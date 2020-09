Wer eine gute Geschäftsidee hat, sollte nicht lang zögern, sonst zieht die Chance zum Markteintritt ungenutzt vorbei. Blöd aber auch, wenn Gründerinnen und Gründer vorschnell sind und unüberlegt dieselben Fehler machen wie Tausende vor ihnen. Auch wenn „Learning by doing“ fürs Startup-Gründen wichtig ist: Am besten lernt man von denjenigen, die es selbst schon gemacht haben.

In „So geht Startup – der Gründerszene Podcast“ holen wir daher Gründerinnen und Gründer vors Mikro, die von ihren Erfahrungen berichten. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erklären sie, wie sie Ideenfindung, Finanzierungssuche, Recruiting oder Vertrieb angegangen sind. Wir sprechen über Erfolge wie die erste Million, Hürden wie zu schnelles Wachstum – und auch übers Scheitern.

46 Folgen von „So geht Startup“ könnt ihr euch schon anhören. Auf Spotify, Deezer und Apple Music könnt ihr den Podcast abonnieren. Das sind die zehn beliebtesten Episoden:

Cédric Waldburger, Tomahawk.VC

Er ist Mitgründer einer Zwei-Milliarden-Firma – und strenger Minimalist

Er besitzt weniger als 100 Dinge, und alle davon sind schwarz: Cédric Waldburgers minimalistisches Leben erscheint absurd, doch als Gründer und Investor ist der Schweizer weltweit gefragt. Der 31-Jährige ist Mitgründer des Unicorns Dfinity und hat mit Tomahawk.VC einen eigenen Wagniskapitalgeber gestartet. Seine besten Tipps für Gründerinnen und Gründer:

Gründerszene Podcast abonnieren:

Felix Bauer, Snocks

Ganz naiv und ohne VC-Geld: Mit Socken zum Millionen-Startup

Eigentlich wollte er mit seinem Cousin eine Gärtnerei starten. Doch dann entschied sich Felix Bauer gemeinsam mit Johannes Kliesch für den Verkauf von Socken. Die beiden nahmen 4.000 Euro in die Hand und verkauften 2016 die ersten Paare über Amazon. Heute liegt der Umsatz bei etwa zehn Millionen Euro. Wie schafften die Gründer das?

Gründerszene Podcast abonnieren:

Wolfgang Dorfner, Alpha Foods

Er schaffte ohne Mitarbeiter und VCs den Millionen-Exit

Als Wolfgang Dorfner seinen Nährstoffpulver-Onlineshop Alpha Foods im Mai für einen Millionenbetrag an die Health-Firma Sylphar aus Belgien verkaufte, gab es keinen anderen Festangestellten als ihn selbst. So schaffte er es, im Alleingang zweistellige Millionenumsätze zu generieren und den Exit hinzulegen:

Gründerszene Podcast abonnieren:

Nina Julie Lepique, Femtasy

Sie baut ein Millionen-Startup für Erotik-Hörspiele auf

Nina Julie Lepique bietet mit ihrem Startup Femtasy erotische Hörspiele für Frauen an. 2018 ging ihre Firma an den Start, inzwischen hat Lepique mit Code-University-Chef Thomas Bachem und Trivago-Gründer Rolf Schrömgens prominente Investoren an Bord. Als sie Femtasy gründete, war sie erst 23 Jahre alt. Wie schaffte sie den Marktstart?

Gründerszene Podcast abonnieren:

Tim Koschella, Kayzen

Tipps eines Seriengründers: Warum Erfolg nichts mit Zufall zu tun hat

Tim Koschella baute innerhalb von zehn Jahren vier Startups auf, darunter den erfolgreichen Company Builder Hitfox und das Adtech-Startup Applift. Seine jüngste Firma ist Kayzen, für die er schon eine Millionensumme einsammelte. Im Podcast teilt der Gründungsexperte seine Erfahrungen: Was ist wichtig, damit ein Startup Erfolg hat?

Gründerszene Podcast abonnieren:

Geraldine Schroeder, J+K

Tipps für Gehaltsverhandlungen: „Eine zu hohe Summe muss erst erfunden werden“

Gehälter hat Geraldine Schroeder schon sehr oft verhandelt – früher ihr eigenes, heute das ihrer Mitarbeiter als Geschäftsführerin der Berliner Kommunikationsberatung J+K. Im Podcast verrät Schroeder, wann der beste Zeitpunkt für eine Gehaltsverhandlung ist und was dabei die absoluten No-gos sind:

Gründerszene Podcast abonnieren:

Tarek Müller, About You

„Was wir in Europa machen, ist lächerlich“

About You ist eine Erfolgsgeschichte: Fünf Jahre nach dem Start war die Otto-Ausgründung schon eine Milliarde Euro wert. Zum Gründerteam gehört Tarek Müller. Was können Gründerinnen und Gründer von dem Marketing-Experten lernen?

Gründerszene Podcast abonnieren:

Daniel Stammler, Kolibri Games

Er schaffte den 120-Millionen-Exit – ohne VC-Geld

Davon träumen Gründer: Nach Jahren harter Arbeit die Exit-Summe auf dem eigenen Konto zu sehen. Daniel Stammler und seinem Team ist das gelungen. Sie verkauften ihre Games-Firma Kolibri für eine Multimillionensumme. Im Podcast gibt Stammler Tipps, die nicht nur für Gründer eines Spiele-Startups interessant sind: vom richtigen Community-Management bis hin zu Marketing-Kniffen.

Gründerszene Podcast abonnieren:

Ralf Dümmel, DS Produkte

„Für unsere Produkte ist ein Exit manchmal schwer”

Wenn Ralf Dümmel nicht gerade auf seinem Jurorensessel bei „Die Höhle der Löwen“ sitzt, ist er Geschäftsführer des Unternehmens DS Produkte. Damit vertreibt er ein riesiges Portfolio an Produkten, etwa Fitnessgeräte, Staubsauger oder Fritteusen – und natürlich DHDL-Produkte. Im Podcast gibt er Tipps zu Teleshopping und Startup-Pitches:

Gründerszene Podcast abonnieren:

Jonathan Kurfess, Appinio

„Ich will nicht am Tropf irgendwelcher Investoren hängen“

Jonathan Kurfess baut mit Appinio ein Marktforschungs-Startup auf. Begonnen hat alles in einer Abstellkammer inklusive Ratten, heute hat die Firma Kunden wie BMW und Red Bull. Am Anfang hatte Kurfess kein Kapital, kein Know-how in Sachen Gründung und eine Idee, an die nur wenige glaubten. Wie schaffte er es trotzdem?

Gründerszene Podcast abonnieren:

Alle weiteren Folgen von „So geht Startup – der Gründerszene Podcast“ findet ihr hier.



Bild: Getty Images / Zero Creatives