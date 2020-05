Montag, 18. Mai, 4:13 Uhr. Neue E-Mail von Hellofresh: „Deine Kochbox kommt heute!“ Ich lese die Mail um halb neun morgens. Und bin verwundert: Ich habe keine Kochbox bestellt – zumindest keine zweite. In der Vorwoche hatte ich zu Testzwecken eines der Pakete mit portionierten Zutaten und Rezeptkarten bestellt und erhalten. Wieso sollte nun, eine Woche später, ein zweites Paket von Hellofresh kommen?

Was ich übersah: Eine Kochbox bei Hellofresh zu bestellen, heißt, von da an jede Woche eine Kochbox zu bekommen. Blöd nur, dass das Unternehmen mir nach der ersten Box keinen Hinweis darauf gegeben hat, dass mich eine weitere erwartet. Keine E-Mail, keine SMS, nichts. Und weil ich nicht mit einer weiteren Box gerechnet habe, habe ich im Hellofresh-Portal auch nicht ausgewählt, welche Gerichte ich zugeschickt bekommen möchte. Die Auswahl hat Hellofresh für mich übernommen. In der zweiten, ungewollten Box sind zwei Essen, die ich nicht mag. Mist.

Hellofresh wurde 2011 unter Beteiligung von Rocket Internet in Berlin gegründet. Das Unternehmen verkauft Kochboxen mit vorportionierten Zutaten und Rezepten. Inzwischen ist die Firma weltweit aktiv und setzte 2019 1,8 Milliarden Euro um. Im Jahr 2017 ging Hellofresh an die Börse, seit diesem Frühjahr ist es im MDax gelistet.

Bei der Kundenhotline bin ich um Punkt neun Uhr die Erste in der Warteschlange. Doch dort teilt man mir mit: Pech gehabt! Ich hätte beim Kauf der ersten Box eben besser aufpassen müssen.

Das Ärgerliche ist: Ich kenne Hellofresh, sowohl als Journalistin als auch als Nutzerin. Von meinem letzten Kauf einer Kochbox, der etwa ein Jahr zurückliegt, wusste ich, dass ich die Zusendung weiterer Boxen händisch deaktivieren muss – in der Kalenderansicht im Hellofresh-Portal. Darin habe ich vorige Woche sogar nachgeschaut, aber keine Anzeichen dafür gefunden, dass der Versand weiterer Kochboxen geplant war. Was ich jetzt weiß: Ein grüner Punkt auf dem Datum bedeutet: Kochbox kommt! Ich hatte den Punkt als Designelement des Kalenders abgestempelt.

Ich nehme den Fehler auf meine Kappe, fühle mich aber durchaus schlecht von Hellofresh informiert.

So negativ war die Einleitung dieses Hellofresh-Testberichts eigentlich nicht geplant. Meine Kochbox-Woche war für mich insgesamt ein Erfolg: Zeitersparnis, kulinarischer Genuss und viel Kochspaß.

Die Anmeldung bei Hellofresh

Die Anmeldung bei Hellofresh ist simpel. Ich lege ein Passwort fest, gebe Daten wie Adresse und Zahlungsweise an und kann eine Kochbox auswählen – je nachdem, ob ich Fleisch esse oder nicht und ob ich einen Thermomix (eine Küchenmaschine von Vorwerk) besitze. Ich wähle eine „Classic Box“, also mit Fleisch, für zwei Personen und mit Thermomix. Danach stürzt die Seite ab. Ein Hellofresh-Fehler? Unklar. Nun muss ich alles nochmal machen, was aber maximal fünf Minuten dauert. Drei Gerichte (zweimal Fleisch, einmal Veggie) sowie ein zubuchbares „Add-on“ (Hellofresh bietet in dieser Rubrik etwa Vorspeisen und Desserts an) sind bestellt:

Asiatische Hähnchenspieße mit Honig, scharfem Chili-Limetten-Reis und gedämpftem Gemüse

Würziges Ofen-Harissa-Hähnchen mit Süßkartoffel-Kichererbsen-Gemüse und Joghurt

Enchiladas mit rauchiger Tomatensoße, Bohnen, scharfer Tomatensalsa und Limettendip

Add-on: Gebackener Ofenkäse im Ringbrot mit Piment d’Espelette

Die Zustellung

Bei früheren Hellofresh-Bestellungen wohnte ich in Berlin. Dort arbeitet die Firma für die Zustellung mit dem Startup Liefery. Das funktioniert gut: Die Kunden können für die Lieferung Zeitfenster von wenigen Stunden auswählen (auch abends bis 21 Uhr) und werden per SMS informiert, wann genau das Paket ankommt.

Heute wohne ich nicht mehr in Berlin, sondern in Solingen, nahe Düsseldorf. Hier erfolgt die Kochbox-Zustellung per UPS. Bei den Zustellungszeiten kann ich zwar den gewünschten Tag auswählen, aber als „Lieferzeitfenster“ ist nur acht bis 18 Uhr möglich. Da ich im Homeoffice arbeite, ist das okay. Für Personen, die außer Haus arbeiten, funktioniert das nicht. Sie müssten sich die Box entweder vor die Haustür legen lassen (bei gekühlten Lebensmitteln suboptimal) oder die Nachbarn um Annahme bitten.

Meine Kochbox bringt der UPS-Paketbote am gewünschten Tag gegen 15 Uhr.

Die Box

Die Zutaten werden in einem großen Pappkarton geliefert. Die Lebensmittel für die einzelnen Gerichte sind in Papiertüten sortiert, die gekühlten Zutaten sowie ein Brot sind separat verpackt. Optisch ansprechend ist der Inhalt der Box beim Öffnen nicht. Das Brot ist zerbrochen, eine der Papiertüten zerrissen, die gekühlten Lebensmittel in einem grauen, zerknitterten, Staubsaugerbeutel-ähnlichen Sack.

Ich sehe darüber großzügig hinweg. Anderen Kundinnen und Kunden dürfte die Ästhetik beim Online-Shopping wichtiger sein, zumal es zahlreiche E-Commerce-Unternehmen gibt, die dahingehend wirklich gut sind. Flaconi etwa sprüht beim Parfümversand das Päckchen mit dem jeweiligen Duft ein, Outfittery legt eine handgeschriebene, persönliche Grußkarte in jedes Paket. Hellofresh beschränkt sich auf Rabattgutscheine für die Shops anderer Startups.

Das Essen

Nun zum spaßigen Teil: dem Kochen. Positiv anzumerken ist, dass bei keinem der Gerichte eine Zutat fehlt. Das habe ich in der Vergangenheit schon anders erlebt, Hellofresh scheint sich dahingehend verbessert zu haben.

Das Kochen selbst ist dank der vorportionierten Zutaten wirklich einfach. Kochanfänger würden sich gut zurechtfinden. Hellofresh könnte darüber nachdenken, ein Boxformat mit anspruchsvolleren Gerichten für fortgeschrittene Köchinnen und Köche auf den Markt zu bringen.

Empfehlenswert ist bei Hellofresh, die Rezeptkarten vorher komplett durchzulesen. Ganz oben steht etwa, auf welche Temperatur der Ofen vorgeheizt werden soll und welche Kochutensilien man benötigt. Ich finde diese Hinweise wichtig – schade, dass das Startup sie in Mini-Größe und der Farbe blassgrün auf die Rezeptkarten druckt. Zudem steht in einigen Kochschritten, man solle nur die Hälfte einer bestimmten Zutat nutzen, etwa einer Limette. Wer die andere Hälfte nun fröhlich nutzt, um sich einen kochbegleitenden Drink zuzubereiten, hat vier Schritte weiter das Nachsehen – wenn Limettenhälfte Nummer zwei doch noch für das Rezept benötigt wird.

Fehler in den Rezepten

Alles Durchlesen hilft allerdings nicht, wenn Fehler im Rezept sind. Bei der von mir getesteten Kochbox gab es davon zwei. Als ich etwa eine Tomatensoße kochen soll, sind auf dem Rezeptfoto deutlich Tomatenstücke in der Soße zu sehen. Doch laut Karte kommen nur Tomatenmark, Wasser und Butter in den Kochtopf. Das würde definitiv keine stückige Tomatensoße ergeben, also gebe ich zwei frische Tomaten aus meinem Vorrat zur Soße.

Geschmacklich haben die Gerichte alle überzeugt. Zwei waren so gut, dass ich sie in mein Kochrepertoire aufnehmen werde. Blöd ist nur, dass für eines der Gerichte ein bestimmtes Gewürz von Spicebar benötigt wird. Es lag in einem praktischen Zwei-Gramm-Tütchen in der Kochbox. Um das Rezept nachzukochen, werde ich mir das Gewürz erst mal nachkaufen müssen.

Schwierig ist die Zubereitung nicht, aber sie geht auch nicht besonders schnell. Auf den Rezeptkarten ist die Dauer angegeben, die man fürs Zubereiten einplanen musste. Mein mitkochender Freund und ich haben alles in Ruhe gemacht und die Stoppuhr mitlaufen lassen. So lange dauerte es, bis das Essen auf den Tellern war:

Asiatische Hähnchenspieße mit Honig: 50 Minuten (laut Rezept: 60 Minuten)

Würziges Ofen-Harissa-Hähnchen: 46,5 Minuten (laut Rezept: 55 Minuten)

Enchiladas: 55,5 Minuten (laut Rezept: 65 Minuten)

Für mich sind die Zeiten in Ordnung, da ich gern koche. Wer ungeduldig oder extrem hungrig ist, dürfte wenig Lust haben, fast eine Stunde in der Küche zu stehen.

Der Preis

Für die Classic-Box zahle ich 34,99 Euro, plus Versand (6,98 Euro) 41,97 Euro. Das Add-on kostet 6,99 Euro und wird separat abgerechnet.

Ist das zu teuer? Das soll ein Preisvergleich zeigen. Mit Hellofresh vergleichbar ist nur ein Online-Supermarkt, also habe ich alle Zutaten aus meiner Kochbox bei Food.de in den Warenkorb gelegt (Warum Food.de? Alle anderen großen Online-Supermärkte konnten derzeit nicht liefern oder liefern nicht in meine Wohngegend). Lediglich Tortilla-Wraps gab es nicht bei Food.de, diese hätte ich separat kaufen müssen.

Beim Selbstkauf hätte ich 65,24 Euro bezahlen müssen. Die Packungsgrößen wären allerdings teils größer gewesen, also hätte ich weitere Gerichte oder mehr Portionen kochen können. Breche ich die Supermarktpreise auf die für zwei Personen benötigten Zutaten herunter, komme ich auf 21,15 Euro. Weniger als bei Hellofresh – aber das ist klar. Schließlich zahle ich bei dem Unternehmen für das Vorportionieren der Zutaten, die Rezepte und die eingesparte Zeit beim Einkauf dazu. Dafür finde ich den Aufpreis von rund 14 Euro in Ordnung. Hier geht es zum Vergleich der Hellofresh- und der Supermarkt-Preise.

Der Müll

Ich habe in der Testwoche den gesamten Papp- und Plastikmüll aus der Hellofresh-Box gesammelt. Am Ende bringt der Abfall aus Pappe und Papier 751 Gramm auf die Waage, der aus Plastik 1,2 Kilogramm. Bei Letzterem sind allerdings zwei wassergefüllte Kühlpacks enthalten.

Hellofresh hat sich in Sachen Abfall klar verbessert. Bei einem früheren Gründerszene-Test war beinahe jede Zutat in Plastik verpackt. Heute ist es nur noch ein kleiner Teil der Lebensmittel, etwa Fleisch und Joghurt. Vieles ist lose, in Papiertüten oder Tetrapacks. Auch das Kühlmaterial ist umweltfreundlicher. Voriges Jahr bestand die Kühltasche noch aus Kunststoff, inzwischen nutzt Hellofresh einen Beutel aus recyceltem Papier. Laut Website kann er in die Papiermülltonne, auf dem Hellofresh-Paket heißt es allerdings, er müsse in die gelbe Tonne.

Fazit zu Hellofresh

Ich höre oft die Kritik, Hellofresh sei zu teuer. Für Leute, denen es beim Kochen allein ums schnelle Sattwerden geht, sind die Boxen des Unternehmens tatsächlich nicht empfehlenswert.

Personen, die nicht am finanziellen Limit leben, Abends Zeit zu kochen sowie Freude am Ausprobieren neuer Gerichte haben, empfehle ich Hellofresh aus drei Gründen weiter:

Abwechslung in der Küche

Ich koche zwar regelmäßig, neige aber zu eingefahrenen Kochroutinen. Hellofresh bringt mich auf Ideen für neue Rezepte und Zubereitungsarten.

Ich koche zwar regelmäßig, neige aber zu eingefahrenen Kochroutinen. Hellofresh bringt mich auf Ideen für neue Rezepte und Zubereitungsarten. Weniger Zeit im Supermarkt

Der Einkauf im Supermarkt macht mir wenig bis gar keinen Spaß. Wenn ich eine Kochbox bestelle, kommen die Zutaten für drei Abendessen ohne mein Zutun ins Haus. Ich muss also deutlich weniger Zeit im Supermarkt verbringen.

Der Einkauf im Supermarkt macht mir wenig bis gar keinen Spaß. Wenn ich eine Kochbox bestelle, kommen die Zutaten für drei Abendessen ohne mein Zutun ins Haus. Ich muss also deutlich weniger Zeit im Supermarkt verbringen. Keine Lebensmittelverschwendung

Ich gebe zu: Mir passiert es ab und zu, dass ich angeschnittene Salatköpfe, gespriesste Kartoffeln oder hartes Brot wegschmeißen muss. Bei Hellofresh-Gerichten sind die Zutaten vorportioniert, daher bleiben keine Lebensmittel übrig. Für mich ein klarer Vorteil.

Da es auch Contra-Punkte gibt, empfehle ich, die Hellofresh-Box nur maximal einmal im Monat zu bestellen. An Nachteilen sind insbesondere zu nennen:

Fehlende Flexibilität

Wenn Hellofresh Hähnchen oder frischen Salat liefert, muss ich diese Lebensmittel spätestens am übernächsten Tag verarbeiten. Eine spontane Essenseinladung annehmen? Nicht möglich. Ich fühlte mich in der Hellofresh-Testwoche deswegen zeitweise eingeengt.

Wenn Hellofresh Hähnchen oder frischen Salat liefert, muss ich diese Lebensmittel spätestens am übernächsten Tag verarbeiten. Eine spontane Essenseinladung annehmen? Nicht möglich. Ich fühlte mich in der Hellofresh-Testwoche deswegen zeitweise eingeengt. Knapp bemessene Portionsgrößen

Wenn man großen Hunger hat, genügen die Portionen aus der Hellofresh-Kochbox teilweise nicht. Die Zutaten reichen für exakt zwei gefüllte Teller, nachnehmen ist nicht möglich.

Wenn man großen Hunger hat, genügen die Portionen aus der Hellofresh-Kochbox teilweise nicht. Die Zutaten reichen für exakt zwei gefüllte Teller, nachnehmen ist nicht möglich. Pappmüll

Ich wohne in einem Mehrparteienhaus, in dem die Pappmülltonne immer voll ist. Das Problem dürfte vielen Mietern bekannt sein. Wegen Hellofresh muss ich die Tonnen mit vermeidbarem Abfall füllen.

Bilder: Pauline Schnor