzeit dazu auf, sich zu melden, wenn sie Fachkräfte aus der Pflege oder der Geburtshilfe kennen. Ihnen würde Happypo seine Unterstützung anbieten. Das Motto des Startups, in Zeiten von Corona einmal mehr: „Keine Panik auf der Keramik.“

Bild: Happypo