„Liebe Business-Absolventinnen, warum gründet ihr nicht?” Das wollten wir Ende Juli von der Gründerszene-Leserschaft wissen.

Denn unsere Analyse der Zahlen von Deutschlands Universitäten zeigte: Während die Gründerinnenquote hierzulande bei nur 15,7 Prozent liegt, sind die Frauenquoten an den Top-Gründerhochschulen nicht so übel. An der RWTH Aachen liegt der Frauenanteil im Entrepreneurship-Kurs bei fast 50 Prozent. An der Ludwig-Maximilians-Universität machten bei der Startup-Lehrveranstaltung 40 Prozent Frauen mit, an der WHU beträgt die Quote im Entrepreneurship-Master ebenfalls 40 Prozent. Die weiteren Zahlen findet ihr hier.

Zahlreiche Leserinnen und Leser – darunter Studierende, Investoren, Gründerinnen und Gründer – meldeten sich auf unseren Aufruf, teils anonym per E-Mail, teils als Kommentatoren auf Linkedin und Facebook. Ihre Meinungen dazu, dass und wieso weniger Absolventinnen als Absolventen gründen, sind vielfältig. Wir geben eine Auswahl der Antworten wieder, teils von der Redaktion gekürzt.

„Der Druck von außen und die Angst zu scheitern sind zu hoch.“

Ich hatte bereits im Studium eine Business-Idee. Nach dem Bachelor habe ich jedoch nicht gegründet, da aus Sicht meiner Eltern mein Studium nach dem Bachelor noch nicht abgeschlossen war – ich selbst hätte es gerne versucht und danach, falls die Idee gescheitert wäre, mit meinem Master gestartet. Ich war mir mit der Gründung jedoch selbst unsicher, hatte Zweifel an der Idee und an mir. Daher nahm ich den sicheren Weg. Ich schloss meinen Master ab und strebte eine Stelle in der Beratung an. Es war der vernünftige Weg; einer, den meine Eltern weitererzählen konnten. Ich hätte mich stets wehren können, schließlich bin ich eine erwachsene, unabhängige Frau. Jedoch war es mir die Mühe nicht wert. Zudem wollte ich keine Enttäuschung werden, wenn die Gründung nicht geklappt hätte. So ging ich in die Beratung. Ich bin nun seit zehn Monaten in meinem Job. Er ist wahnsinnig aufregend und ich bin sehr zufrieden. Doch alle paar Wochen kommt da dieser Gedanke: „Hätte ich nicht?” Und so bleibe ich hin- und hergerissen sowie leicht desillusioniert zurück und tröste mich mit dem Gedanken, dass ich es vielleicht in ein paar Monaten doch versuche. Wirklich glauben tue ich jedoch nicht daran. (Anonyme Leserin, per Mail)

„Es fehlen Vorbilder – noch.“

Ich selber habe BWL studiert und dann ein Food-Startup gegründet. Wie viele andere Frauen habe ich erst mal Berufserfahrung gesammelt und nach der richtigen Idee Ausschau gehalten, bis ich die Gründung gewagt habe. Was Frauen vom Gründen abhält? Uns fehlen noch mehr Vorbilder . Stories und Lebensläufe, bei denen wir abschauen können, wie es andere gemacht haben. (Stella Strüfing, Gründerin Laori Drinks, per Mail)

. Stories und Lebensläufe, bei denen wir abschauen können, wie es andere gemacht haben. (Stella Strüfing, Gründerin Laori Drinks, per Mail) Es fehlt zum Teil an weiblichen, inspirierenden Gründungsstories. Natürlich haben wir von Kitchen Stories, Amorelie und Co. gehört, doch meine männlichen Kommilitonen können sich von wesentlich mehr Gründern inspirieren lassen. Vor allem an einer Uni wie der WHU, die den Frauenanteil erst in den vergangenen drei Jahren signifikant hochgefahren hat, gibt es im Verhältnis zu wenige weibliche Vorbilder. Trotzdem bin ich zuversichtlich, dass es in den kommenden Jahren mehr Gründerinnen geben wird – auch, weil die Uni endlich aktiv Frauen unterstützt. Aber es braucht Zeit. Viele Absolventinnen müssen erst noch ihre Abschlüsse machen und Berufserfahrung sammeln. Addiert kommt man auf gute sechs Jahre, dann erst wird der Frauenanteil vermutlich signifikant steigen. (Anonyme Leserin und WHU-Studentin, per Mail)

„Die Investoren tragen keine Schuld.“

Sie (die niedrige Frauenquote in den VC-Portfolios, d.Red.) hängt natürlich stark mit der Beobachtung zusammen, dass sehr wenige Frauen den Weg zur Gründung finden. Darüber hinaus sind viele VCs stark auf Technologie-Unternehmen fokussiert. Außerhalb von Business Schools ist die Frauenquote in technologischen Studiengängen doch eher gering. Wenn wir also von der sehr geringen Anzahl an entsprechend qualifizierten Frauen ausgehen, herausrechnen, wie viele sich zur Gründung entscheiden und dann noch die grundsätzliche Selektion beachten, bleibt uns nur ein Fazit: Wenn VCs in zehn Prozent der Fälle Frauen finanzieren, ist das ein absolut adäquates Abbild der Grundgesamtheit. Wir als VCs haben nicht die Aufgabe, gesellschafts- und bildungspolitische Problemstellungen auszubügeln , sondern müssen Rendite erzielen. (Lukas Bennemann, Partner bei Alstin Capital, via Linkedin)

, sondern müssen Rendite erzielen. (Lukas Bennemann, Partner bei Alstin Capital, via Linkedin) Eine vermännlichte Struktur in der VC-Landschaft anzuführen, halte ich für fadenscheinig. Ich glaube, es gibt genügend Seed-Kapitalgeber und auch -Geberinnen, da sollte für jede was dabei sein. (Christian Schwarz, CEO Numaferm, via Linkedin)

Zu wenige Investorinnen: „Man muss akzeptieren, dass es dauert, bis sich Geschlechterbalance einstellt“ Nur Männer in der Führungsspitze, kaum Gründerinnen im Portfolio: Warum ist das beim Startup-Investor Earlybird so und was hat es miteinander zu tun? Ein Gespräch mit dem Mitgründer.

„Die Arbeitszeiten sind als Mutter zu unsicher.“

Ich habe mich gegen eine Gründung entschieden, weil mir die Arbeitszeiten zu unsicher sind. Je nach Auftragslage müsste ich wohl in einigen Wochen extrem viel, in anderen dafür weniger arbeiten. Stattdessen habe ich jetzt eine Position in einem Führungsteam angenommen und bin mit den geregelten, planbaren Arbeitszeiten zufrieden. So lässt sich der Job gut mit meiner Familie vereinbaren – ich habe zwei Schulkinder. Ich kenne einige Frauen, die im Team gegründet haben, also mit anderen Müttern gemeinsam. Wenn die eine in Elternzeit geht, kann die andere ihre Aufgaben in dieser Zeit übernehmen. Das ist denke ich ein guter Weg, um Kind und Selbstständigkeit zu vereinbaren. (Anonym, im Gespräch mit Gründerszene)

„Das Geld ist das Problem.“

Meiner Wahrnehmung nach gründen vor allem Männer aus gutem Haus. Männer, bei denen ein Elternhaus dahintersteht, das sein Kind im Zweifelsfall finanziell auffangen kann. Arbeiterkinder hingegen scheuen meist das Risiko. Ich, eine 28-jährige Frau, Arbeiterkind, WHU-Absolventin, möchte zwar keine Familie, aber ich habe null Rücklagen, sondern Schulden vom Studium. Wie soll ich da bitte entspannt gründen? Und sorry – da helfen auch eine Exist-Förderung oder diverse Accelerator-Programme nicht. Wir brauchen in meinen Augen keine Frauen-, sondern eine Arbeiterkindförderung. (Anonyme Leserin, per Mail)

„Frauen gehen lieber den sicheren Weg.“

Das hängt wahrscheinlich mit der Risikoaffinität zu tun, welche bei Frauen in Deutschland einfach deutlich geringer ausgeprägt ist als bei Männern. (Leser David Czerwiak, via Facebook)

Aus meiner Erfahrung hat das häufig mit dem Risiko einer Gründung zu tun. Zugleich finanzieren Investoren nach Statistiken meist eher Männer. Dies führt aber wiederum zu einem spannenden Fakt: Frauen sind hierdurch meist die besseren Gründer. Dadurch, dass es selten Funding gibt, sind ihre Gründungen meist bootstrapped und schneller profitabel. (Christian Knörle, Porsche Digital, via Linkedin)

