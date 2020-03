Jede Krise kennt auch ihre Profiteure. In Zeiten der Corona-Epidemie ist das nicht anders. Einer dieser cleveren Geschäftsleute ist der Investor William „Bill“ Ackman, der mit seinen Transaktionen in britischen und amerikanischen Medien derzeit viel Aufmerksamkeit bekommt.

Der US-Amerikaner ist nämlich eine „Erholungswette“ auf die Wirtschaft eingegangen und hat 2,5 Milliarden Dollar auf Aktien gesetzt, wie er in einem Interview mit Bloomberg TV sagte. So hat er Positionen bei einigen seiner Portfolio-Unternehmen erhöht und in andere, etwa wie Starbucks Corp., erneut investiert.

Zudem habe der Investor seine Leerverkaufspositionen aufgelöst, die er für sein Unternehmen Pershing Square Capital Management gehalten habe. Mit Leerverkäufen wird auf fallende Kurse spekuliert.

Bill Ackman sagte, sein Hedgefonds habe die Erlöse in den letzten zehn bis zwölf Tagen stattdessen für Aufstockungen bei mehreren seiner Portfolio-Unternehmen verwendet, darunter Lowe‘s Cos., Hilton Worldwide Holdings Inc. und Berkshire Hathaway Inc. von Warren Buffett.

Der 53-Jährige ist bekannt als sogenannter „aktivistischer Investor“, der öffentlichkeitswirksam Firmen angreift oder aufkauft, um daraus Profit zu schlagen. Das US-Magazin „Forbes“ schätzt sein Vermögen auf 1,5 Milliarden US-Dollar.

„Das ist ungefähr das bullischste, was wir je gemacht haben”, sagte er in dem Bloomberg TV-Interview über seine jüngsten Transaktionen. „Wir haben nur Kaufpositionen. Keine Shorts, wir wetten auf das Land.“

„Es kommt ein Tsunami. Du fühlst es in der Luft“

In einem Interview mit dem Sender CNBC legte Ackman nach und sagte, er frage sich, wie schlimm das Virus für die Wirtschaft sein werde und wie hart Unternehmen getroffen werden könnten. Schon früh habe er die weltweite Krise geahnt, darüber sinnierte er im Interview fast schon schwärmerisch: „Es kommt ein Tsunami. Du fühlst es in der Luft.“ Und: „Ich habe Sachen gemacht, die ich noch nie gemacht habe.“

Seine Vorahnung brachte ihm viel Geld ein: Laut Süddeutscher Zeitung hat sein Fonds im März ein Plus von bislang fast acht Prozent gemacht. „Das ist schon in normalen Zeiten sehr viel bei einem so großen Portfolio – in Zeiten eines historischen Börsencrashs ist es atemberaubend“, schreibt die Zeitung.

Doch damit nicht genug: Der Börsenmanager mischt sich auch meinungsstark in die Politik ein. So forderte er staatlich vorgeschriebene, landesweite Ausgangseinschränkungen für die nächsten 30 Tagen, anstatt zuzulassen, dass einzelne Staaten ihre eigenen Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie umsetzen. Er wiederholte diese Forderung am vergangenen Montag und drängte gleichzeitig auf verstärkte Virus-Tests im ganzen Land.

Der Mann, der Trump zum Handeln trieb?

Gleichzeitig stellte sich Ackman ausdrücklich hinter die Regierung. „Ich habe in der letzten Woche viel Vertrauen gewonnen, dass der Präsident und sein Team den richtigen Weg einschlagen“, sagte er. Gouverneure und Beamte in Washington würden die richtigen Schritte unternehmen. Womöglich, so Ackman weiter, sei es sogar sein eigener Einfluss gewesen, der den US-Präsidenten zum Handeln angetrieben habe.

Er habe sehr früh an Trump appelliert, härter zu reagieren. „Wenn Sie zulassen, dass es so weitergeht, ist bald jede Hotelgesellschaft pleite“, will er dem Präsidenten gesagt haben. Schon Mitte März schrieb er zudem auf Twitter: „Mr. President, die einzige Antwort ist, das Land für 30 Tage abzuschalten und die Grenzen zu schließen.“ Ackman fügte hinzu, dass er kein „Insiderwissen“ darüber habe, was die Regierung als nächstes tun werde.

Klar sei ihm als Investor aber gewesen, dass der Ausverkauf von Unternehmen wie Hilton übertrieben sei. Pershing Square schaut sich den Cashflow von solchen Unternehmen an, die nicht viele Schulden haben, und nimmt nun bei der Bewertung einen fiktiven Abschlag bei ihren voraussichtlichen Gewinnen der nächsten 12 bis 18 Monate vor. Laut Ackman sinke dadurch deren Marktwert um etwa fünf Prozent.

Wenn die Hilton-Aktie einfach ein Schnäppchen ist

„Wenn Sie Hilton für 60 Dollar kaufen können, nachdem die Aktie bei fast 120 Dollar gehandelt wurde, wird es sich als Schnäppchen erweisen“, sagte er. Andere Firmen wie etwa Boeing hingegen werden laut Ackman Unterstützung benötigen, um die aktuellen Turbulenzen entweder mit staatlicher Hilfe oder durch den privaten Sektor – etwa durch jemanden wie den Investor Warren Buffett – zu bewältigen. „Wenn Buffett es machen wird, sollte der Finanzminister es meiner Ansicht nach nicht machen”, sagte Ackman.

Doch Ackman beschränkt sich in der derzeitigen Krise nicht nur auf den Handel mit Aktien und Finanzprodukten. Jüngst gab er bekannt, dass seine 400 Millionen US-Dollar schwere Pershing Square Foundation Geld in ein Unternehmen namens Covaxx investiert hat, das daran arbeitet, Antikörper-Test-Kits zu entwickeln, um Menschen auf das Coronavirus zu testen.

Nicht ganz uneigennützig – und auch nicht aus reinem Profitstreben, wie der 53-Jährige im Interview mit CNBC dann auch noch verriet: Er sorge sich derzeit sehr um seinen Vater.

