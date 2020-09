Wenn Mitarbeiter zur Währung werden

Employer Branding, New Work und zwischendurch noch zufriedene Chefs, Mitarbeiter und Bürohunde: Die Arbeit im HR wird immer anspruchsvoller und zeichnet sich schon lang nicht mehr nur durch gutes Recruiting oder Onboarding aus. Und die Veränderungen, die die Corona-Pandemie mit sich bringt, sorgen nur noch für weitere Herausforderungen.

Auch, wenn viele Aspekte der Unternehmenskultur von den Führungskräften und Leitlinien abhängen, entscheiden Personaler, welche Kandidaten überhaupt Teil des Teams werden. Sind gute Talente dann gefunden, müssen sie auch gehalten werden. Fakt ist: Die Herausforderungen steigen unaufhörlich, fördern aber ebenso zufriedenere und produktivere Teams zutage. Worauf HRler wirklich setzen sollten, um am Puls der Zeit zu bleiben und die Kultur des Unternehmens weiterzuentwickeln.

Du möchtest wichtige Kontakte knüpfen und mehr über Trends der Personalszene erfahren? Dann bewirb dich jetzt für das HR-Dinner am 08. Oktober in Berlin!

People Analytics

Klingt erst einmal kompliziert, ist es aber nicht. Denn der Trend des People Analytics widmet sich vor allem der datengetriebenen Auseinandersetzung mit den Mitarbeitern. Dabei sollen keinesfalls die zwischenmenschlichen Feinheiten außer Acht gelassen werden. Das Wohlbefinden der Mitarbeiter wird hier jedoch zusätzlich durch regelmäßige Umfragen oder Scoring-Systeme abgefragt und analysiert. Anstehende Veränderungen und ein Abwärtstrend in der Zufriedenheit können so viel einfacher erkannt und aufgefangen werden. Kein Wunder also, dass laut der Studie „HR-Analytics 2025“ von Cornerstone und dem F.A.Z.-Fachverlag People Analytics spätestens 2025 in zwei Dritteln der Betriebe eine tragende Rolle spielen wird. 1

Individuelle Schulungen

Ein Weiterbildungskatalog, aus dem die Mitarbeiter wählen können? Das soll schon bald der Vergangenheit angehören. Denn was für die Unternehmen die Arbeit erleichtert, kann gar nicht immer auf die Bedürfnisse und Ziele der Mitarbeiter zugeschnitten sein. Der Trend geht also hin zur selbstorganisierten Schulung. Hierbei erhalten die Angestellten meist ein festes Jahresbudget, in dessen Rahmen sie ihre Schulungen auswählen können. Sie leisten dann die Vorarbeit und besprechen noch einmal mit dem HR-Verantwortlichen, ob die Weiterbildung auch für das Unternehmen sinnvoll ist. Der Mehrwert? Sucht sich ein Mitarbeiter eigenständig seine Schulung aus, macht er sich zwangsläufig Gedanken über seine eigenen Ziele und die Sinnhaftigkeit der Weiterbildung für das Unternehmen.

Mitarbeiterengagement

Moderne Unternehmen stärken ihre Mitarbeiter immer mehr. Die Teammitglieder sollten im besten Fall aus eigenem Antrieb heraus ihre Position und damit auch die Firma weiterentwickeln wollen. Diesen Schritt zu schaffen, gelingt oftmals schnell bei Einzelpersonen, ist im Team aber nur schwer zu verwirklichen. Auch hier entstand in den letzten Jahren ein absoluter Trend, der sich inzwischen noch stärker herauskristallisiert: Die Mitarbeiter sollen sich mit den Werten und der Mission des Unternehmens identifizieren und einen Sinn hinter ihrer Arbeit sehen. Das geht einerseits mit den anderen Trends wie People Analytics oder individuellen Schulungen einher. Kann aber auch durch regelmäßige Gespräche, einheitliches Auftreten der Geschäftsetage und Zielsetzungen gelingen.

New Work/New Leadership

Auch der Letzte sollte den Trend nun erkannt haben: Ebenso wie die Corona-Krise unser Leben 2020 ereilte, holt New Work die Arbeitswelt ein! Und obwohl der Begriff schon in die 1970er Jahre zurückgeht, wird er hierzulande erst seit einiger Zeit gelebt. Gerade dieses Jahr hat, trotz aller Einschränkungen im Alltag, dem Arbeiten eine neue Flexibilität verliehen. So wird Home Office stärker denn je zur Normalität. Dadurch bleiben vielen Mitarbeitern lange Arbeitswege erspart und die Work-Life-Balance erhält eine völlig neue Dynamik.

Im Zuge von New Work entsteht zudem eine modernere Form des Leaderships. Führungskräfte machen nicht mehr ausschließlich Ansagen oder treffen Entscheidungen. Ein neues Bewusstsein gleicht die Schwächen der leitenden Mitarbeiter aus – sie müssen nicht mehr alles wissen, sollten aber die Stärken aller Teammitglieder einfangen und nutzen können. Besonders vor dem Hintergrund der neuen Begebenheiten, in denen ein Großteil der Belegschaft im Home Office arbeitet, mag es vielen Führungskräften wie eine Kontrollverlust erscheinen. Wichtig ist daher, den partizipativen Führungsstil mit den richtigen Kommunikationsstrukturen zu verbinden.

KI und Automation

Künstliche Intelligenz sollte eigentlich kein Trend mehr sein, ist es aber dennoch. Der Grund: Viele Unternehmen steigen erst langsam in die neue Technologie ein und nicht immer profitiert HR unmittelbar von den Veränderungen. Dabei lässt sich auch hier sehr viel automatisieren. Bewerber können vorselektiert werden, KI erkennt, wie gut sie zu der Stelle passen und Mitarbeiterdaten können schneller ausgewählt werden. Hinter dem Trend schlummert noch eine Menge Potenzial, das entdeckt werden möchte.

Mitarbeitergesundheit und -sicherheit

Die Sicherheit der eigenen Mitarbeiter sollte für Unternehmen generell oberste Priorität haben. Doch gerade die Veränderungen infolge der Corona-Krise haben noch einmal verdeutlicht, wie wichtig dieser Aspekt tatsächlich ist. HRler organisieren nicht nur gemeinsam mit der Führungsetage die notwendigen Abstands- und Hygieneregeln in den Büroräumen und hinterfragen einmal mehr, ob die geplante Geschäftsreise tatsächlich anstelle eines virtuellen Meetings notwendig ist. Sie etablieren auch geeignete Strukturen für ein lückenloses Arbeiten aller Teammitglieder aus dem Home Office. Die gewonnene Flexibilität den Arbeitsort oder die -zeit betreffend, ebenso wie die Schaffung weiterer gesundheitsfördernden Arbeitsbedingungen reduzieren die körperliche und psychische Belastung der Mitarbeiter. Vom gesteigerten Wohlbefinden des Teams profitiert dann auch der Arbeitgeber. Denn die Gesundheit der Mitarbeiter zu schützen, hat nicht zuletzt einen signifikanten Einfluss auf die Arbeitsproduktivität und die Bindung an das Unternehmen selbst.

Wie Trends verinnerlicht werden

Was nun machen aus den neuen Trends, die auf dem Vormarsch sind? Im Arbeitsalltag lassen sie sich nur selten verinnerlichen und umsetzen. Zu viele Gespräche, Verhandlungen und Anforderungen flattern in das Postfach. Besonders HRler sollten deshalb Events und exklusive Veranstaltungen nutzen, um sich weiterzubilden und Kontakte zu knüpfen.

2 Termine, die sich Personaler merken sollten:

Gründerszene HR Dinner | 08. Oktober 2020

Hier treffen sich Entscheider der Branche zu einem exklusiven 3-Gänge-Menü in Berlin. In angenehmer Runde und ebenso gehobener Atmosphäre haben führende HR-Köpfe die Gelegenheit, sich über branchenbezogene Herausforderungen und Trends auszutauschen und ihre Erfahrungen miteinander zu teilen. Warum sich den Herausforderungen alleine stellen, wenn andere schon Lösungen parat haben?

Gründerszene HR Day | 10. Dezember 2020

Der HR Day bietet allen Teilnehmern eine Plattform zum Austauschen und Vernetzen mit anderen Branchenvertretern. Zudem geben Experten aus der Personalszene Gründern, Personalern und HR-Interessierten in vier Workshops Einblicke in relevante Themen und aktuelle Herausforderungen der Branche – wie Mitarbeitermobilität, betriebliche Benefits oder auch die Digitalisierung der Personalabteilung.

1. cornerstoneondemand.com↩